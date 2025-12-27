  • Новость часаВС России за сутки отразили три атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск
    2025 год заставил Запад пересмотреть ключевой тезис о силе России
    Военный эксперт рассказал о роли в РДК ликвидированного Капустина
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии
    Киев накрыл смог из-за пожаров после взрывов
    Потомок Екатерины II Калагеорги назвал себя русским и решил остаться в России
    Депутат японского парламента Судзуки понял в Москве, в чем сила России
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети задерживаются в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    27 декабря 2025, 12:25 • Новости дня

    Взрыв произошел в Харькове

    Tекст: Валерия Городецкая

    В субботу в Харькове, расположенном на востоке Украины, прогремел взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Обстоятельства инцидента пока неизвестны, подробности не сообщаются, передает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное».

    Сообщается также, что в ряде областей, включая Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Киевскую, Черкасскую, Черниговскую, Житомирскую и Днепропетровскую, сработали сирены воздушной тревоги.

    Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Чернигове. Длительность воздушной тревоги в Киеве достигла девяти часов.

    26 декабря 2025, 19:23 • Новости дня
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о существенном прогрессе в переговорах Москвы и Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия», что Москва и Вашингтон максимально приблизились к разрешению конфликта на Украине, пишет ТАСС. Дипломат отметил, что для окончательного соглашения необходим последний рывок, который зависит прежде всего от политической воли американской стороны.

    В ходе беседы Рябков подчеркнул особую значимость прошедшей даты: «Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению украинского конфликта».

    Он также добавил, что реализация возможного соглашения осложняется позицией Киева и ряда стран Евросоюза, которые не заинтересованы в дипломатическом разрешении ситуации и предпринимают активные попытки этому помешать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-американский саммит в Анкоридже привел к достижениям, которые могут стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Москва планирует установить контакты с Вашингтоном, чтобы выяснить, изменился ли американский мирный план после консультаций с Киевом.

    Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

    27 декабря 2025, 01:30 • Новости дня
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    @ boris_rozhin

    Tекст: Катерина Туманова

    Служебный ноутбук с личными данными младшего лейтенанта ВСУ был обнаружен в оставленном подразделением блиндаже вместе с документацией и оборудованием, рассказали в российских силовых структурах.

    «Найден служебный ноутбук младшего лейтенанта Калинского Станислава Игоревича 28.07.1991 года рождения, уроженца села Загвиздя Ивано-Франковской области с грозным ником «Ночной кошмар зеро», – заявил источник РИА «Новости».

    В российском силовом ведомстве уточнили, что батальон, где служил Калинский, был преобразован из 75-го батальона 102-й бригады территориальной обороны после реформы украинских войск.

    Город Гуляйполе находится в Запорожской области, которая с 2022 года входит в состав России, однако часть ее территорий, включая город Запорожье, пока остается под контролем украинской стороны. Мелитополь с марта 2023 года является административным центром региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи. Кроме того, в ВСУ сообщили, что в Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных. Украинцы потребовали расформировать 102-й батальон после захвата штаба в Гуляйполе.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    27 декабря 2025, 00:20 • Новости дня
    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии

    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Накануне встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который представит новый мирный план из 20 пунктов, американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью Politico заявил, что его визави ничего не получит без одобрения главы Белого дома.

    В ходе интервью Трамп, с одной стороны, изображал собой великого арбитра, но с другой, отнесся к последнему предложению Зеленского довольно прохладно и не спешил одобрять предложение президента Украины.

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что он предложит», – заявил он Politico.

    Встреча Трампа с Зеленским, помимо гарантий безопасности, будет посвящена управлению Запорожской атомной электростанцией и территориальному контролю Донбасса и восточных территорий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 25 декабря Зеленский сообщил о часовой беседе со спецпосланником президента США и Джаредом Кушнером, в ходе которой обсуждались возможные форматы и время будущих мероприятий.

    В пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.

    27 декабря 2025, 11:40 • Новости дня
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские солдаты были застигнуты врасплох российскими штурмовиками во время чаепития в одном из домов в поселке Косовцево Запорожской области.

    Об этом сообщил командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Лев, передает ТАСС.

    «Мы зашли в дом, они [солдаты ВСУ] сидели, пили чай», – рассказал командир.

    Напомним, российские войска освободили Косовцево в Запорожской области, создав условия для блокады снабжения ВСУ.

    27 декабря 2025, 00:35 • Новости дня
    В Петербурге пресекли деятельность восхвалявшей Зеленского секты

    Tекст: Катерина Туманова

    В Санкт-Петербурге более 70 членов псевдорелигиозной организации из разных регионов страны стали фигурантами проверки по подозрению в распространении ложной информации об армии России.

