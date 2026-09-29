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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    3 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    37 комментариев
    29 сентября 2026, 22:47 • Новости дня

    Ученые назвали инфекции причиной 12% случаев рака в мире

    Tекст: Катерина Туманова

    В 2024 году около 12% новых случаев онкологии в мире были связаны с инфекционными агентами, такими как Helicobacter pylori и вирус папилломы человека, сообщили ученые в статье для журнала The Lancet.

    По оценкам исследователей, в 2024 году в мире было выявлено около 2,3 млн новых случаев рака, вызванных инфекциями. Это составляет 12% от всех онкологических заболеваний.

    Наибольшее количество случаев связано с бактерией Helicobacter pylori – 760 тыс., за ней следуют вирус папилломы человека (750 тыс.) и вирус гепатита В (360 тыс.), пишет The Lancet Oncology.

    Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Восточной Азии, где зарегистрировано 990 тыс. случаев, что составляет 42% от мирового показателя.

    Кроме того, показатели выше среднемирового уровня отмечены в странах Африки к югу от Сахары, Центральной и Восточной Европе, а также Юго-Восточной Азии.

    Ученые подчеркивают важность контроля над инфекциями для предотвращения онкологии. В числе необходимых мер они называют вакцинацию, тестирование и лечение вирусных гепатитов, безопасные методы инъекций и скрининг предраковых состояний.

    Также отмечается потребность в инвестициях для разработки новых средств профилактики, особенно против вируса Эпштейна-Барр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны. Главный онколог Минздрава заявил, что женщины болеют раком чаще мужчин. Министр Мурашко сообщил, что риск возникновения онкозаболеваний может вырасти на 50%.

    29 сентября 2026, 05:23 • Новости дня
    Диетолог назвала идеальные продукты для защиты клеток от старения

    Диетолог Богданова рассказала о пользе ликопина в томатах и арбузах

    Tекст: Катерина Туманова

    Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова раскрыла секреты правильного употребления продуктов с ликопином для защиты клеток от старения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

    Диетолог рассказала, что ликопин защищает клетки от старения и нейтрализует свободные радикалы. Этот природный органический пигмент придает красный цвет овощам и фруктам.

    «В нашем организме ликопин не синтезируется, мы можем получить только с едой. Он очень термостабильный. Витамины в большинстве своем нестабильны: при термической обработке они утрачиваются, а ликопин только улучшает свои свойства», – пояснила специалист радио Sputnik.

    По ее словам, пигмент в большом количестве содержится в томатах, арбузах и гуаве.

    Эксперт подчеркнула, что ликопин является жирорастворимым веществом. Для максимального усвоения к томатам следует добавлять орехи, сыр или масло.

    Суточная норма в пять миллиграммов содержится в одной столовой ложке томатной пасты, 100 граммах арбуза или 150-200 граммах свежих помидоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета. Эндокринолог назвала здоровье кишечника главным условием крепкого иммунитета. Диетолог Соломатина предупредила об опасности тыквы.


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    29 сентября 2026, 00:59 • Новости дня
    Минздрав назвал лучшие способы защиты от гриппа и ОРВИ

    Минздрав назвал вакцинацию лучшей защитой от гриппа и ОРВИ

    Tекст: Катерина Туманова

    В России начинается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом, поэтому необходимо предпринимать базовые меры профилактики, призвал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

    Самой эффективной мерой профилактики гриппа и внебольничных пневмоний Чуланов назвал вакцинацию, отметив, что сделать прививку необходимо заранее, желательно в ближайшие несколько недель, передает РИА «Новости».

    «Важно помнить и о неспецифических мерах профилактики гриппа и других ОРВИ. В транспорте, поликлинике и других местах скопления людей используйте медицинскую маску. Она должна прикрывать нос, рот и подбородок», – сказал врач.

    Он посоветовал регулярно проветривать помещения дома и на работе. После возвращения с улицы или поездки в транспорте следует тщательно мыть руки с мылом или применять антисептик.

    Инфекционист рекомендовал не трогать лицо руками, а при кашле или чихании прикрываться одноразовой салфеткой либо сгибом локтя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость ковидом и гриппом в России выросла на треть. Врач назвала категории граждан для обязательной вакцинации от гриппа. Онищенко указал на необходимость вакцинации от гриппа из-за всплеска болезни.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    28 сентября 2026, 17:13 • Новости дня
    Российские ученые создали добавки для повышения эффективности антибиотиков

    В России создали добавки для повышения эффективности антибиотиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские исследователи синтезировали добавки на основе хроменов, которые значительно повышают эффективность мощных антибиотиков против устойчивого золотистого стафилококка, что позволяет снизить их дозировку до 64 раз, сообщило Минобрнауки.

