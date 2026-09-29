Число сделок на рынке недвижимости Киева упало на 30%

Tекст: Вера Басилая

По данным украинских СМИ, жители украинской столицы массово отказываются от просмотра и покупки готовых квартир с ремонтом, в связи с чем вторичный рынок жилья в Киеве, Одессе и Днепре остановился. Единственными работающими участниками рынка остаются застройщики, передает РИА «Новости».

Потенциальные покупатели и арендаторы предпочитают переезжать в пригороды или другие регионы страны. Многие выбирают западную часть Украины, где стоимость квартир уже превысила киевские показатели.

На фоне падения спроса стоимость аренды и покупки жилья в Киеве продолжает снижаться. За последние шесть месяцев однокомнатные квартиры в украинской столице подешевели более чем на 4%, а за последний месяц падение цен составило почти 2%.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его правительство паразитами.

В начале июля глава ДНР Денис Пушилин рассказал, кому передадут жилье беглых украинских олигархов.

Издание The Washington Post пишет, что Киев превращается в прифронтовой город,