    «На прерванном силовиками собрании находилось около 70 человек из различных регионов России. В их отношении проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России», санкция по которой подразумевает до 10 лет лишения свободы», – сообщили в правоохранительных органах РИА «Новости».

    Организация была создана на Украине под видом курсов обучения целительству и «пробуждения сознания», но де-факто ее руководители ведут против России психоментальную войну. Источник сообщил, что на собраниях обсуждают специальную военную операцию и организуют молебны «за здравие Зеленского».

    Лидеры группы позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес российских военных, называя их «орками» и «ватниками», в то время как военнослужащих Украины называли «светлыми силами».

    Членам организации запрещается делиться информацией об их деятельности с православными священниками, однако предписывается продвигать одобрение позиции группы в семье и среди друзей. По распоряжению руководства, адепты обязаны непрерывно молиться о защите россиян от мобилизации по установленному расписанию.

    В руководство секты входят преподаватели учебных заведений, которые скрывали свое участие, осознавая «незаконность и подрывной характер их деятельности».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ФСБ выявила в ЛНР украинскую секту.  Похищавшую ветеранов СВО банду вымогателей задержали в Москве.

    26 декабря 2025, 21:37 • Новости дня
    Военные ВСУ бросили штаб в Гуляйполе, испугавшись трех россиян

    Украинские военные покинули штаб в Гуляйполе из-за паники перед тремя россиянами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных, сообщили в ВСУ.

    Украинские военные сдали штаб батальона 102-й бригады территориальной обороны на территории Гуляйполя Запорожской области трем российским военным из-за паники, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Об этом заявил командир Первого отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов.

    «Группа в количестве трех военных РФ вышла банально на шум генератора и начала штурм. Вместо того чтобы дать отпор, штаб был брошен. Те средства, носители информации, которые там были, – они не уничтожены», – рассказал Филатов.

    По словам украинского командира, оборудование и документы, оставшиеся в штабе создают риск утраты данных. Отмечается, что данный инцидент ярко иллюстрирует проблемы с подготовкой и моральным состоянием украинских военных на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи, а также флаги Украины.

    А накануне российская армия также в Гуляйполе уничтожила подземные бункеры ВСУ.

    27 декабря 2025, 11:28 • Новости дня
    Киев накрыл смог из-за пожаров после взрывов
    @ dsns_kyiv_region

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице из-за пожаров образовался густой смог, сообщила Киевская городская государственная администрация.

    «В столице возникли пожары – над городом образовался смог», – написала администрация в Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Жителям рекомендовано закрыть окна, минимизировать пребывание на улице и соблюдать питьевой режим.

    В течение дня в Киеве уже шесть раз были слышны взрывы. В то же время воздушная тревога действует не только в столице, но и в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

    Ранее в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии.

    26 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Зеленский захотел обсудить Донбасс на встрече с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал украинским журналистам, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на предстоящих переговорах с Дональдом Трампом.

    Владимир Зеленский заявил о намерении поднять территориальные вопросы на встрече с  президентом США Дональдом Трампом, включая судьбу Донбасса и ситуацию вокруг Запорожской АЭС, пишет РИА «Новости».

    Украинский лидер отметил, что эти темы относятся к числу наиболее чувствительных, подчеркнув: «Что касается чувствительных вопросов, мы (с Трампом – ред.) будем их обсуждать. И Донбасс, и Запорожскую АЭС и другие вопросы».

    Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что встреча состоится в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. Темой переговоров, по данным агентства УНИАН, будет вопрос территориальной целостности, в особенности обсуждение статуса Донбасса.

    Украинский телеканал «Новости.LIVE» опубликовал аудиозапись, где Зеленский подчеркнул готовность открыто рассмотреть вопрос безопасного управления объектами, включая Запорожскую АЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский 25 декабря сообщил о часовой беседе со спецпосланником президента США и Джаредом Кушнером, в ходе которой обсуждались возможные форматы и время будущих мероприятий.

    До этого, по данным Washington Post Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе и заявил о готовности отвести войска с этих территорий при сохранении позиций в других регионах.

    Напомним, украинские СМИ в начале недели опубликовали текст мирного плана Киева из 20 пунктов, включающего подтверждение суверенитета, соглашение о ненападении с международным мониторингом и гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО.