    Специалисты Тольяттинского государственного университета, Университета «Сириус» и Самарского государственного технического университета создали низкомолекулярные адъюванты на основе хроменов, усиливающие действие антибиотиков-карбапенемов против метициллин-устойчивого золотистого стафилококка (MRSA). В лабораторных тестах присутствие в молекуле хромена нитрогруппы и атома брома позволило снизить необходимую дозу антибиотика меропенема для уничтожения бактерии в 64 раза, а дорипенема – в 16 раз, сообщает Минобрнауки.

    Профессор ТГУ Виталий Осянин объяснил, что адъювант не убивает бактерии, а нарушает их защитные механизмы, позволяя антибиотику проникать в клетку-мишень. По его словам, это дает возможность вернуть эффективность мощным препаратам, применяемым в самых тяжелых случаях, и снизить токсическую нагрузку на пациента за счет использования меньших доз.

    В ведомстве отметили, что предложенный метод может помочь в создании комбинированных схем лечения внутрибольничных инфекций, возбудители которых часто устойчивы к обычным лекарствам. Следующим этапом работы станет изучение механизма действия новых веществ и их проверка на живых организмах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года фонд AMR предупредил Европу об угрозе распространения «супербактерии» из-за ситуации на Украине.

    В прошлом году глава Минздрава Михаил Мурашко указал на опасность неконтролируемого приема антибиотиков в мире.

    В 2024 году эксперты отмечали, что породить монстра-бактерию может каждый из-за неправильного использования лекарств.

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    29 сентября 2026, 01:50 • Новости дня
    Эксперты сообщили о росте доли дженериков на российском фармрынке

    РБК: Доля дженериков на российском фармрынке превысила 87%

    Эксперты сообщили о росте доли дженериков на российском фармрынке
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские фармацевтические компании значительно увеличили производство дженериков, воспроизведенных лекарственных препаратов, обеспечив доступность терапии после ухода иностранных производителей с рынка.

    По итогам 2025 года доля воспроизведенных лекарств на российском рынке достигла 72,3% в денежном выражении и 86,3% в упаковках, передает РБК со ссылкой на отчет DSM Group.

    В первом квартале 2026 года этот показатель в натуральном выражении вырос до 87,2% потребления в рознице.

    В целом по фармацевтическому рынку, включая аптеки и государственные закупки, доля дженериков в 2025 году составила 63,2% в деньгах и 87,6% в натуральном выражении. Доля локализованных препаратов достигла 46,8% в рублях и 69,3% в упаковках.

    Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк пояснил, что рынок дженериков в России растет благодаря политике импортозамещения. После ухода иностранных компаний основную нагрузку взяли на себя местные производители.

    «К моменту истечения патента на рынок выходят воспроизведенные препараты, которые зачастую выпускаются по более продвинутым технологиям», – отметил он.

    Импортозамещение наиболее активно идет в сфере производства лекарств для лечения массовых хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, ожирение и онкология.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр здравоохранения Мурашко в начале года сообщал, что 70% лекарств на российском рынке отечественного производства. Глава Минпромторга Алиханов рассказывал, какая фармпродукция из России и в каких странах популярна.

    Европейский союз резко нарастил закупки лекарств российского производства.

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    28 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    У берегов Антальи нашли тысячи керамических сосудов с древнего корабля

    У побережья Турции нашли тысячи керамических изделий с древнего торгового судна

    Tекст: Мария Иванова

    У побережья турецкой Антальи подводные археологи подняли со дна Средиземного моря тысячи керамических изделий возрастом около 2,1 тыс. лет, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

    В ходе исследований места древнего кораблекрушения на дне моря была обнаружена сервировочная посуда, которой 2,1 тыс. лет, пишет Ekonomim.

    Всего выявлено 122 вида керамических изделий для подачи разных блюд. Такая посуда была востребована в Риме и считалась дорогой в античном Средиземноморье. Кроме того, на затонувшем судне нашли амфоры, вероятно, с островов Эгейского моря, что говорит о разнообразии торговых грузов, отмечает РИА «Новости».

