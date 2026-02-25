Tекст: Валерия Городецкая

Об этом министр заявил на встрече с гражданами в Кишкунлацхаза, передает ТАСС.

Сийярто назвал позором тот факт, что расследование диверсии на «Северных потоках» в Евросоюзе до сих пор не завершено. По его словам, некоторые европейские лидеры не просто игнорируют этот инцидент, но и «чествуют преступников как героев».

«И вновь те же люди, которые взорвали газопровод «Северный поток», сегодня блокируют транспортировку сырья по нефтепроводу «Дружба». Мы не должны этого допускать», – заявил Сийярто.

Министр подчеркнул, что защита трубопроводов, по которым поставляются нефть и газ в Венгрию, является важнейшей задачей. Он отметил, что подобные атаки нельзя исключать и к ним нужно быть готовыми, добавив, что правительство страны уже приняло меры для предотвращения попыток взрывов на трубопроводах.

Ранее Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта.

Сийярто сообщал о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба».