  • Новость часаГлава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
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    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    8 ноября 2026, 15:36 • Новости дня

    У берегов Сенегала затонула лодка с нелегальными мигрантами

    У побережья Сенегала при крушении лодки с мигрантами погиб 21 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство внутренних дел Сенегала сообщило о гибели по меньшей мере 21 человека в результате крушения лодки с мигрантами у побережья страны.

    К вечеру субботы властям удалось спасти одного выжившего и обнаружить 21 тело, пишет Reuters.

    Инцидент произошел недалеко от города Кебемер, расположенного примерно в 180 км к северу от Дакара. Поисково-спасательные операции продолжаются, специалисты ищут возможных выживших.

    В заявлении ведомства отмечается, что на борту находились люди, пытавшиеся нелегально мигрировать, однако точное число пассажиров не называется. По данным правозащитной группы Walking Borders, за первые пять месяцев этого года при попытке добраться до Канарских островов из Западной Африки погибли 635 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце по меньшей мере 30 человек погибли в Демократической Республике Конго в результате столкновения двух судов на реке.

    В сентябре Морская служба Испании перехватила у Канарских островов дрейфовавшее судно из Гамбии с беженцами на борту.

    В прошлом году вблизи Канарских островов перевернулась лодка с примерно 180 мигрантами.

    6 ноября 2026, 08:22 • Новости дня
    Перечень статей для выдворения мигрантов из России увеличился вдвое

    Володин: Перечень статей для выдворения мигрантов из России увеличился вдвое

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу федерального закона, который более чем в два раза расширяет перечень правонарушений, влекущих за собой выдворение иностранных граждан из России.

    Количество статей Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих выдворение мигрантов, выросло с 22 до 45, сообщил Володин в Max.

    Иностранцам грозит высылка за незаконный оборот наркотиков, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, нарушение иммиграционных правил, неповиновение полиции, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к санкциям.

    По данным МВД, за восемь месяцев текущего года въезд в страну запретили более 260 тыс. мигрантов, что на 75,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Судебные приставы за девять месяцев принудительно выдворили 63,5 тыс. нарушителей законодательства.

    Новые нормы позволят продолжить борьбу с нелегальной миграцией и повысить общественную безопасность. Всего с 2024 года Государственная дума приняла 32 закона для совершенствования миграционной политики.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об увеличении количества выдворений совершивших правонарушения мигрантов из России за полтора года в 2,6 раза.

    До этого Володин сообщил о вступлении в силу законов о контроле за доходами трудовых мигрантов.

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    6 ноября 2026, 14:58 • Новости дня
    Глава Мали передал лидерам Нигера и Буркина-Фасо послание Путина

    CINEWS: Путин передал лидерам Нигера и Буркина-Фасо послание через главу Мали

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Временный президент Мали Ассими Гоита передал личное послание президента России Владимира Путина руководителям Нигера и Буркина-Фасо по итогам саммита Россия – Африка.

    Временный президент Мали Ассими Гоита посетил Ниамей и Уагадугу, где провел переговоры с главой Нигера Абдурахманом Тчиани и лидером Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. В ходе встреч он выступил посредником и передал им конфиденциальное послание российского руководства, пишет ТАСС со ссылкой на ивуарийский портал CINEWS.

    Информацию о передаче личного послания президента Владимира Путина подтвердила радиостанция RFI. Содержание документа не раскрывается.

    Стороны также обсудили сотрудничество с Россией в сфере обороны, борьбы с терроризмом, дипломатии и экономического развития.

    Гоита стал единственным руководителем из стран Конфедерации государств Сахеля, который лично посетил саммит Россия – Африка в Москве 28–29 октября. В рамках форума Мали заключило контракты с российской компанией «Зарубежгеология» на поиск месторождений золота и лития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель директора Службы внешней разведки России Михаил Максимович заявил об организации украинской разведкой курсов подготовки операторов беспилотников в Африке.

    В среду президент Владимир Путин рассказал о приятном удивлении представителей африканских стран религиозным миром в России во время саммита.

    Во вторник Россия и Буркина-Фасо заключили соглашение о безвозмездной передаче африканской стране вакцин против болезней птиц.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 11:04 • Новости дня
    Свыше 120 мигрантов решили выдворить из России после рейда в Подмосковье

    МВД: Из России выдворят более 120 нелегальных мигрантов после рейда в Жуковском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В подмосковном Жуковском полицейские выявили 171 иностранца с нарушениями миграционного законодательства, из России будет выдворен 121 человек, сообщила глава управления информации и общественных связей регионального Главного управления МВД Татьяна Петрова.