    Артефакты хорошо сохранились благодаря упаковке: перед укладкой в деревянные ящики между керамикой прокладывали глину, что защитило ее при кораблекрушении.

    Найденные на корабле монеты Антиохии I века до нашей эры позволили определить время его плавания. Исследователи полагают, что судно ходило по торговым маршрутам между Антиохией, Эгейским регионом, Грецией и Италией. Предположительно, оно вышло из района Арсуза в сторону Рима и затонуло во время шторма.

    Раскопки ведут подводные археологи с использованием роботизированных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в Мексике археологи обнаружили пещеру с древними ритуальными артефактами.

    В начале года на северо-западе Китая ученые нашли древние гробницы.

    В прошлом году исследователи раскрыли тайну строительства египетских пирамид на плато Гиза.

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    29 сентября 2026, 06:22 • Новости дня
    Илон Маск посоветовал спать на книгах для улучшения пищеварения

    Маск призвал спать на книгах для улучшения пищеварения

    Илон Маск посоветовал спать на книгах для улучшения пищеварения
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск посоветовал спать с подложенными под голову книгами для улучшения пищеварения и борьбы с изжогой.

    Генеральный директор SpaceX Илон Маск порекомендовал пользователям, страдающим от кислотного рефлюкса, подкладывать книги под изголовье, пишет Daily Mail.

    «Кровать должна иметь небольшой наклон вниз к ногам», – написал Маск.

    Ученые подтверждают эффективность этого метода. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, известная как изжога, возникает, когда кислота из желудка поднимается в пищевод. Приступы особенно часто случаются ночью, так как в горизонтальном положении кислоте легче проникнуть в горло.

    Ранее Маск уже давал советы по улучшению сна, рекомендуя приподнимать изголовье кровати на три или пять сантиметров. Он также советовал не есть за три часа до сна, поскольку поздний прием пищи заставляет желудок вырабатывать больше кислоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в соцсети завирусился пост об исследовании ученых, которые рекомендуют для быстрого засыпания проделывать необычный трюк с одной ногой. Эндокринолог назвала здоровье кишечника главным условием крепкого иммунитета. Исследователи раскрыли секрет хорошего сна по правилу 7:1.


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    29 сентября 2026, 02:53 • Новости дня
    Эндокринолог предупредила об опасности просроченных витаминов

    Врач Казачкова призвала выбрасывать просроченные БАДы

    Tекст: Катерина Туманова

    Употребление биологически активных добавок после окончания срока годности может нанести ущерб организму из-за изменения химической формулы, сообщила врач-эндокринолог, диетолог, диабетолог Екатерина Казачкова.

    Со временем активные вещества в препаратах трансформируются, что делает их крайне опасными.

    «Принимать витамины по окончании срока годности нельзя, потому что витамины – это в любом случае активные вещества, это химические соединения, которые могут подвергаться трансформации и менять свою формулу», – заявила доктор радио Sputnik.

    Казачкова добавила, что производитель снимает с себя ответственность за последствия приема просроченных добавок, поскольку их измененная химическая структура выполняет совершенно иные функции.

    Как п сала газета ВЗГЛЯД, Онищенко призвал срочно ужесточить контроль за продажей БАДов. Диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета.

    Эндокринолог описала неочевидные признаки опасного дефицита витамина Е.


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    29 сентября 2026, 12:59 • Новости дня
    В Японии впервые имплантировали пластырь из стволовых клеток

    В Японии впервые трансплантировали пластырь в сердце из iPS-клеток

    Tекст: Мария Иванова

    В одной из больниц японской префектуры Осака успешно проведена первая в мире операция по пересадке «сердечного пластыря» из индуцированных стволовых клеток пациентке с тяжелой сердечной недостаточностью.

    О проведении уникальной операции сообщила японская компания Qualips, которая ведет исследования при Университете Осаки, передает ТАСС.

    Пациентке, 50-летней женщине, перенесшей инфаркт миокарда, трансплантировали ReHeart – первый в мире продукт регенеративной медицины на основе iPS-клеток. Этот препарат в виде листа, сформированного из кардиомиоцитов, стимулирует выработку веществ для восстановления сосудов и улучшает насосную функцию сердца. Минздрав Японии одобрил его использование в марте.

