Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Стивен Миллер назначен на пост главы аппарата Белого дома
Новым главой аппарата Белого дома назначен Стивен Миллер, который прежде занимал пост заместителя главы аппарата, сообщила администрация США.
Миллер приступит к новым обязанностям в понедельник, 9 ноября, передает РИА «Новости».
На этой должности Миллер сменит Сьюзи Уайлс. Уайлс подтвердила свой уход из администрации США. В сентябре она объявила о победе над онкологическим заболеванием и полном излечении от рака груди.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе неожиданностью для окружения президента США стала отставка пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.
Ее место заняла Кэти Захария, которая покинула пост через пять дней после назначения.