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В сельских почтовых отделениях стартовал эксперимент по продаже лекарств
Минздрав: В почтовых отделениях сел стартовал эксперимент по продаже лекарств
Правительство запустило пилотный проект по продаже более 100 наименований востребованных медицинских препаратов в сельских почтовых отделениях и мобильных аптеках.
Пилотный проект охватит сельские населенные пункты, в которых отсутствуют стационарные аптечные и медицинские организации. Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года, сообщили в пресс-службе Минздрава.
В перечень разрешенных к продаже медикаментов вошли более 100 наименований, которые наиболее востребованы при амбулаторном лечении и отпускаются без рецепта, передает ТАСС.
При этом в передвижных аптеках запрещено реализовывать препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также лекарства с долей спирта более 25% и требующие особых условий хранения.
В проекте примут участие Нижегородская и Курская области. Осуществлять продажу смогут только сотрудники почты, прошедшие дополнительное обучение по приемке, хранению и отпуску медикаментов. Право проводить фармацевтические консультации для граждан им не предоставлено.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по розничной торговле лекарствами через передвижные аптечные пункты.
В апреле Госдума одобрила проведение трехлетнего эксперимента для обеспечения жителей сел медикаментами.
В марте Минцифры сообщило о разрешении продавать безрецептурные лекарства в рамках законопроекта о поддержке «Почты России».