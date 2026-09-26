  • Новость часаЛавров: Игнорирование Западом украинского нацизма ставит под удар основы ООН
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    Лавров: Все угрозы безопасности со стороны Киева по итогам СВО будут устранены
    ВС России поразили сухогруз с грузами для ВСУ в Одессе
    Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года
    Спящий украинский солдат пропустил российских военных и сдался в плен
    На Украине начала распространяться неизвестная инфекция
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    82 комментария
    26 сентября 2026, 19:42 • Новости дня

    Глава МВД ФРГ призвал к ускоренной высылке нелегалов с внешних границ ЕС

    Глава МВД ФРГ Добриндт предложил ускоренную высылку нелегалов с границ ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт предложил ввести ускоренную процедуру высылки нелегальных мигрантов на внешних границах Евросоюза.

    Глава ведомства считает необходимым создать новый европейский механизм реагирования на миграционные кризисы, который предполагает не запуск обычной процедуры предоставления убежища, а ускоренное возвращение нелегалов. По его словам, массовое пересечение внешних границ ЕС зачастую вызвано не гуманитарными причинами, а дезинформацией и действиями контрабандистов и преступных группировок, передает РИА «Новости».

    В качестве примера он привел ситуацию в испанском анклаве Сеута, где массовые незаконные пересечения границы были спровоцированы умышленными ложными сведениями и поддержкой со стороны преступников. Кризис в Сеуте привел к перегрузке городских и социальных служб.

    Кроме того, министр сообщил, что европейское агентство Frontex будет оперативно оказывать помощь странам сообщества в случае возникновения экстренных ситуаций, создав силы быстрого реагирования для поддержки государств на внешних границах Евросоюза в течение 24 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу портал Euractiv раскрыл планы Европы упростить выдворение мигрантов.

    Во вторник Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва нелегалов.

    На прошлой неделе испанская полиция применила силу против мигрантов в этом анклаве.

    26 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Захарова: Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым

    Немецкая делегация выдвинула требования перед встречей с Лавровым
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    «Западная демократия прекрасного сада», – отметила Захарова.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вандефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.

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    25 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Euroclear подал в суд кассационные жалобы по иску ЦБ России на 18,2 трлн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear подал две кассационные жалобы в Арбитражный суд Москвы в рамках иска Банка России на 18,2 трлн рублей.

    Бельгийский депозитарий направил в Арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы, чтобы оспорить решение от 29 мая, передает ТАСС. Судебное разбирательство касается иска российского регулятора о взыскании 18,2 трлн рублей.

    В декабре 2025 года Банк России потребовал компенсацию на фоне намерений Евросоюза направить заблокированные российские активы на помощь Украине. Сумма иска включает замороженные средства, стоимость ценных бумаг и упущенную выгоду. По просьбе регулятора процесс проходил в закрытом режиме.

    В бельгийском депозитарии находится около 180 млрд евро из 300 млрд, замороженных странами Евросоюза и G7.

    В мае Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с бельгийского депозитария компенсацию в размере 200 млрд евро. В июле Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейской финансовой структуры на это решение.

    МИД России предупредил о выверенном ответе на возможную конфискацию замороженных резервов.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    25 сентября 2026, 20:43 • Новости дня
    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    DPA: Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста городов Германии, протестуя против планов властей вернуть обязательный призыв в армию, сообщило агентство DPA.

    Около ста немецких городов охватили протесты молодежи против обязательной военной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. По данным организаторов, в акциях приняли участие порядка 45 тыс. человек.

    «По всей стране десятки тысяч школьников вышли в пятницу на улицы, чтобы выразить свой протест против возможного введения воинской повинности», – отмечается в публикации.

    Представитель общественной инициативы «Школьная забастовка против воинской повинности» Бела Брейтнер рассказал агентству, что власти рассылают анкеты и назначают обязательные медосмотры, которые должны были начаться только в июле 2027 года.

    Он добавил, что результаты опросов свидетельствуют о нежелании молодежи служить в бундесвере.

    С 1 января в Германии действует новый закон о службе в армии. Он сохраняет добровольный призыв, но предусматривает возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей.

    Документ допускает возврат к обязательной службе, приостановленной в 2011 году, если возникнет нехватка добровольцев или ухудшится ситуация с безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии начало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей.

    На фоне роста числа отказников правительство ФРГ разработало новую модель альтернативной гражданской службы.

    Весной немецкие школьники уже проводили массовые демонстрации против возврата воинской обязанности.

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    26 сентября 2026, 17:37 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года

    Лавров на полях ГА ООН встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года

    Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран состоялась во время мероприятий международной организации, передает ТАСС.

    Диалог дипломатов стал первым прямым контактом представителей государств на таком уровне за последние четыре с половиной года.

    Немецкий министр Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    В предыдущий раз Сергей Лавров встречался с руководителем внешнеполитического ведомства Германии 18 января 2022 года. Тогда эту должность занимала Анналена Бербок.

    Прошлые очные переговоры Сергея Лаврова с руководителем министерства иностранных дел ФРГ состоялись 18 января 2022 года. На тот момент должность министра занимала Анналена Бербок.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вадефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20

    Вадефуль анонсировал ужесточение контроля при въезде для россиян.

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    26 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока»

    Дмитриев заявил о возможном возобновлении работы газопровода «Северный поток»

    Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о возможности возобновления работы поврежденного газопровода «Северный поток» при условии сотрудничества с Германией.

