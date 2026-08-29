Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин заявил о связи между долголетием и занятиями творчеством
Путин: Творческие люди живут дольше
Творческая деятельность напрямую способствует увеличению продолжительности жизни человека, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на встрече с педагогами обратил внимание на пользу интеллектуального труда для здоровья, передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул, что профессия учителя носит глубоко созидательный характер.
«Нет ничего более интересного в жизни человека, чем заниматься творчеством. Поэтому люди, которые творчеством занимаются, они и живут дольше. Потому что «серое вещество» используется постоянно, оно всегда работает», – сказал Путин.
Ранее президент России отметил высокую значимость профессии педагога для развития государства.
Глава государства подчеркнул невозможность замены учителей новыми технологиями.
Российский лидер указывал на высокую продолжительность жизни научных работников.