    «В результате рейдовых мероприятий полицейские доставили в территориальные подразделения 171 уроженца из стран ближнего зарубежья. В отношении них составлены 127 административных протоколов за нарушение режима пребывания, 24 протокола – за незаконную трудовую деятельность, 12 – за предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета и семь – за уклонение от исполнения административного наказания», – цитирует Петрову ТАСС.

    В отношении одной организации и трех граждан, незаконно привлекших мигрантов к труду, возбуждены административные дела. На всех нарушителей наложены штрафы от 3 до 400 тыс. рублей, 121 иностранец будет выдворен с территории России, семеро помещены в Центр временного содержания, передают СМИ.

    Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении 62-летнего уроженца одной из стран Средней Азии и 66-летнего местного жителя, они находятся под подпиской о невыезде. Рейд прошел в рамках операции «Нелегал-2026», направленной на пресечение незаконной миграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Подмосковье оштрафовали более 340 нарушивших миграционное законодательство иностранцев.

    В прошлом месяце московская полиция решила выдворить почти 340 иностранных граждан после рейда на севере столицы.

    По итогам операции «Нелегал» в Челябинской области правоохранительные органы выявили свыше 700 правонарушений.

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    7 ноября 2026, 09:00 • Новости дня
    Школы в Буркина-Фасо ввели уроки русского языка ради поступления в вузы России

    В школах Буркина-Фасо ввели уроки русского языка для поступления в вузы России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор группы школ Святого Анатолия в Буркина-Фасо Кристиан Феликс Уэдраого ввел для своих учеников уроки русского языка, чтобы облегчить им будущее поступление в российские университеты.

    В одной из трех школ Уэдраого начали преподавать русский язык, наняв для этого специальных педагогов, передает РИА «Новости». Сам директор является выпускником РУДН имени Патриса Лумумбы. Он отметил востребованность полученного в России высшего образования среди африканцев.

    «У меня три школы: младшая школа, две средние школы. И в одной из школ я начал преподавать русский язык. У меня есть работники, которые получают зарплату просто как преподаватели русского языка», – заявил Уэдраого.

    В настоящее время директор развивает сотрудничество с российскими вузами, преподаватели которых периодически приезжают в Африку для ведения уроков. Своей главной задачей Уэдраого назвал привлечение школьников к участию в этих курсах.

    Помимо языковой подготовки, в школах делается упор на точные науки. Уэдраого рассказал о договоре с Московским государственным университетом «Станкин», в рамках которого он ежегодно организует олимпиады по математике, физике и химии. Эти состязания позволяют лучшим ученикам поступать в университеты России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин оценил внимание к русскому языку в Центральноафриканской Республике.

    Также власти Мадагаскара сообщили о возможности включения русского языка в обязательную школьную программу.

    Центральноафриканская Республика ввела русский язык в программу средних школ.

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    7 ноября 2026, 10:48 • Новости дня
    Боевики убили 37 человек при нападении на поселок в ДР Конго

    RFI: Боевики убили 37 человек при нападении на поселок на востоке ДР Конго

    Tекст: Мария Иванова

    В поселке Кантине-Алоя на востоке Демократической Республики Конго боевики из группировки «Союзные демократические силы» убили по меньшей мере 37 мирных жителей.

    Боевики атаковали населенный пункт вблизи города Бени в провинции Северное Киву, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RFI.

    Нападавшие убивали мирных граждан, грабили и поджигали дома. В район направлены дополнительные армейские подразделения для противодействия боевикам.

    Группировка «Союзные демократические силы» была создана в 1995 году в Уганде. Сейчас ее основные базы расположены на востоке ДР Конго, откуда совершаются рейды на военные и гражданские объекты соседних стран. Конголезские власти располагают информацией о связи группировки с «Исламским государством в Центральной Африке».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный суд в Демократической Республике Конго назначил 27 военнослужащим смертную казнь за трусость.

    В прошлом году Россия призвала к немедленному выводу бойцов повстанческой группировки М23 с захваченных конголезских территорий.

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    7 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    Британское МВД получило иск из-за лишения 1,5 тыс. граждан ЕС права проживания

    Guardian: К МВД Британии подан иск из-за лишения 1,5 тыс. граждан ЕС права жить

    Tекст: Мария Иванова

    Правозащитная организация The3million подала судебный иск к министерству внутренних дел Великобритании после лишения почти 1,5 тыс. граждан Евросоюза права на проживание в Соединенном Королевстве.

