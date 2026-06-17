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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль не позволит Трампу проиграть войну с Ираном

    Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    3 комментария
    17 июня 2026, 12:10 • Новости дня

    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине

    Политолог Ткаченко: Европейцам не удалось перетянуть Трампа на сторону Украины

    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине
    @ IMAGO/Michael Kappeler,Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские лидеры в ходе саммита G7 во Франции смогли решить задачу-минимум: Дональд Трамп произнес ритуальные слова об Украине. Но есть нюанс: взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее страны «Большой семерки» договорились поддерживать Киев и усиливать санкции против Москвы.

    «Перед европейскими лидерами G7 стояла задача вернуть Дональда Трампа хотя бы в разговоры об украинском кризисе», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Как напомнил собеседник, позиция президента США состояла в том, что конфликт на Украине – не «его война», Вашингтон не поддерживает Киев, а лишь продает оружие, параллельно развивая собственный трек отношений с Россией.  

    «Европейцев это не устраивало. Они в ходе саммита во Франции смогли решить задачу-минимум: Трамп произнес ритуальные слова о поддержке Украины. Но есть нюанс. Взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке», – добавил эксперт. По оценкам Ткаченко, для главы Белого дома ситуация в Ормузском проливе, разрушенные военные базы в регионе – ужасная дипломатическая катастрофа.

    Политолог не исключает, что американский лидер не стал бы поддерживать формулировки других стран «Семерки» по украинскому кризису, если бы не было войны с Ираном. На этом фоне слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об «общей позиции по конфликту на Украине» – скорее, ложь и попытка выдать желаемое за действительное. «Он лучше бы раскрыл, в чем эта общая позиция состоит», – сыронизировал аналитик.

    Таким образом, говорить о том, что европейцам удалось перетянуть на свою сторону президента США, едва ли приходится. «Европейские политики используют Украину как прокси для того, чтобы вредить России. Вашингтон не видит смысла в этой деятельности. Американская администрация хочет сотрудничать с Москвой, в том числе по минеральным ресурсам. Более того, Штаты так обожглись на войне против Ирана, что вряд ли будут поднимать ставки против РФ», – заключил Ткаченко.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции против России. Это следует из совместного заявления. Так, участники встречи согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия.

    «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении. Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украине, чтобы помочь пережить следующую зиму.

    Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Они считают, что сейчас «подходящий момент» для принятия дополнительных мер в отношении России, так как Дональд Трамп заключил «сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем».

    По информации издания Politico, американский лидер оказывал давление на своих коллег, чтобы те поддержали сделку с Ираном и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива до того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс прибудет в Женеву для заключения соглашения с Тегераном.

    Глава Белого дома в разговоре с журналистами преуменьшил важность содействия со стороны Европы, сказав, что «вряд ли понадобится много помощи», однако за закрытыми дверями он просил как словесной, так и материальной поддержки в вопросе сделки с Исламской республикой, сообщают источники Politico. «Взамен нужно что-то сделать для Украины. Все очень ждут, что он поддержит Украину», – уточнил собеседник издания.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что европейские лидеры и Трамп пришли к общей позиции по конфликту на Украине. «То, что дает нам всем основания для уверенности, – это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал», – цитирует Мерца «Газета.Ru». По оценкам Bloomberg, из-за влияния лидеров европейских стран позиция президента США по Украине сместилась в сторону поддержки Киева.

    Как пишет агентство, со времен встречи с Владимиром Путиным на Аляске летом 2025 года американский лидер был убежден, что у Украины не осталось «козырей» и ей следует пойти на территориальные уступки. Выступая на полях G7, глава Белого дома призвал Россию к заключению сделки с Киевом. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего. Да, я буду делать все, что смогу», – сказал Трамп.

    Отметим, перед саммитом G7 состоялся телефонный разговор президентов России и США. Трамп в ходе беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования. Путин, в свою очередь, подтвердил Трампу, что если Владимир Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в Москву.

    16 июня 2026, 19:49 • Новости дня
    Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
    Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
    @ war-sanctions.gur.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские ресурсы заявляют о первом использовании ВС России малогабаритного боеприпаса «Бандероль» в Киеве, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц сообщил в Max, что украинские СМИ пишут о применении ВС России малогабаритного боеприпаса «Бандероль» в Киеве.

