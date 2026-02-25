У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».13 комментариев
Сийярто: «Дружбу» блокируют организаторы взрывов на «Северных потоках»
Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» на данный момент блокируются на Украине теми же лицами, которые, по мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, организовали теракт на газопроводах «Северный поток» в 2022 году.
Об этом министр заявил на встрече с гражданами в Кишкунлацхаза, передает ТАСС.
Сийярто назвал позором тот факт, что расследование диверсии на «Северных потоках» в Евросоюзе до сих пор не завершено. По его словам, некоторые европейские лидеры не просто игнорируют этот инцидент, но и «чествуют преступников как героев».
«И вновь те же люди, которые взорвали газопровод «Северный поток», сегодня блокируют транспортировку сырья по нефтепроводу «Дружба». Мы не должны этого допускать», – заявил Сийярто.
Министр подчеркнул, что защита трубопроводов, по которым поставляются нефть и газ в Венгрию, является важнейшей задачей. Он отметил, что подобные атаки нельзя исключать и к ним нужно быть готовыми, добавив, что правительство страны уже приняло меры для предотвращения попыток взрывов на трубопроводах.
Ранее Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта.
Сийярто сообщал о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба».