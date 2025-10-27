Эксперты: Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» не повлияли на экспорт нефти

Tекст: Денис Тельманов

Новые антироссийские санкции администрации президента США Дональда Трампа не приведут к заметным потерям для экспорта нефти из России, передает ТАСС, ссылаясь на материал Reuters.

Как отмечает агентство, после объявления ограничительных мер стоимость нефти марки Brent увеличилась на 8,9%, однако рынок быстро приспособился к изменениям.

«Роснефть» и «Лукойл», являющиеся крупнейшими производителями нефти в России, обеспечивают около 5% от мировой добычи, что составляет приблизительно 5,3 млн баррелей в сутки, из которых примерно 3,5 млн идут на экспорт.

По мнению аналитиков, даже в случае появления перебоев в поставках эти трудности будут кратковременными и некритичными по масштабам. Рынок сумел адаптироваться к новым условиям, сохранив стабильность экспортных потоков.

22 октября Министерство финансов США включило «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерние компании в новый пакет санкций. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала: «Вашингтон ожидает, что новые меры окажут существенное давление на Москву в связи с событиями на Украине».

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что новые санкции США не окажут значительного влияния на экономическое положение страны, а подобные шаги со стороны администрации США только вредят двусторонним отношениям между Россией и Соединенными Штатами.