    Министерство обороны пока не подтверждало данную информацию. Изделие концерна «Кронштадт» является более дешевой альтернативой ракетам Х-101 и Х-69, рассчитанной на массовое производство.

    Носителем нового оружия выступает беспилотник «Орион», однако в будущем арсенал пополнят самолеты тактической авиации и вертолеты. Дальность полета достигает 500 км при максимальной скорости 650 км в час. Масса осколочно-фугасной боевой части составляет до 150 килограммов.

    Система наведения объединяет инерциальную навигацию и помехоустойчивую антенну «Комета-8М» для точного поражения заранее разведанных стационарных целей. Боеприпас способен выполнять повороты с минимальным радиусом, что делает его траекторию крайне сложной для перехвата.

    Появление новейшей крылатой ракеты «Бандероль» вызвало беспокойство в рядах Вооруженных сил Украины.

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    17 июня 2026, 09:34 • Новости дня
    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану

    Politico: Трамп согласился поддержать Киев в обмен на помощь Европы с Ираном

    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп на саммите G7 выразил готовность оказать поддержку Украине при условии содействия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана, отмечает Politico.

    Президент США на саммите G7 во Франции предложил сделку, предполагающую поддержку Украины в обмен на помощь европейских союзников в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, передает Politico.

    По данным издания, этот шаг стал неожиданностью для европейских лидеров, которые ожидали напряженных дискуссий с американским президентом по вопросам Ирана и украинского кризиса.

    «Дискуссии, которые мы провели между собой и с президентом США – как на официальных встречах, так и в неформальных беседах на полях – внушают мне определенный оптимизм», – заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц. Дипломаты отмечают, что Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию, однако взамен потребовал от союзников участия в разминировании Ормузского пролива.

    Накануне президент США вызвал беспокойство среди европейских политиков, намекнув на возможность переключения внимания на мирное соглашение между Россией и Украиной после сделки с Тегераном. Ситуацию усугубил почти часовой телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным. Однако после встречи с Владимиром Зеленским американский лидер неожиданно объявил о намерении восстановить санкции против нефтяного сектора России.

    Европейские лидеры, стремясь сохранить конструктивные отношения с Трампом перед предстоящим саммитом НАТО в Турции, предприняли ряд шагов для его расположения. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил американского коллегу на ужин в Версаль, а канцлер Мерц подарил ему именную футбольную джерси. Зеленский, в свою очередь, показал участникам саммита фотографии разрушенного собора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 президент США заявил о готовности сосредоточиться на урегулировании украинского кризиса. Под влиянием европейских союзников американский лидер изменил свою риторику по данному вопросу.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский присоединился к лидерам «Большой семерки» на закрытой встрече во Франции.

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    16 июня 2026, 18:55 • Видео
    Враги России соблазняют Трампа

    В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 21:33 • Новости дня
    На Украине разбился Су-24 ВСУ, экипаж погиб

    Украина объявила о гибели экипажа разбившегося Су-24

    На Украине разбился Су-24 ВСУ, экипаж погиб
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экипаж украинского бомбардировщика Су-24 погиб при крушении в Хмельницкой области, сообщили военно-воздушные силы Украины.

    Самолет потерпел крушение на территории Хмельницкой области на Украине, сообщили в ВВС страны, передает РИА «Новости». В результате инцидента погибли летчик и штурман. Отмечается, что самолет выполнял боевое задание.

    В официальном сообщении говорится: «Около 19 часов 16 июня 2026 года произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко воздушных сил Вооруженных сил Украины. Экипаж Су-24М – летчик и штурман – выполнял задания на Хмельниччине. Оба летчика погибли», передает ТАСС.

    В марте ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, российского летчика наградили за уничтожение украинского истребителя.

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    17 июня 2026, 04:02 • Новости дня
    Белоруссия раскрыла данные о 40 погибших в составе ВСУ боевиков

    Белоруссия раскрыла данные о 40 погибших в составе ВСУ боевиков «Полка Калиновского»

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранительные органы Белоруссии подтвердили смерть десятков соотечественников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ в рядах признанного в республике террористическим формирования «Полк Калиновского».

