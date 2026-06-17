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    17 июня 2026, 22:25 • Политика

    «Большая семерка» обрекает Украину на еще одну тяжелую зиму

    «Большая семерка» обрекает Украину на еще одну тяжелую зиму
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Во Франции завершился первый день саммита «Группы семи». Одной из центральных тем стала дальнейшая поддержка Украины. Западные лидеры договорились наращивать совместное производство систем ПВО и дальнобойных ракет, помочь Киеву сохранить энергетическую стабильность перед зимой, а также усилить санкционное давление на Россию – с привязкой к ситуации вокруг Ормузского пролива. Что эти решения означают для Москвы?

    Лидеры «Группы семи» (G7) договорились продолжить поддержку Украины. В совместном заявлении стран-участниц отмечается, что они высоко ценят «успехи» ВСУ на поле боя и, чтобы усилить «новый импульс», Украине будут переданы дополнительные системы ПВО, а также средства поражения большой дальности.

    «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в документе. На этом фоне издание Le Parisien утверждает, что по итогам саммита стороны намерены организовать на Украине производства систем ПВО и дальнобойных ракет.

    Параллельно с этим европейская оборонная компания MBDA подписала с киевской фирмой «Луч» договор о сотрудничестве в сфере создания новой крылатой ракеты «Нептун-2». Итоговое соглашение не исключает возможности работы и над другими проектами.

    Впрочем, поддержка «семерки» не ограничивается оружием. Лидеры G7 пообещали помочь Украине с «энергетической стабильностью», чтобы та «смогла пережить следующую зиму». На этом фоне вице-премьер Алексей Кулеба отчитался: в стране уже готовы к работе 2,5 тыс. котельных и почти 3 тыс. км тепловых сетей.

    Еще одним направлением деятельности «семерки» стало продолжение экономического давления на Россию. Страны планируют уделить особое внимание ограничениям в нефтяной сфере. По их мнению, открытие Ормузского пролива создает «подходящий момент» для принятия дополнительных мер в отношении Москвы. Политолог Алексей Нечаев выделяет в «украинской части» резолюции G7 четыре наиболее интересных момента.

    Первый – обращает на себя внимание формулировка о «новом импульсе» на поле боя. Еще несколько месяцев назад западные лидеры говорили преимущественно о необходимости не допустить поражения Украины. Теперь же речь идет о поддержке и ускорении этого самого «импульса». Это важный психологический и политический сигнал: страны G7 демонстрируют готовность не просто сохранять текущий уровень вовлеченности, а наращивать его.

    Второй – любопытен акцент на дальнобойных возможностях и лицензировании военного производства для украинской оборонки. По сути, речь идет о дальнейшем смещении западной помощи от поставок готовых вооружений к созданию устойчивой производственной базы – как на территории Украины, так и за ее пределами. Эксперт отмечает, что именно эту тенденцию фиксировал майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

    Третий – обещание усилить санкционное давление на российский нефтегазовый сектор. Примечательно, что в документе эта мера напрямую увязана с урегулированием ситуации вокруг Ормузского пролива. Иными словами, западные страны считают, что получили дополнительное пространство для давления на российский энергетический экспорт.

    Четвертый – G7 публично фиксирует обязательства помочь Украине в прохождении следующей зимы. Фактически лидеры «семерки» исходят из того, что конфликт гарантированно продолжится как минимум до следующего отопительного сезона. Более того, они заранее берут на себя часть расходов по обеспечению энергетической устойчивости украинского государства, резюмирует Нечаев.

    Несколько иной точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Анпилогов. По его словам, страны G7 лишь формализовали уже сложившийся процесс сотрудничества с Киевом в сфере совместного производства вооружений – подобные двусторонние соглашения подписывались на протяжении последнего года.

    «То есть во Франции произошло лишь документальное оформление общей линии Европы при молчаливом согласии США: поддержка ВСУ будет вестись в том числе за счет "разделения" мощностей ВПК Старого Света с Киевом. Но это лишь намерение, которое не имеет количественного описания», – подчеркивает собеседник.

    При этом точные цифры и сроки, вероятно, будут появляться, как и раньше, в документах конкретных стран, готовых к совместной военной деятельности с Украиной. Однако, по мнению эксперта, для России самым главным итогом саммита стало то, что Зеленскому и его союзникам так и не удалось вовлечь США в более глубокое партнерство с Киевом.

    В связи с этим Анпилогов ожидает лишь медленного наращивания количества у ВСУ таких систем ПВО, как IRIS-T, SAMP/T и других. К качественному улучшению украинской обороны это не приведет – все европейские комплексы слабо подходят для отражения ударов баллистическими ракетами.

    С дальнобойными вооружениями ситуация, по его словам, еще сложнее. Эпопея с передачей Taurus пережила уже экс-канцлера ФРГ Олафа Шольца, а французские SCULP и британские Storm Shadow отправляются ВСУ достаточно редко. У Европы просто нет необходимых мощностей, чтобы одновременно производить ракеты для Украины и сохранять достаточное количество для прикрытия собственной территории.

    На этом фоне гораздо больший интерес вызывает заявленное сотрудничество Запада и Киева в рамках совместного производства «Нептун-2» и БПЛА «Фламинго». Здесь Европа, полагает эксперт, чувствует себя более свободной, поскольку техника формально будет принадлежать Украине.

    Промышленные мощности, скорее всего, полностью разместят в ЕС. Слухи о том, что часть комплексов будет располагаться на Украине, Анпилогов считает уткой, призванной «замылить» глаза в части сотрудничества ВСУ и Старого Света. В базировании заводов на Украине нет никакого смысла – их там могут разбомбить или поджечь. В Европе же они в безопасности. К тому же истинная цель ЕС, по мнению собеседника, заключается в том, чтобы на базе украинского опыта создать экспериментальные образцы вооружений с возможностью повторить их в дальнейшем уже для себя.

    Впрочем, и здесь на высокую скорость производства рассчитывать не приходится. Сотрудничать с Украиной в этой сфере готовы лишь относительно небольшие военные концерны. Крупные игроки переживают за репутацию и сохранность собственных мощностей.

    Что касается подготовки Украины к отопительному сезону, то и здесь, по мнению эксперта, нет ничего удивительного. Вице-премьер Алексей Кулеба озвучивает вполне стандартные цифры: проверена деятельность 2,5 тыс. котельных и около трех тыс. км тепловых сетей. Примерно столько объектов, напоминает Анпилогов, работало на Украину и до 2022 года.

    В целом, итоги G7 не должны пугать Россию. Эксперт считает, что Москве важно продолжать работать над совершенствованием систем ПВО и РЭБ, а также наращивать разведывательные мощности для выявления цепочек поставок вооружений с Запада на Украину. Превентивное выявление складов и способов доставки техники способно заметно ослабить ВСУ.

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