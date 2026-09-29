Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.12 комментариев
Количество сделок на рынке недвижимости Киева сократилось на треть
Число сделок на рынке недвижимости Киева упало на 30%
Рынок недвижимости в Киеве практически перестал существовать, а количество сделок купли-продажи сократилось как минимум на 30%, заявил руководитель украинского агентства «Киев дом сервис» Андрей Романов.
По данным украинских СМИ, жители украинской столицы массово отказываются от просмотра и покупки готовых квартир с ремонтом, в связи с чем вторичный рынок жилья в Киеве, Одессе и Днепре остановился. Единственными работающими участниками рынка остаются застройщики, передает РИА «Новости».
Потенциальные покупатели и арендаторы предпочитают переезжать в пригороды или другие регионы страны. Многие выбирают западную часть Украины, где стоимость квартир уже превысила киевские показатели.
На фоне падения спроса стоимость аренды и покупки жилья в Киеве продолжает снижаться. За последние шесть месяцев однокомнатные квартиры в украинской столице подешевели более чем на 4%, а за последний месяц падение цен составило почти 2%.
Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его правительство паразитами.
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