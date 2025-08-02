НАБУ и САП раскрыли хищения при закупке БПЛА и средств РЭБ на Украине

Tекст: Вера Басилая

Расследование о масштабных хищениях при закупке военной техники ведут НАБУ и САП, передает ТАСС.

Схема включала заключение госконтрактов с поставщиками по ценам, завышенным до 30%, после чего часть суммы возвращалась чиновникам и военнослужащим в виде взяток.

В коррупции подозреваются депутат, руководители военно-гражданских администраций и военнослужащие национальной гвардии. По данным источников украинских СМИ, среди задержанных депутат партии «Слуга народа» Алексей Кузнецов. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что подозреваемых нацгвардейцев отстранили от работы, начато служебное расследование.

Спецоперация стала возможной после вступления в силу закона, вернувшего независимость антикоррупционным органам с 1 августа, отметили в НАБУ и САП.

Ранее руководитель национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос подтвердил проведение обысков в Мюнхене у экс-заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы.

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Эксперты считают, что НАБУ станет инструментом Запада для смены власти в Киеве.