Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Россия увеличила число грантов для обучения иностранных студентов
Фальков: Россия увеличивает число грантов для обучения иностранных студентов
Министерство науки и высшего образования России увеличивает число грантов для обучения иностранных студентов до 3 тыс. и готово увеличить квоту на обучение иностранных студентов, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Фальков на полях Казанского глобального молодежного саммита во время встречи с зарубежными коллегами заявил, что Министерство науки и высшего образования готово расширить квоты на обучение граждан других стран, передает РИА «Новости».
Министр напомнил о введенной в прошлом году системе финансовой поддержки талантливых учащихся. Она покрывает не только образовательный процесс, но и затраты на билеты, медицинскую страховку, жилье, а также включает выплату стипендии.
«В прошлый год их было 2 тыс., уже в этом мы хотим больше 3 тыс. И это тоже прекрасный аргумент в пользу получения образования в России», – подчеркнул Фальков.
Ежегодно российские университеты выделяют 50 тыс. мест для иностранцев. По словам главы Минобрнауки, ведомство обязательно откликнется на просьбы зарубежных партнеров и обсудит дополнительное увеличение базовых квот при наличии такой потребности.
МВД России напомнило о праве иностранных студентов государственных вузов на оформление разрешения на временное проживание.
Министерство науки и высшего образования разработало концепцию единого вступительного экзамена по русскому языку для абитуриентов из других стран.
Общее число обучающихся в российских университетах граждан других государств достигло 400 тыс. человек.