    Иск против британского ведомства подан из-за вероятного нарушения условий соглашения по выходу Великобритании из ЕС, пишет The Guardian. Заявление подано группой активистов организации The3million, защищающей права граждан Евросоюза.

    По мнению правозащитников, МВД приняло решение о лишении права на проживание «без соблюдения процессуальных гарантий», которые были предусмотрены соглашением о Brexit, передает РИА «Новости».

    Напомним, Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после того, как в 2016 году большинство британцев проголосовали за выход из объединения. С 1 января 2021 года действует соглашение о торговле и сотрудничестве между Лондоном и Брюсселем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце лета британская иммиграционная система перепутала гражданку Евросоюза с сестрой-близнецом и не позволила ей вернуться домой.

    В августе спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев посоветовал европейским странам обратить внимание на запрещающие выдавать вид на жительство иностранцам с судимостью российские законы.

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    7 ноября 2026, 16:38 • Новости дня
    Вооруженные силы ДРК отбили наступление повстанцев в Северном Киву

    Вооруженные силы ДРК и отряды «Вазалендо» отбили наступление повстанцев

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДРК) вместе с проправительственными формированиями «Вазалендо» отбили наступление группировки «Фронт возрождения нации» (ФВН) в провинции Северное Киву, сообщает портал Actualite.

    Боевики пытались расширить контроль возле населенных пунктов Ньямабоко, Бутсике и Маханга в районе Масиси. Правительственным силам удалось выбить противника с позиций и отбросить к населенному пункту Касопо, передает ТАСС со ссылкой на портал Actualite.

    Боевые действия возобновились через несколько дней после того, как армия ДРК и ее союзники вернули контроль над населенным пунктом Казинга 31 октября. Соседний населенный пункт Маханга оставался в руках повстанцев.

    ФВН был создан 12 октября в Гоме. Коалицию возглавил бывший президент ДРК Жозеф Кабила, находившийся у власти с 2001 по 2019 год. В состав объединения вошли повстанцы из коалиции «Альянс реки Конго» – «Движение 23 марта».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу боевики из группировки «Союзные демократические силы» убили по меньшей мере 37 мирных жителей на востоке Демократической Республики Конго.

    Ранее Руанда и Демократическая Республика Конго согласились отвести военных с линии соприкосновения.

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    6 ноября 2026, 12:16 • Новости дня
    Специалисты «Главкосмоса» выбрали площадки для космических объектов в Мали

    «Главкосмос» начал готовить малийских специалистов в космической сфере в МАИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты «Главкосмоса» осмотрели в Бамако площадки под размещение наземных станций будущего космического агентства Мали, малийские специалисты пройдут подготовку в Московском авиационном институте (МАИ).

    Делегация «Главкосмоса» (входит в Роскосмос) провела рекогносцировку в столице африканской страны Бамако, предваряющую создание в Мали собственного космического агентства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Представители «Главкосмоса» ознакомились с площадками для размещения наземных станций и объектов будущего космического агентства Мали», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что рекогносцировка проводилась в соответствии с контрактом, который «Главкосмос» заключил с Малийской телерадиовещательной компанией (SMTD-SA) 23 октября 2026 года. Соглашение предусматривает оказание аналитических и консультационных услуг по созданию космического агентства Мали.

    Кроме того, в соответствии с контрактом между «Главкосмосом» и главным управлением высшего образования и научных исследований Мали, малийские специалисты пройдут профильную подготовку в космической сфере в МАИ.

    Делегация «Главкосмоса» обсудила детали подготовки специалистов и перспективы дальнейшего взаимодействия с представителями образовательного и научного сообщества Мали. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщал, что Мали заинтересовано в развитии сотрудничества с Россией в космической сфере, в том числе в создании национального космического агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскосмос запланировал расширение сети станций ГЛОНАСС в странах Африки.

    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов.

    Также СССР назвали создателем базы для современного партнерства Москвы и Бамако.

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    6 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    Парламент Бельгии разрешил полиции забирать нелегалов из домов

    Парламент Бельгии принял закон, разрешающий полиции упрощенный доступ в дома подлежащих депортации нелегальных мигрантов, сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

    «Закон о праве входа в частные резиденции был принят на пленарном заседании Палаты представителей в пять утра. Это законодательный текст, вызывавший самые острые споры за последние 50 лет. Полиция теперь может забирать нелегальных мигрантов даже из их домов и отправлять на родину», – заявил министр, передает ТАСС.