    Следственный комитет Белоруссии обнаружил данные 40 белорусов, которые лишились жизни в рядах экстремистской организации «полк Калиновского», передает телеканал ОНТ.

    «В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 бойцов, граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий. Только трое из них захоронены на территории Республики Беларусь», – приводит РИА «Новости» слова следователя по особо важным делам СК Андраника Хачатаряна.

    Начальник главного следственного управления ведомства Александр Агафонов уточнил, что десять руководителей этого террористического формирования получили тюремные сроки от 20 до 25 лет. При этом общая численность преступной группы не достигает размеров стандартного мотострелкового батальона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник СБУ рассказал об уничтожении тел наемников ВСУ. В мае Тихановская явилась в Киев, где встретилась с воюющими на стороне Украины белорусскими националистическими подразделениям.

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    16 июня 2026, 21:02 • Новости дня
    Названы сроки объединения платежных систем России и Ирана

    Хеммати: Россия и Иран объединят платежные системы в течение двух месяцев

    Названы сроки объединения платежных систем России и Ирана
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшие два месяца завершится финальный этап объединения платежных систем «Мир» и Shetab, что позволит гражданам Ирана расплачиваться картами в России, заявил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.

    Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати, прибывший в Москву 16 июня для обсуждения межбанковских связей и новых механизмов сотрудничества, заявил, что заключительный этап объединения национальных платежных систем России и Ирана завершится в ближайшие два месяца, сообщают «Вести».

    «Третий и финальный этап соединения банковских карт с иранской системой Shetab и российской «Мир» перешел в стадию реализации», – отметил Хеммати. По его словам, в течение двух месяцев иранцы смогут оплачивать товары в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab.

    Работа над интеграцией платежных систем началась в июле 2024 года. На данный момент успешно проведены два этапа: россияне получили возможность использовать MirPay с технологией NFC на смартфонах с Android, а иранцы – снимать наличные в российских банкоматах.

    В мае прошлого года Центробанк Исламской республики сообщил о завершении второго этапа интеграции систем «Мир» и Shetab.

    На первом этапе интеграции осенью 2024 года граждане Ирана получили возможность снимать рубли в российских банкоматах.

    Президент России Владимир Путин отметил практически полный переход двух стран на национальные валюты во взаиморасчетах.

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    17 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    США прекратили действие лицензии на поставки российской нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Срок действия последней лицензии Соединенных Штатов, разрешавшей операции с российской нефтью и нефтепродуктами, истек в среду, 17 июня.

    Последняя лицензия США на поставки нефти из России завершила свое действие 17 июня, передает РИА «Новости».

    Эта лицензия разрешала операции, необходимые для доставки, продажи или выгрузки российской нефти и нефтепродуктов. Это касалось энергоносителей, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года.

    Действие документа не распространялось на сделки с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами. Предыдущая подобная лицензия истекла 16 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министерство финансов США опубликовало обновленную лицензию на операции с российской нефтью сроком на 30 дней.

    Госсекретарь США Марко Рубио называл данное послабление краткосрочной мерой ради стабилизации мирового рынка.

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    17 июня 2026, 05:30 • Новости дня
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Государства «Большой семерки» планируют расширить военную помощь Киеву, а также ввести дополнительные ограничения против нефтегазового сектора на фоне открытия Ормузского пролива, о чем сказано в совместном коммюнике.

    «Для поддержки и ускорения этого нового импульса мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств поражения большой дальности. Мы также готовы рассмотреть вопрос о распространении на Украину преимуществ лицензионных соглашений, позволяющих увеличить военное производство Украины», – сказано в заявлении стран-участниц.

    Представители стран-участниц выразили намерение «оказать дальнейшую поддержку, чтобы страна смогла пережить следующую зиму».

    Саммит G7 проходит во Франции 15-17 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил поставить на саммите G7 вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро. Елисейский дворец опубликовал видео с G7 под российскую музыку. Лидеры G7 договорились усилить энергетические санкции против России.


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    16 июня 2026, 21:05 • Новости дня
    Ирландский журналист осудил участие Зеленского в саммите G7

    Ирландский журналист Боуз осудил участие Зеленского в саммите G7

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирландский журналист Чей Боуз выразил недовольство по поводу участия Владимира Зеленского в саммите G7, проходящем во Франции.

