Эксперты: Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» не повлияли на экспорт нефти
Западные эксперты отмечают, что введение ограничений почти не сказалось на экспорте российской нефти, несмотря на краткосрочный скачок цен.
Новые антироссийские санкции администрации президента США Дональда Трампа не приведут к заметным потерям для экспорта нефти из России, передает ТАСС, ссылаясь на материал Reuters.
Как отмечает агентство, после объявления ограничительных мер стоимость нефти марки Brent увеличилась на 8,9%, однако рынок быстро приспособился к изменениям.
«Роснефть» и «Лукойл», являющиеся крупнейшими производителями нефти в России, обеспечивают около 5% от мировой добычи, что составляет приблизительно 5,3 млн баррелей в сутки, из которых примерно 3,5 млн идут на экспорт.
По мнению аналитиков, даже в случае появления перебоев в поставках эти трудности будут кратковременными и некритичными по масштабам. Рынок сумел адаптироваться к новым условиям, сохранив стабильность экспортных потоков.
22 октября Министерство финансов США включило «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерние компании в новый пакет санкций. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала: «Вашингтон ожидает, что новые меры окажут существенное давление на Москву в связи с событиями на Украине».
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что новые санкции США не окажут значительного влияния на экономическое положение страны, а подобные шаги со стороны администрации США только вредят двусторонним отношениям между Россией и Соединенными Штатами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подготовили новый пакет санкций против банковского сектора и нефтяной инфраструктуры России.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф призвал Европейский союз ввести аналогичные американским санкции против российских нефтяных компаний.
Финансовый директор Eni Франческо Гаттеи рассказал о возможных последствиях новых американских ограничений для «Роснефти» и «Лукойла».