    Новый закон позволяет полиции совершать рейды по домам, где живут нелегалы, без ордера на обыск при соблюдении ряда условий. Рейд возможен с 05:00 до 09:00 при наличии разрешения следователя и в присутствии представителей миграционной службы. Дом должен принадлежать мигранту, которому отказали в убежище, он активно уклоняется от возвращения на родину и представляет опасность для общественного порядка.

    Против закона активно выступали правозащитные группы. Дискуссии о различных формах закона продолжались почти 10 лет, а дебаты в парламенте при его принятии затянулись на 11 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о восприятии жителями королевства нелегальной миграции как более реальной угрозы по сравнению с возможным нападением России.

    Министр по делам миграции и предоставления убежища Нидерландов Барт ван ден Бринк внес в парламент законопроект об уголовном наказании иностранцев за намеренное препятствование собственной депортации.

    В сентябре министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт предложил ввести ускоренную процедуру высылки нелегальных мигрантов на внешних границах Евросоюза.

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    6 ноября 2026, 11:14 • Новости дня
    Кожемяко предложил ввести чтение русских сказок детям мигрантов

    Кожемяко предложил читать детям мигрантов русские сказки для сохранения языка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-премьер – полпред президента в ДФО Олег Кожемяко предложил ряд мер по сохранению русского языка, включая чтение русских сказок мигрантам.

    Кожемяко открыл заседание форума регионального отделения Всемирного русского народного собора в Приморском крае, посвященного русскому языку, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полпредства.

    Среди предложенных мер – чтение русских сказок и стихов наряду со сказками на родных языках детей, обучение иностранных студентов и трудовых мигрантов, а также детей из семей, где русский не является родным.

    Жителям страны вице-премьер посоветовал участвовать в конкурсах, писать диктанты и снимать видеоролики о русском языке.

    «Значение русского языка выходит далеко за рамки государственного статуса. Для представителей многих народов нашей страны русский язык стал вторым родным… Именно этот язык позволяет сохранять общность наших народов», – сказал Кожемяко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг советник президента Елена Ямпольская сообщила о включении предмета «Русский язык как государственный» в обязательную программу вузов.

    Ранее власти Мадагаскара допустили включение русского языка в обязательную школьную программу.

    Также центр бесплатного обучения русскому языку заработал в столице Никарагуа.

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    5 ноября 2026, 17:39 • Новости дня
    Верховный суд Сомали признал незаконным продление полномочий президента

    AFP: Верховный суд Сомали отменил продление полномочий действующего президента

    Tекст: Денис Тельманов

    Новая Конституция Сомали, увеличивающая срок полномочий президента с четырех до пяти лет, не распространяется на действующего главу государства Хасана Шейха Мохамуда, постановил Верховный суд страны.

    Верховный суд Сомали признал незаконным дальнейшее пребывание Мохамуда у власти на основании конституционных изменений, пишет ТАСС со ссылкой на France Presse.

    Кроме того, как сообщает портал Puntlandes, суд постановил, что полномочия обеих палат парламента истекли 14 апреля, а президента – 15 мая. Федеральное правительство теперь может выполнять только текущие административные функции. Политические силы должны в течение 30 дней согласовать порядок проведения выборов и организовать голосование в течение 90 дней.

    Также суд признал недействительным указ Мохамуда об увольнении председателя Верховного суда Баше Юсуфа Ахмеда, поскольку такое решение требует участия Высшего судебного совета и одобрения парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд отменил поездку в Москву на саммит «Россия – Африка» из-за обострения ситуации с безопасностью и внутриполитических разногласий.

    Летом глава региона Пунтленд Саид Абдуллахи Дени обвинил президента Сомали в поощрении пиратства и разрушении федеративного устройства страны.

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    6 ноября 2026, 09:50 • Новости дня
    СВР заявила об обучении операторов дронов в Мали украинской разведкой

    Разведка Украины организовала в Мали курсы подготовки операторов дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель директора Службы внешней разведки России Михаил Максимович заявил, что эмиссары украинской разведки организовали в Африке курсы подготовки операторов беспилотников.

    Максимович заявил, что эмиссары Главного управления разведки Министерства обороны Украины организуют в Мали курсы подготовки операторов беспилотников, в том числе дронов-камикадзе, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что международные террористические организации проявляют повышенный интерес к взаимодействию с Киевом для получения технологий использования дронов.

    По словам замглавы СВР, сложившаяся ситуация требует расширения практики превентивного противодействия террористическим угрозам с применением всех имеющихся законодательных, экономических и разведывательных инструментов.

    В МИД России заявили о причастности французских и украинских спецслужб к атакам террористов в Мали.