    Свою позицию репортер опубликовал на личной странице в соцсетях, передает РИА «Новости».

    «Что там делает диктатор страны, у которой нет экономики? <...> Украина, находящаяся в кризисном состоянии, входит в «Большую семерку?» – возмутился публицист.

    Обозреватель также поинтересовался, когда не состоящая в Евросоюзе республика успела стать любимицей и финансовым бенефициаром огромной экономики и военно-промышленного комплекса западного объединения. Автор публикации подчеркнул, что такой статус Киев получил ровно в тот момент, когда начал убивать русских.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал участие Зеленского в сессии саммита «Большой семерки».

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал это приглашение пощечиной для всей страны.

    Месяцем ранее ирландский журналист Чей Боуз обвинил Евросоюз в игнорировании правды ради продолжения конфликта.

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    17 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России

    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета трубопроводного газа из РФ

    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В Евросоюзе начался первый этап отказа от российского трубопроводного газа, который предусматривает запрет на поставки по краткосрочным контрактам.

    В Евросоюзе в среду, 17 июня, стартовала реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа. Регламент, окончательно утвержденный Советом ЕС в январе 2026 года, предполагает полный отказ от российских энергоносителей к концу 2027 года, напоминает РИА «Новости».

    Мера вызывает острые споры внутри Евросоюза. Венгрия и Словакия оспаривают документ в Суде ЕС, указывая, что он является санкционным механизмом. Отдельный иск подала швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода «Северный поток – 2», требуя отменить регламент из-за невозможности коммерческого использования газопровода.

    На фоне энергокризиса политики и бизнесмены в Германии, Словакии и Венгрии призывают частично возобновить закупки российских энергоносителей из-за высокой стоимости альтернатив.

    Однако в Еврокомиссии настаивают на необходимости отказа от российского газа для укрепления энергетической безопасности и предотвращения использования поставок как «инструмента политического давления».

    В России многократно отмечали ошибочность действий Запада. В Москве подчеркивали, что отказавшиеся страны все равно покупают российские уголь, нефть и газ через посредников по более высоким ценам.

    Напомним, в апреле европейские страны приступили к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в мае увеличил закупки российского сжиженного газа. 
    МВФ сообщил о двукратном превышении промышленных цен на энергоносители в Евросоюзе по сравнению с США. Замглавы МИД Грушко назвал отказ от российских ресурсов главной причиной энергетической уязвимости европейских стран.

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    17 июня 2026, 08:30 • Новости дня
    ФСБ предотвратила серию терактов в трех регионах России
    ФСБ предотвратила серию терактов в трех регионах России
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили атаки на военных, волонтеров и объекты инфраструктуры в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Задержаны трое пособников украинских спецслужб, которые готовили теракты в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее, указали в ЦОС, передает ТАСС.

    У них изъяли самодельное взрывное устройство на основе иностранной пластичной взрывчатки и зажигательные устройства.

    «Установлено, что злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС России, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов», – пояснили в ведомстве.

    В телефонах подозреваемых силовики обнаружили переписку с украинскими кураторами, содержащую инструкции по проведению атак. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ.

    Также рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье о государственной измене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая силовики задержали двух жителей Краснодарского края за подготовку теракта в Туапсе.

    В июне ФСБ задержала в Ярославской области жителя Рыбинска, подозреваемого в подготовке диверсии по заданию киевских спецслужб.

    Комментарии (2)
    16 июня 2026, 21:26 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп изменил риторику по Украине из-за Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы начал активнее поддерживать украинскую сторону под влиянием европейских союзников, пишут американские СМИ.

    Взгляды Вашингтона на расстановку сил в российско-украинском конфликте начали сближаться с позицией Европы, пишет Bloomberg.

    Во время июньского саммита во Франции лидеры стран G7 заметили перемены в риторике американского президента.

    Прошлым летом после встречи с Владимиром Путиным на Аляске глава Белого дома считал необходимыми территориальные уступки со стороны Киева ради прекращения огня. Тогда он был уверен в полном отсутствии козырей у украинских властей.