    Операция длилась около 50 минут и прошла без осложнений. Врачи планируют выписать пациентку через две–четыре недели. Технология индуцированных стволовых клеток активно развивается в Японии после получения Синъей Яманакой Нобелевской премии в 2012 году.

    Отметим, в августе российские ученые нашли способ превращать стволовые клетки в клетки сердца.

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    29 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Роспотребнадзор рассказал о ходе вакцинации от гриппа в России

    Роспотребнадзор: Более 5,3 млн россиян сделали прививку от гриппа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках всероссийской кампании прививку от гриппа сделали более 5 млн граждан, при этом эпидемиологическая ситуация развивается в рамках прогнозов, отметили в Роспотребнадзоре.

    Около 5,3 млн граждан на данный момент уже вакцинировались от гриппа в рамках всероссийской кампании, сообщил Роспотребнадзор в своем канале в Мах. В ведомстве отметили, что эпидемиологическая обстановка с сезонным гриппом и ОРВИ развивается согласно прогнозам специалистов.

    На 39-й неделе 2026 года в России зафиксировано 727 тыс. случаев заболевания. Среди циркулирующих респираторных вирусов подавляющее большинство – 98,9% – составляют вирусы негриппозной этиологии. Доля положительных тестов на грипп увеличилась до 1,1%, при этом выявлены вирусы A (H1N1), A (H3N2), B и C.

    В ведомстве подчеркнули, что вирус A (H1N1) вызывает более тяжелое течение болезни у групп риска, включая пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила необходимость усиления информационной работы среди населения по вопросам личной профилактики в период сезонного роста заболеваемости.

    До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала пик заболеваемости гриппом на период новогодних каникул.

    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о закупке более 56 млн доз вакцин за счет федерального бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в препаратах для предстоящего эпидемиологического сезона эксперты полностью обновили состав всех трех компонентов.

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    28 сентября 2026, 15:13 • Новости дня
    Минздрав анонсировал включение вакцинации от ВПЧ в календарь прививок

    Минздрав: Вакцинацию от ВПЧ могут включить в календарь прививок в 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) может быть включена в национальный календарь профилактических прививок в 2027 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Мурашко сообщил, что министерство готовит начало вакцинации против папилломавирусной инфекции, пишет ТАСС. Со следующего года начнутся все подготовительные процедуры.

    Во второй половине года может стартовать вакцинация девочек 12-13 лет, отметил министр на форуме «Мать и дитя».

    В среду академик РАН Геннадий Онищенко допустил, что вакцина от ВПЧ может стать бесплатной для россиян.

    Во вторник были названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ.

    В конце 2025 года депутат Госдумы Олег Леонов обозначил сроки бесплатной вакцинации от ВПЧ.

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    29 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Число жертв вспышки кори в американском штате Пенсильвания достигло четырех

    Tекст: Валерия Городецкая

    В американском штате Пенсильвания зафиксировали более 900 случаев заболевания корью с начала 2026 года, число умерших возросло до четырех человек.

    С начала года в 39 округах штата подтверждено 903 случая кори и четыре связанные с заболеванием смерти, передает РИА «Новости». Госпитализация потребовалась 176 пациентам, говорится в сообщении департамента здравоохранения Пенсильвании.

    Только с 25 по 28 сентября в регионе выявили 13 новых случаев заражения. При этом из всех заболевших лишь у четверых была сделана прививка от кори.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа власти Пенсильвании сообщили о первых за 35 лет смертях от кори в штате.

    В июле прошлого года издание The New York Times допустило вину политика Роберта Кеннеди-младшего в рекордном числе больных корью в США.

    В мае 2025 года число заболевших корью в США превысило 1 тыс. человек.

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    29 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в России

    Роспотребнадзор: В России зафиксировано 727 тыс. случаев ОРВИ и гриппа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России развивается в соответствии с прогнозами, за неделю было зарегистрировано 727 тыс. случаев заболеваний, сообщил Роспотребнадзор.

    По итогам 39-й недели 2026 года в России выявлено 727 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, пишет РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что согласно вирусологическому мониторингу, в настоящее время преобладают вирусы негриппозной этиологии, на которые приходится 98,9% случаев.

    Доля вирусов свиного и гонконгского гриппа, а также гриппа типов B и C составляет до 1,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минздрав назвал лучшие способы защиты от гриппа и ОРВИ.

    В четверг Роспотребнадзор заявил о пике заболеваемости гриппом в России на новогодние праздники.

    Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ковидом и гриппом в стране на треть.

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    29 сентября 2026, 03:43 • Новости дня
    Онищенко предупредил о возможных опасных мутациях вируса Эбола

    Онищенко заявил о возможных опасных мутациях вируса Эбола

    Tекст: Катерина Туманова

    Специалисты на месте изучают возможные варианты трансформации вируса Эбола, который способен мутировать, на фоне высокой смертности в Конго, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Эбола, как и любая другая вирусная инфекция, может мутировать», – заявил он ТАСС.

    Эпидемиолог отметил, что для получения исчерпывающих сведений о вирусе и его изменениях необходимо собирать данные в эпицентре распространения. Именно поэтому профильные специалисты работают непосредственно на местах вспышек.

    Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения от 24 сентября, в Демократической Республике Конго зафиксировано 7 733 подтвержденных случая заражения Эболой, из которых 3 732 оказались смертельными. Летальность достигла 48,3%, а главным очагом инфекции стала провинция Итури.

    Текущая вспышка в ДРК началась 15 мая и стала 17-й по счету. ВОЗ оценивает риск дальнейшего распространения вируса внутри страны как очень высокий, а для сопредельных государств как высокий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВОЗ сообщила о расширении эпидемии Эболы в Конго, из-за чего Россия усилила контроль на границах. Попова назвала напряженной эпидемситуацию в мире.

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    28 сентября 2026, 13:47 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали снижение солености Азовского моря до 2050 года

    ЮНЦ РАН: Соленость Азовского моря снизится до 2050 года

    Tекст: Мария Иванова

    До 2050 года ожидается незначительное снижение солености Азовского моря при сохранении температурного режима, сообщил Южный научный центр РАН.

    Ученые Сергей Бердников, Валерий Кулыгин и Людмила Дашкевич рассчитали четыре сценария изменений режима солености и температуры вод Азовского моря до 2050 года, передает РИА «Новости».

    По расчетам всех сценариев, температурный режим стабилизируется, а среднегодовая соленость снизится до 13,8 промилле. При этом показатель останется высоким для водоема.

    Ранее в ЮНЦ РАН сообщали, что снижение солености возможно при увеличении водности реки Дон, но процесс может занять десятки лет. Соленость начала расти с 2007 года и достигла исторического максимума в 16 промилле, что привело к появлению новых видов организмов из Черного моря, Атлантики и Тихого океана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца стало известно, что рекордная соленость Азовского моря привлекла экзотических рыб и акул.

    Летом акватории Черного и Азовского морей заполнили медузы.

    В прошлом году эксперты также предупреждали россиян о нашествии гигантских медуз в Азовском море.

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    28 сентября 2026, 10:50 • Новости дня
    Мишустин объявил об утверждении концепции развития математики в России

    Кабинет министров принял концепцию развития математики до 2036 года

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об утверждении правительством концепции развития математических наук до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

    Глава кабмина на оперативном совещании с вице-премьерами заявил, что документ призван обеспечить активное применение фундаментальных исследований в приоритетных высокотехнологичных сферах, передает ТАСС.

    По его словам, реализация этих планов откроет дополнительные возможности для промышленности, медицины, сельского хозяйства, энергетики, авиастроения и космической индустрии.

    Документ также предполагает укрепление сети математических центров мирового уровня и региональных научно-образовательных площадок. Это позволит специалистам пользоваться современной инфраструктурой, решать актуальные задачи, совершать прорывные открытия и обмениваться опытом в области искусственного интеллекта, квантовых систем и обработки больших объемов данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца подмосковный школьник, решивший задачу Михаила Мишустина по математике, получил подарок.

    В прошлом месяце глава правительства сообщил о росте интереса школьников к этой дисциплине.

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    Медь – это новое золото, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Металл показывает рекордные цены, причем уже не первый год. Сходство у меди с золотом действительно имеется, однако есть и важные различия. Какие? Подробности

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    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

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    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

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    ВМС США пообещали подлодку «донного превосходства»

    Соединенные Штаты намерены обеспечить себе так называемое донное превосходство и создают для этого специальную подводную лодку. Что это за корабль, какие особые задачи он будет выполнять и почему такого рода подлодки были особо опасны для СССР и сохраняют свою опасность для России сегодня? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

      Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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      Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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