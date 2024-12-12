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Эксперт: Водителей грузовиков штраф в 500 рублей за проезд под запрет давно не пугает
Общественник Аксенов: Повышение штрафа в за проезд под запрет для грузовков разгрузит дороги городов
Десятикратное увеличение штрафов для грузовиков мы поддерживаем двумя руками, потому что штраф в 500 и 1000 рублей водителей уже давно не пугает, сказал газете ВЗГЛЯД глава общественной организации «Дорожная этика» Сергей Аксенов. В четверг Госдума в десять раз повысила штрафы для грузовиков.
«Мы давно боремся в Астрахани за то, чтобы повысить штрафы для проезда большегрузных автомобилей. По всей России, кроме городов федерального значения, штраф за проезд грузовиков под запрещающий знак – 500 рублей. Я знаю, что крупные компании включают в свои расходы этот штраф там, где нельзя проехать. Инспектор или камера может оштрафовать раз в сутки, поэтому повышение штрафа в десять раз для фур – это очень действенно», – считает Сергей Аксенов, председатель правления Астраханской региональной общественной организации по формированию и пропаганде культуры поведения на дороге «Дорожная этика».
«Штраф в 500 и 1000 рублей водителей уже давно не пугает. У нас в Астрахани по одной из улиц – по две полосы в каждую сторону – проходит местный транспортный коридор «Север-Юг». Так вот на одной полосе паркуются автомобили, а по второй ходят большегрузы. Если что-то случится, то весь транспортный коридор встанет на несколько часов, как уже бывало», – добавил собеседник.
По его словам, повышение штрафов разгрузит дороги. «В Астрахани любая дорога через два-три года разбита большегрузными автомобилями, даже в том месте, где движение для грузовиков запрещено», – пояснил Аксенов.
Кроме того, в Астрахани есть железнодорожный переезд, через который запрещен проезд грузового транспорта из-за ограниченной видимости, но угроза получить штраф в 500 рублей не останавливает водителей фур. «Если крупная машина застрянет или сломается на переезде, то может произойти столкновение с поездом. Поэтому десятикратное увеличение штрафа для грузовиков мы поддерживаем двумя руками», – добавил эксперт.
В четверг Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который увеличивает в десять раз – с 500 до пяти тыс. рублей – штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств. В Москве и Санкт-Петербурге штраф составит 7,5 тысячи рублей (сейчас 5 тыс. рублей). Также вводится штраф в 10 тыс. рублей за повторное нарушение.
Как пояснила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, повышение штрафа сделает экономически невыгодным сокращение пути через города для водителей транзитного большегрузного транспорта. По ее словам, в Москве и Петербурге после повышения штрафов до пяти тыс. рублей количество нарушителей значительно сократилось, и теперь эта мера будет действовать по всей стране.