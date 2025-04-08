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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как эзотерика проникает в жизнь

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают эзотерические «учения». Потому что они проще, доступнее и легко подстраиваются под потребности клиента.

    4 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

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    8 апреля 2025, 12:20 • Карикатура

    Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

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    Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    Паника вернула мировые финансовые рынки в 2008 год

    На мировых рынках началась настоящая паника. Индексы всех мировых площадок падали в понедельник рекордными темпами, напомнив кризис 2008-2009 годов. Причиной стал президент США Дональд Трамп, который не намерен отменять пошлины даже под угрозой рецессии. Подробности

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    Зеленский решил перехитрить Россию и США с выборами на Украине

    На Украине все активнее обсуждается подготовка избирательной кампании, хотя до недавних пор власти и оппозиция это отрицали. На этом фоне Владимир Зеленский, похоже, ищет способ гарантировать свое переизбрание, в том числе с помощью форсирования сроков самой кампании. В чем заключается суть этой идеи и почему она может помешать планам России и США по урегулированию конфликта на Украине? Подробности

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    «Только коллеги знали, где я нахожусь». Как чиновник Минэка оказался в спецназе под Кременной

    «Как-то ночью нам доставили коробку с гуманитаркой, где были и сухие носки. Не припомню, какой вещи я в своей жизни радовался больше». Ветеран СВО Ян Основин рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему променял кабинет в федеральном министерстве на службу в подразделении специального назначения – и как этот опыт сказывается на его работе в Минэкономразвития после возвращения с фронта. Подробности

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    Швеция вспомнила свои мечты о ядерной бомбе

    В Швеции внезапно всерьез стали обсуждать тему, которая десятилетиями была в стране полным табу, – разработку собственного ядерного оружия. Причем страна действительно имеет предпосылки для создания атомной бомбы. Спровоцировали эти разговоры, как ни парадоксально, вовсе не Россия, а Соединенные Штаты – но они же способны на корню их пресечь. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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