    Однако на полях саммита политик призвал Москву к заключению сделки. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего <...>. Да, я буду делать все, что смогу», – заявил американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики запланировали вовлечь Дональда Трампа в переговорный процесс на саммите G7.

    Сам американский лидер пообещал приложить максимум усилий для скорейшего завершения украинского кризиса.

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    16 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Пухов: ВСУ за сутки 23 раза ударили по Энергодару
    Пухов: ВСУ за сутки 23 раза ударили по Энергодару
    @ t.me/Pukhov_M

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Украины в последние сутки нанесли десятки ударов по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару с помощью артиллерии и дронов, сообщил глава города Максим Пухов.

    Под огонь попали гражданские объекты и инфраструктура, 14 артиллерийских снарядов попали в гаражный кооператив на улице Приднепровской, указал Пухов, передает ТАСС.

    «Три атаки БПЛА по КПП-1; четыре удара БПЛА, в результате которых произошло возгорание «Газели»; атака БПЛА по многоквартирному жилому дому; атака БПЛА по территории МСЧ-145, в результате которой уничтожены две генераторные установки», – добавил он.

    Среди мирного населения никто не погиб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День России украинские военные нанесли 26 ударов по зданию администрации Энергодара.

    Глава Росатома Алексей Лихачев отмечал, что ВСУ нанесли в праздничные дни беспрецедентное количество ударов по объектам энергоснабжения Энергодара.

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    17 июня 2026, 08:57 • Новости дня
    Вэнс заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян
    Вэнс заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выпустил автобиографию, в которой подчеркнул, что любые объективные исследования всегда доказывали безоговорочное доверие граждан к президенту РФ Владимиру Путину.

    Вэнс обратил внимание на популярность президента России среди населения. В своей книге он сделал акцент на отношении обычных граждан к главе государства, передает ТАСС.

    «Любые независимые и объективные попытки оценить популярность Путина показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян», – написал политик в мемуарах.

    Автор также вспомнил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году. Тогда он встретился с неназванным диссидентом и узнал о психологии российского государства больше, чем за долгие недели чтения западной прессы, пишет Джей Ди Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года американский вице-президент назвал Владимира Путина расчетливым политиком.

    На Мюнхенской конференции по безопасности Джей Ди Вэнс призвал европейских лидеров прислушиваться к мнению своих граждан.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об огромном уровне поддержки главы государства среди населения.

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    17 июня 2026, 04:31 • Новости дня
    Эксперт назвала самые популярные у мошенников фразы-уловки

    Эксперт Шилина: Мошенники используют манипулятивные фразы

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники используют манипулятивные фразы, чтобы отключить критическое мышление жертвы, давя на эмоции и создавая ощущение срочности, рассказала руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

    По ее словам, аферисты могут говорить о заканчивающемся договоре на обслуживание номера, случайном переводе денег на карту или подозрительном входе в личный кабинет.

    «Вот пример фраз, с которыми сталкивались наши слушатели: «У вас заканчивается договор на обслуживание номера. Необходимо продлить его в ближайшее время, иначе номер будет передан другому лицу». «Здравствуйте, я случайно перевел вам на карту деньги. Верните их, пожалуйста, по следующим реквизитам». «В вашем личном кабинете зафиксирован вход с неизвестного устройства и подозрительная активность. Если это не вы, срочно позвоните по номеру», – рассказала Шилина РИА «Новости».

    Эксперт отметила, что знание этих слов-маркеров помогает вовремя распознать угрозу. Ознакомиться с распространенными уловками можно на портале проекта.

    Специалисты отслеживают новые методы злоумышленников и собирают конкретные фразы, чтобы помочь гражданам не запутаться в потоке информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог назвал часто употребляемые мошенниками слова-маркеры. Эксперт назвала три запрещенных слова при разговоре с мошенниками. В МВД раскрыли выдающие телефонных мошенников секретные фразы.


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    17 июня 2026, 04:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтоженных на пути к Москве двух дронах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще два дрона ВСУ уничтожены на подлете к столице силами ПВО, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Несколькими часами ранее Собянин сообщал, что на подлете к Москве в ночь на среду силами ПВО были ликвидированы десять дронов ВСУ.

    Кроме того, Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье во вторник  пострадали шесть человек.

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