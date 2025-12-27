Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.0 комментариев
Взрыв произошел в Харькове
В субботу в Харькове, расположенном на востоке Украины, прогремел взрыв, сообщают украинские СМИ.
Обстоятельства инцидента пока неизвестны, подробности не сообщаются, передает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное».
Сообщается также, что в ряде областей, включая Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Киевскую, Черкасскую, Черниговскую, Житомирскую и Днепропетровскую, сработали сирены воздушной тревоги.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Чернигове. Длительность воздушной тревоги в Киеве достигла девяти часов.