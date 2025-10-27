«Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы

Tекст: Денис Тельманов

О планах по продаже международных активов сообщила компания «Лукойл» в заявлении, передает ТАСС. Причиной такого решения стало введение рядом стран ограничительных мер против компании и ее дочерних предприятий.

В компании уточнили: «ПАО «Лукойл» сообщает, что в связи с введением рядом государств ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних предприятий компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Рассмотрение заявок от потенциальных покупателей начато».

Отмечается, что процесс продажи будет происходить в рамках лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) для свертывания международной деятельности группы. Компания допускает возможность обращения за продлением срока действия лицензии, если возникнет потребность обеспечить бесперебойное функционирование иностранных активов.

В настоящее время «Лукойл» уже начал принимать заявки от потенциальных покупателей на приобретение зарубежных активов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные эксперты отмечали, что введение ограничений почти не повлияло на экспорт российской нефти. Власти США подготовили новый пакет санкций, который может коснуться банковского сектора и нефтяной инфраструктуры России.

После введения санкций США против компании «Лукойл» руководство рассматривает возможность передачи всех акций футбольного клуба «Спартак» другому собственнику.