    27 декабря 2025, 04:58 • Новости дня
    Марочко: В ДНР за Резниковку начались бои, Димитров зачищают

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвинулись западнее Свято-Покровского и начали бои за Резниковку в ДНР, а в Димитрове (украинское название Мирноград) началась зачистка города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За несколько суток нашим военнослужащим удалось продвинуться западнее населенного пункта Кирово, оно же Свято-Покровское. Сейчас идут бои непосредственно за населенный пункт Резниковка», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что ВС России продвигаются и на северо-запад, и на юго-запад от Резниковки. Он допустил, что в начале следующей недели населенный пункт может быть взять под стопроцентный контроль российских военных.

    «Касаемо Димитрова: по улице Центральной полностью разрезана украинская группировка. По сути, идет зачистка данного населенного пункта. У противника абсолютно нет никаких шансов выйти из города», – отметил он.

    По словам Марочко, в подвалах города еще укрываются мирные жители – им  оказывают всю необходимую помощь.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военнопленный Виталий Набережный заявлял, что попытки украинских военных выйти из Димитрова обречены на провал. Пушилин заявлял, что кольцо вокруг Димитрова сужается. Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР.

    26 декабря 2025, 13:07 • Новости дня
    Рябков назвал рождественскую речь Зеленского проявлением неадекватности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что эмоциональный тон рождественского обращения Владимира Зеленского свидетельствует о неадекватности решений, принимаемых киевскими властями.

    Рождественская речь президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о неадекватности киевских властей, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает «Россия 24».

    По словам дипломата, подобные заявления демонстрируют уровень и эмоциональное состояние, в котором в настоящий момент принимаются решения в Киеве.

    В интервью программе «60 минут» Рябков заметил: «Неадекватность подобного рода заявлений пронизывает и сам сигнал, если он там вообще есть, и говорит очень многое о том, на каком уровне и в каком эмоциональном состоянии принимаются решения в Киеве».

    Напомним, Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то «сгинуть», заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. При этом он не указал, кому именно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рождественское обращение Владимира Зеленского с пожеланиями смерти свидетельствует о его озлобленности и неадекватности.

    Власти Украины решили вместо привычного для православных Рождества 7 января отмечать профессиональный праздник программистов.

    В 2023 году Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря.

    26 декабря 2025, 13:55 • Новости дня
    На Украине решили ужесточить ограничения для русского языка

    Рада предложила ужесточить контроль использования русского языка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Верховная рада Украины разрабатывает законопроект, который предполагает дальнейшее ужесточение ограничений на использование русского языка.

    Документ предлагает минимизировать присутствие русского языка во всех сферах, а также ввести ответственность за нарушение языковой политики. В сообщении Рады отмечается: «Верховная рада постановляет... рекомендовать кабинету министров разработать и внести в Раду законопроекты, направленные на усиление защиты украинского языкового пространства и недопущения использования (русского) языка», передает РИА «Новости».

    Одно из ключевых положений предполагает внедрение технологий для выявления и блокировки русскоязычного контента в медиапространстве страны. Законодатели также предлагают сделать обязательным использование украинского языка внутри семьи и при воспитании детей. За несоблюдение предлагается ввести меры ответственности.

    Законопроект затрагивает деловую и юридическую сферу, предусматривая защиту соискателей от дискриминации по языковому признаку, а также разработку уникального «украинского» шрифта для оформления нормативных актов. На данный момент не уточняется, будет ли этот шрифт основан на кириллице или латинице.

    Отдельно отмечается политика государственного «сопровождения» молодых семей с детьми, в рамках которой будет вестись контроль за использованием украинского культурного продукта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белой Церкви под Киевом запретили использование «русскоязычного культурного продукта». Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обвинил Раду в неонацизме и русофобии после отмены защиты русского языка. Власти Украины пожаловались, что жители Киева стали чаще использовать русский язык в повседневной жизни.

    Напомним, украинские депутаты одобрили законопроект об исключении русского из перечня языков, которым предоставлялись гарантии защиты по Европейской хартии.

    27 декабря 2025, 05:53 • Новости дня
    Из ВСУ за год дезертировали или ушли в самоволку более 200 тыс. человек

    ТАСС: Из ВСУ за год дезертировали или ушли в самоволку более 200 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение 2025 года численность дезертиров и «самовольно ушедших» из ВСУ бойцов превысила 200 тыс., что составляет около четверти численности всех военнослужащих.

    С начала 2025 года из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали или самовольно покинули службу свыше 200 тыс. военнослужащих, – подсчитали в ТАСС.

    Эта цифра приближается к четверти всей украинской армии, чья численность оценивается в 800 тыс.

    Сянваря по октябрь число дезертиров и «самовольщиков» оценивалось в 176 тыс. человек на основании сведений Государственного бюро расследований Украины и офиса генерального прокурора.

