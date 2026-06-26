Зачем Макрон лишил США «нейтралитета» по Украине

Tекст: Олег Исайченко

США сменили позицию по Украине и стали партнерами Киева. С таким заявлением президент Франции Эммануэль Макрон выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев».

«Штаты впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

Напомним, лидеры стран G7 на саммите, который проходил с 15 по 17 июня во французском Эвиан-ле-Бене, согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорилось в итоговом заявлении.

Страны «Большой семерки» также сообщили о намерении оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. По их мнению, открытие Ормузского пролива создает «подходящий момент» для принятия дополнительных мер в отношении Москвы. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для России.

Сразу после саммита канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с утверждением, что европейские лидеры и Дональд Трамп пришли к общей позиции по конфликту на Украине. «То, что дает нам всем основания для уверенности, – это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал», – заявил Мерц.

В российском экспертном сообществе заявление политика расценили как ложь. По мнению политологов, американский лидер не стал бы поддерживать формулировки других стран «Семерки» по украинскому кризису, если бы не было войны с Ираном. Как сообщало издание Politico, Трамп оказывал давление на своих коллег, чтобы те поддержали сделку с Исламской республикой и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива.

#{relatedПроще говоря, поддержка Украины со стороны США поставлена в зависимость от успехов урегулирования на Ближнем Востоке. Особую роль в попытке перетянуть Трампа на сторону Киева сыграл Макрон. Ради помощи Владимиру Зеленскому французский лидер блеснул своим главным талантом – сватовство.

В то же время, как отметили в Кремле, США нельзя назвать абсолютно нейтральными в вопросах по Украине. «Наверное, термин «абсолютная нейтральность» неприменим. Потому что США поставляют – раньше делали это псевдобесплатно, а теперь за деньги – большую часть вооружений. То есть этот процесс продолжается. Абсолютной нейтральности, конечно, нет», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что в Москве видят желание Трампа и его команды помочь выходу на урегулирование конфликта. «Учитывая влияние США на европейские страны, на Украину и учитывая искреннее, как нам кажется, желание президента Трампа и его переговорной команды помочь в выходе на мирное урегулирование, мы остаемся открытыми для самого процесса мирного урегулирования», – добавил представитель Кремля.

Что касается заявления президента Франции, Песков отметил, что «трудно судить», и добавил, что не думает, что Макрон «может претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона». «Но каких-то подтверждающих заявлений из США мы не слышали до сих пор», – сообщил пресс-секретарь.

Примечательно, что в последние дни в информационном поле между Москвой и Вашингтоном происходит расшивка того нарратива, который доминировал между двумя сторонами с августа прошлого года,

пишет политолог Юрий Баранчик. Так, 21 июня помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что одна из сторон договоренностей, достигнутых в Анкоридже, оказалась «не совсем в состоянии» их выполнить.

Затем 23 июня Сергей Лавров напомнил, что почти год назад в Анкоридже была предложена программа по урегулированию украинского конфликта, с которой российская сторона согласилась. В рамках этой программы предполагалось начало переговоров по деталям политического урегулирования, однако программа так и не было реализована. «Я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и действия европейских стран, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Но на деле получилось так, как получилось», – сказал глава МИД РФ.

В четверг, 25 июня, госсекретарь США Марко Рубио выступил с утверждением, что на саммите в Анкоридже обсуждались «предложения, но не было соглашений». После этого Лавров назвал неизящными заявления американского коллеги. Министр иностранных дел призвал внести ясность в дальнейшую роль Штатов в процессе урегулирования.

США никогда нельзя было считать полноценно нейтральными в отношении украинского урегулирования, говорит и Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. «Вашингтон поставлял оружие европейским странам, явно понимая, что оно будет перенаправлено на Украину. Кроме того, американская сторона обеспечивала Киев спутниковой связью и разведданными», – напомнил он. Говоря о выступлении президента Франции, парламентарий подчеркнул:

Макрон – «известный провокатор».

«Пусть не радуется раньше времени и не пытается такими заявлениями попасть в число переговорщиков с Москвой по Украине. Участнице конфликта Франции нечего делать за дипломатическим столом. А ее нынешний президент может отправиться в отставку в весьма обозримом будущем», – отметил собеседник.

Что касается Вашингтона, то он официально не сообщал Москве о смене своей позиции по вопросу урегулирования конфликта на Украине. «Впрочем, даже если это и так – тем хуже для американской стороны. В таком случае США можно будет считать участниками конфликта», – допустил Джабаров.

По его словам, Москва воздерживается от подобных заявлений из уважения к американской стороне и к тем договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. «Причем работа над ними велась именно по предложению Вашингтона», – заметил сенатор. При этом, добавил он, повестка России в отношении украинского кризиса никак не изменится с приобретением или утратой каким-либо государством нейтрального статуса в рамках этого дискурса. «Позиция Москвы определяется успехами российских Вооруженных сил в зоне СВО», – подчеркнул Джабаров.

Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, Макрон, говоря об утрате Вашингтоном статуса нейтрального посредника по Украине, пытается выдать желаемое за действительное. Политолог напомнил, что

США по итогам саммита «Большой семерки» действительно подписали заявление, в котором говорилось о поддержке Киева и усилении давления на Москву.

«Такой шаг администрации Дональда Трампа можно назвать началом дрейфа в сторону от прежней позиции, согласно которой война в Европе совершенно не касается США. В то же время в практической части никаких изменений в американской политике пока не наблюдается», – рассуждает собеседник.

«Так, Америка не вовлечена в конфликт в тех масштабах, как это было при президентстве Джо Байдена. Поставки вооружений осуществляются за деньги, и Вашингтон не менял их приоритетность: Европа все еще где-то в конце очереди на оружие и технику», – детализировал Ткаченко. При это он отметил, что определенные перемены происходят в дипломатическом поле.

На этом фоне политолог упомянул недавнее заявление госсекретаря Марко Рубио, который признал: Штаты не являются нейтральным посредником на Украине. «Слова Рубио, подпись США под итоговым заявлением G7 – это наибольшее, чего удалось достичь европейским лидерам», – полагает спикер.

Кроме того, утверждение Макрона может быть попыткой Франции влезть за стол переговоров с Россией по Украине,

продолжил аналитик. «Все, что в последнее время делает Запад, – это попытка остановить боевые действия, поскольку есть понимание: Украина держит линию фронта из последних сил, и ресурсов, вооружений – кроме дронов – никаких особо нет», – напомнил Ткаченко.

«Поэтому, как полагают в европейских столицах, чем скорее военная фаза конфликта закончится, тем будет лучше для Украины и для Запада», – добавил собеседник. По его мнению, с этим связаны и заявления лидеров Европы о необходимости немедленно достичь перемирия и начать переговоры по линии боевого соприкосновения.

«России следует сделать из этого следующий вывод: нынешние средства убеждения европейцев в том, чтобы они не расширяли свое вовлечение в конфликт, не действуют. В этой связи нужно изобретать новые дипломатические средства либо сконцентрироваться на военной операции, что, исходя из заявлений Владимира Путина, мы и сделали. Решение добиться усиления наших переговорных позиций за счет продвижения в зоне СВО остается прежним», – заключил политолог.