Минобрнауки назвало число иностранных студентов в вузах России

Минобрнауки: В российских вузах учатся более 422 тыс. иностранных студентов

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня в наших университетах учатся студенты из 182 стран мира, это более 422 тыс. человек с учетом всех уровней высшего образования», – сказал Могилевский.

По его словам, итоговые показатели могут увеличиться, поскольку приемная кампания 2026 года для иностранных абитуриентов еще не завершена, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, абитуриенты из других стран направили более 100 тыс. заявок на получение российского высшего образования.

Ранее число обучающихся в России иностранцев достигло 400 тыс. человек, причем большинство приехали из стран СНГ, Китая и Индии.

Министерство науки и высшего образования также увеличило число грантов для обучения иностранных студентов до 3 тыс.