    После рекордных показателей октября – почти 19,6 тыс. случаев – украинские правоохранительные органы прекратили публиковать обновленные статистические данные.

    В ноябре и декабре ситуация официально не освещалась, однако Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС России, 18 декабря заявил, что ежемесячно ряды ВСУ покидают до 30 тыс. военнослужащих. Представители Киева признавали сохранение высоких темпов дезертирства.

    Напомним, коррупционные разоблачения в высших эшелонах украинской власти вызвали резкое ухудшение морального состояния солдат и рост числа дезертиров, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Силовики сообщили о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ. Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ. Испанская Pais сообщила, что солдаты ВСУ считают это Рождество для них последним.

    26 декабря 2025, 20:46 • Новости дня
    СМИ сообщили о субботних переговорах Трампа, Зеленского и европейцев

    Axios анонсировал субботние переговоры Трампа, Зеленского и европейцев по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ближайшую субботу может состояться видеоконференция с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров, посвященная обсуждению мира на Украине, пишут западные СМИ.

    О планах проведения видеоконференции, посвященной переговорам по урегулированию конфликта на Украине, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американский портал Axios. В онлайн-встрече собираются принять участие президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и представители стран Европы. Ожидается, что основной темой станут пути достижения соглашения по прекращению боевых действий и урегулированию ситуации на Украине.

    В публикации Axios уточняется, что встреча запланирована на субботу, однако точное время виртуальной беседы пока не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Зеленский также заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом.

    Ранее Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе и выразил готовность отвести войска с этих территорий при условии сохранения позиций в других регионах.

    Напомним, украинские СМИ опубликовали текст мирного плана Киева из двадцати пунктов, включающего подтверждение суверенитета и соглашение о ненападении при международном мониторинге и гарантиях безопасности от Соединенных Штатов, НАТО и Европы по аналогии с пятой статьей Устава НАТО.

    26 декабря 2025, 15:28 • Новости дня
    Песков заявил о неясности позиции Киева по финансированию выборов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не уверен, отражают ли заявления советника президента Украины Михаила Подоляка о нехватке денег на выборы официальную позицию Киева.

    Кремль не располагает информацией о том, в какой мере высказывания советника президента Украины Михаила Подоляка относительно отсутствия средств на проведение президентских выборов отражают официальную точку зрения Киева, передает ТАСС.

    «Я не знаю, в какой степени заявление Подоляка отражает официальную точку зрения Киева. Каких-то заявлений от Киева на этот счет мы не слышали», – заявил Песков, комментируя высказывание Подоляка о том, что у Украины якобы нет денег на проведение президентских выборов.

    Песков также добавил, что киевский режим прибегает к различным уловкам, чтобы получить финансирование от западных стран. Он подчеркнул, «то, что Киев прибегает к всевозможным уловкам, чтобы получить деньги от Запада, это однозначный факт».

    По словам представителя Кремля, сложно однозначно оценить, кто именно должен обеспечивать финансирование соответствующих процедур. Песков также отметил, что нет ясности, могли ли слова Подоляка быть еще одной попыткой добиться дополнительных средств от западных стран на проведение выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское руководство пытается добиться временного прекращения огня под предлогом выборов, манипулируя позицией президента США Дональда Трампа.

    Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук назвал четыре главных условия для проведения выборов на Украине.

    Владимир Зеленский заявил, что готов организовать выборы в течение 90 дней, если Запад обеспечит безопасность голосования.

    26 декабря 2025, 14:50 • Новости дня
    МИД сообщил о согласовании в Анкоридже основ для урегулирования на Украине

    МИД: Достигнутые на Аляске понимания могут лечь в основу урегулирования на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российско-американский саммит, прошедший в Анкоридже, привел к достижениям, которые могли бы лечь в основу мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщили в МИД РФ.

    В сообщении МИД подчеркнули: «В ходе российско-американского саммита в Анкоридже 15 августа достигнуты понимания, которые могли бы лечь в основу урегулирования конфликта вокруг Украины путем устранения его первопричин, включая военные угрозы России, создаваемые расширением НАТО, и политику ущемления прав русского и русскоязычного населения», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва планирует установить контакты с Вашингтоном с целью выяснить, насколько изменился американский мирный план после согласования его с Киевом.

    На прошлой неделе замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Анкоридже.

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    2025 год заставил Запад пересмотреть ключевой тезис о силе России

    Тезис о нанесении России «стратегического поражения на поле боя» в 2025 году почти вышел из употребления даже среди западных лидеров. А ведь с 2022 года он провозглашался как единственная политическая цель в отношениях между Западом и Москвой. Что и как заставило западные элиты пересмотреть свой подход? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    Поч

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации