Россия увеличила число грантов для обучения иностранных студентов

Фальков: Россия увеличивает число грантов для обучения иностранных студентов

Tекст: Вера Басилая

Фальков на полях Казанского глобального молодежного саммита во время встречи с зарубежными коллегами заявил, что Министерство науки и высшего образования готово расширить квоты на обучение граждан других стран, передает РИА «Новости».

Министр напомнил о введенной в прошлом году системе финансовой поддержки талантливых учащихся. Она покрывает не только образовательный процесс, но и затраты на билеты, медицинскую страховку, жилье, а также включает выплату стипендии.

«В прошлый год их было 2 тыс., уже в этом мы хотим больше 3 тыс. И это тоже прекрасный аргумент в пользу получения образования в России», – подчеркнул Фальков.

Ежегодно российские университеты выделяют 50 тыс. мест для иностранцев. По словам главы Минобрнауки, ведомство обязательно откликнется на просьбы зарубежных партнеров и обсудит дополнительное увеличение базовых квот при наличии такой потребности.

МВД России напомнило о праве иностранных студентов государственных вузов на оформление разрешения на временное проживание.

Министерство науки и высшего образования разработало концепцию единого вступительного экзамена по русскому языку для абитуриентов из других стран.

Общее число обучающихся в российских университетах граждан других государств достигло 400 тыс. человек.