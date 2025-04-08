Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

Игорь Караулов
В чем принципиальная разница между русскими и американцами
Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.
Сергей Худиев
Как эзотерика проникает в жизнь
Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают эзотерические «учения». Потому что они проще, доступнее и легко подстраиваются под потребности клиента.
Общественное мнение
Чему нас учит успех Овечкина
Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.