    Власти Мали получили доказательства прохождения частью местных террористов обучения на Украине.

    Посол России в Судане Андрей Черновол допустил присутствие украинских наемников, в том числе операторов БПЛА, у мятежников в Судане.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил об использовании Западом украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле.

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    6 ноября 2026, 05:05 • Новости дня
    Лидер нидерландской Партии свободы предложил выдавать мигрантам бесплатные лодки

    Вилдерс призвал не мешать отъезду мигрантов и предложил выдавать им лодки

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Нидерландов должны помогать мигрантам, желающим покинуть страну, и выдавать им бесплатные лодки, заявил лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс.

    Вилдерс прокомментировал сообщение портала GeenStijl в X о лодке с нелегальными мигрантами, найденной у побережья. Лодка вышла в море с территории королевства.

    «Если они хотят уехать, то пусть уезжают и их особенно не удерживают! Более того: предоставьте бесплатные лодки, чем больше уедут, тем лучше!» – призвал Вилдерс в соцсети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вилдерс предложил запретить ношение паранджи и других исламских головных уборов на улицах страны.

    В 2025 году Вилдерс заявил о выходе из правящей коалиции после того, как предложения по ужесточению миграционной политики не нашли поддержки у партнеров.

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    6 ноября 2026, 06:02 • Новости дня
    Евросоюз вчетверо снизил охват программ интеграции мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская счетная палата выяснила, что к 2029 году показатели числа участников программ интеграции мигрантов в Европейском союзе сократятся на 75%, несмотря на значительное увеличение бюджета.

    Объем средств, выделенных в рамках фонда AMIF (Фонд убежища, миграции и интеграции) на интеграцию прибывающих в Европу людей, увеличился вдвое по сравнению с прошлым периодом и достиг 1,96 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Европейской счетной палаты.

    При этом управляющие органы прогнозируют падение числа участников мероприятий во всех государствах объединения с 9,7 млн человек на конец 2022 года до 2,5 млн к 2029 году. Программы смогут охватить лишь около 8% от общей численности граждан третьих стран, которая к началу 2025 года составит почти 30,6 млн человек.

    Фонд AMIF финансирует языковые курсы, образовательные мероприятия, консультации и профессиональную ориентацию. Ранее европейские издания обращали внимание на трудности с финансированием подобных программ, в частности на ограничение доступа к добровольным интеграционным курсам в Германии из-за нехватки бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель Европейской счетной палаты Тони Мерфи предупредил о риске мошенничества из-за спешки с выплатой средств из фонда восстановления Евросоюза.

    Агентство Евросоюза по основным правам сообщило об угрозе соблюдению прав человека на внешних границах объединения из-за внезапного прибытия десятков тысяч мигрантов в испанскую Сеуту.

    Европейский союз запланировал строительство своего первого зарубежного депортационного лагеря для нелегальных мигрантов на территории Руанды.

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    8 ноября 2026, 11:18 • Новости дня
    Посол России счел невозможным возрождение ралли «Дакар» в Африке

    Посол Кураков исключил возвращение ралли «Дакар» в Африку из-за безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возродить всемирно известный ралли-марафон «Дакар» на территории Африки не представляется возможным из соображений безопасности, заявил посол России в Сенегале Дмитрий Кураков.

    Провести ралли-марафон «Дакар» в Африке, в том числе с участием российских гонщиков, не получится из-за проблем с безопасностью, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, или, может быть, к счастью, я 25 лет назад застал один из последних финишей ралли «Париж – Дакар». Там была большая проблема с безопасностью», – сказал Кураков.

    По словам дипломата, гонка считалась опасной не только из-за возможных нападений в Западной Сахаре, но и по причине общей сложности маршрута. Огромная часть дистанции пролегала по пескам, а пустыня не прощает ошибок, подчеркнул он.

    Ралли-марафон проходил в Африке с 1978 по 2007 год и чаще всего финишировал в Дакаре. В 2008 году соревнования отменили из-за угрозы терроризма в Мавритании. За всю историю гонки с 1979 года на ней погибли более 50 человек, включая спортсменов, журналистов и местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол России в Сенегале Дмитрий Кураков сообщил о предстоящих гастролях солистки Большого театра Александры Дурсеневой.

    Посол России в Сенегале Дмитрий Кураков допустил начало сборки автомобилей Lada на закрытом заводе ГАЗ.

    Ранее победитель ралли «Дакар» в зачете квадроциклов Сергей Карякин рассказал о требовании Международной автомобильной федерации к российским спортсменам выразить солидарность народу Украины для допуска на соревнования.

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