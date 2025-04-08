Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают эзотерические «учения». Потому что они проще, доступнее и легко подстраиваются под потребности клиента.

Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

Зеленский решил перехитрить Россию и США с выборами на Украине На Украине все активнее обсуждается подготовка избирательной кампании, хотя до недавних пор власти и оппозиция это отрицали. На этом фоне Владимир Зеленский, похоже, ищет способ гарантировать свое переизбрание, в том числе с помощью форсирования сроков самой кампании. В чем заключается суть этой идеи и почему она может помешать планам России и США по урегулированию конфликта на Украине? Подробности Перейти в раздел

«Только коллеги знали, где я нахожусь». Как чиновник Минэка оказался в спецназе под Кременной «Как-то ночью нам доставили коробку с гуманитаркой, где были и сухие носки. Не припомню, какой вещи я в своей жизни радовался больше». Ветеран СВО Ян Основин рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему променял кабинет в федеральном министерстве на службу в подразделении специального назначения – и как этот опыт сказывается на его работе в Минэкономразвития после возвращения с фронта. Подробности Перейти в раздел

Швеция вспомнила свои мечты о ядерной бомбе В Швеции внезапно всерьез стали обсуждать тему, которая десятилетиями была в стране полным табу, – разработку собственного ядерного оружия. Причем страна действительно имеет предпосылки для создания атомной бомбы. Спровоцировали эти разговоры, как ни парадоксально, вовсе не Россия, а Соединенные Штаты – но они же способны на корню их пресечь. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел