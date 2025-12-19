Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
ГАЗ выпустил особо вместительный фургон на базе «Газели Next»
Автозавод ГАЗ в Нижнем Новгороде выпустил новую коммерческую версию фургона «Газель Next», ее размеры увеличены до 23 кубометров.
Горьковский автозавод разработал эксклюзивный крупноразмерный промтоварный фургон на платформе «Газели Next» для корпоративного заказчика, пишет «Газета.Ru».
Основная новинка – существенно увеличенный объем кузова, который теперь вмещает до 23 кубических метров, а площадь пола позволяет одновременно перевозить десять европалет.
Ранее выпуск специальных двуместных или многообъемных фургонов осуществляли сторонние доработчики, однако в этот раз за производство взялся непосредственно нижегородский завод.
Инженеры компании удлинили лестничную раму на 870 миллиметров и увеличили колесную базу до 4245 миллиметров. Первый опытный образец новой «Газели» был собран в середине октября, сейчас предприятие показало презентационный ролик с готовыми машинами.
Ранее шасси «Газели Next» выпускались с колесной базой 3145 или 3745 миллиметров. В 2023 году началось оснащение автомобилей ГАЗ новыми дизельными двигателями собственного производства: ранее использовались китайские моторы, но теперь налажен полный цикл локализации силового агрегата для моделей «Соболь», «Газель» и «Валдай».
Летом сообщалось, что коммерческий транспорт марок «Газель Next», «Газель NN» и «Соболь NN» начал оснащаться системой курсовой устойчивости (ESC), повышающий безопасность на скользких дорогах.