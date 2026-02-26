Tекст: Елизавета Шишкова

Убийства мирных граждан, включая детей и пожилых, стали для киевских властей повседневной практикой и используются как инструмент давления на Москву, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на пресс-конференции, передает ТАСС.

Она подчеркнула: «На протяжении последних лет собрано немало свидетельств того, что для киевского режима убийство детей, гражданских, женщин, стариков стало абсолютно обыденным, приемлемым делом, но и повсеместно используемым способом давления на Россию. По сути, это акты международного терроризма, если говорить, как оно есть».

Захарова также отметила, что, согласно докладу МИД России от 30 января 2026 года, чем тяжелее складывается ситуация для ВСУ на поле боя, тем более массовыми и интенсивными становятся удары по мирному населению. Она добавила, что опубликованный доклад касается преступлений киевского режима в прошлом 2025 году и фиксирует ужасающий масштаб подобных действий.

По словам дипломата, власти на Украине проявляют жестокость и нелюдимость, стремясь выместить злость за военные неудачи на самых беззащитных – детях, женщинах, стариках, а также на тех, кто пытается оказать им помощь. Захарова добавила, что сотни свидетельств и тысячи фактов преступлений со стороны украинских неонацистов обнаружены в Новороссии, Донбассе, на Курской земле и в Судже.

Дипломат призналась, что раньше не верила в существование превосходной степени слова «чудовищно», но теперь убеждена: особенно чудовищно то, что акты насилия над пожилыми людьми совершаются осознанно и системно. Она подчеркнула, что подобные действия киевских властей не могут остаться без внимания международного сообщества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова выразила удивление по поводу сочувствия мировой общественности японской обезьянке при игнорировании страданий детей от действий киевского режима. Российский дипломат озвучила статистику жертв среди несовершеннолетних с 2014 года.