    По словам Дмитриева, совместная работа России и Германии может позволить вновь запустить подорванный четыре года назад газопровод, передает ТАСС.

    «Все верно. Вместе мы вновь запустим «Северный поток». АдГ – голос немецкого народа, который борется за энергетический суверенитет Германии, процветание, мир и сотрудничество», – написал он в социальной сети X на английском языке.

    Таким образом чиновник прокомментировал публикацию сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы. Немецкий политик выступил за проведение международного расследования подрыва газопроводов и высказался за их ремонт и запуск.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал организовать международное расследование диверсий на газопроводах.

    Немецкие политики запланировали встречу с Кириллом Дмитриевым в начале 2027 года для обсуждения возобновления энергопоставок.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности запустить уцелевшую нитку «Северного потока – 2».

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    26 сентября 2026, 03:13 • Новости дня
    Глава МИД Германии приветствовал приглашение Путина на саммит G20

    Вадефуль приветствовал приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава немецкого МИД Йоханн Вадепхуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поддержал решение президента США Дональда Трампа позвать российского лидера на саммит G20 в Майами, передает агентство DPA. По мнению дипломата, это событие ознаменует возвращение президента России в круг западных лидеров.

    «Такими возможностями необходимо пользоваться», – заявил Вадефуль во время встречи со своей канадской коллегой Анитой Ананд в Оттаве.

    Немецкий дипломат подчеркнул, что это может стать началом серьезных переговоров, если российское руководство заинтересовано в прекращении украинского конфликта.

    Глава канадского МИД Анита Ананд призналась, что была удивлена решением Трампа пригласить Владимира Путина на декабрьский саммит. При этом она не видит причин для бойкота мероприятия со стороны Канады, указав на важность диалога с Москвой.

    Российская сторона пока не дала официального ответа на приглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами. Российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20.


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    26 сентября 2026, 09:20 • Новости дня
    Euractiv: Заявления Киева о дефиците бюджета в 27 млрд долларов не обоснованы

    Tекст: Мария Иванова

    Колумнист европейского портала Euractiv Томас Мюллер-Нильсен поставил под сомнение заявления властей Украины о надвигающемся дефиците бюджета в 27 млрд долларов и необходимости дополнительного финансирования.

    Требования Киева о дополнительных средствах основаны на политике, а не на экономике, пишет Euractiv.

    Автор публикации напоминает, что в начале года звучали утверждения, что Украина останется без денег в апреле, однако этого не произошло. По его словам, поведение Киева тогда не соответствовало ситуации страны на грани финансового краха, отмечает ТАСС.

    Мюллер-Нильсен отмечает, что озвученные Владимиром Зеленским цифры о бюджетном дефиците в 27 млрд долларов не сходятся, и ни Еврокомиссия, ни Международный валютный фонд не смогли их подтвердить.

    Кроме того, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис ранее заявлял, что «бюджетные потребности Украины на этот год, похоже, в целом покрыты». Автор также указывает, что около 29,5 млрд долларов внешнего финансирования задерживается из-за неспособности украинского парламента принять реформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Украины из-за нехватки денег прекратили выплаты на подготовку к зиме.

    На прошлой неделе Владимир Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим.

    Отметим, что Украина заложила миллионы долларов на имидж при огромном дефиците бюджета.

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    25 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Германия и Венгрия договорились о расширении военного сотрудничества

    Писториус: Германия и Венгрия договорились о расширении военного сотрудничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус и его венгерский коллега Ромулус Русин-Сенди договорились расширять партнерство стран в области логистики, промышленности и подготовки военнослужащих.

    Берлин планирует развивать взаимодействие с новым правительством в Будапеште, передает ТАСС. Встреча глав оборонных ведомств двух государств прошла в столице Венгрии. Стороны обсудили совместные шаги в области вооруженных сил.

    «Берлин и Будапешт снова сближаются в политическом плане. Это перезагрузка отношений между нашими странами, что в свою очередь является отличной новостью как для наших государств и народов, так и для всего альянса НАТО и Европейского союза», – заявил Писториус.

    В свою очередь Русин-Сенди отметил, что государства продолжат совместно развивать запущенные программы. Он также подчеркнул важность партнерства в сфере космической промышленности и выразил уверенность в возобновлении крепких союзнических отношений.

    Ранее лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил кандидатуру Ромулуса Русин-Сэнди на должность главы оборонного ведомства страны.

    Позже новый министр обороны Венгрии анонсировал резкое ограничение дипломатических контактов с Москвой ради укрепления связей с западными союзниками.

    В конце лета новое правительство в Будапеште официально признало Россию угрозой для национальной и европейской безопасности.

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    26 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    МВД предложило ограничить пребывание дальнобойщиков из СНГ в России

    МВД предложило сократить до 90 дней срок пребывания дальнобойщиков из СНГ в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МВД предложило отменить льготный период пребывания в России для водителей грузовиков из стран СНГ и Грузии, если эти государства вступят в Евросоюз.

    МВД предложило сократить срок пребывания в России для водителей-дальнобойщиков из государств СНГ и Грузии в случае их вступления в Евросоюз. Инициатива коснется тех, кто осуществляет международные автомобильные перевозки и въезжает на территорию России без визы. Проект документа опубликован на портале нормативных правовых актов.

    Проект постановления предполагает отмену льготного периода нахождения в стране. Сейчас водители могут находиться в России до 180 дней, однако в случае принятия документа этот срок сократится до 90 дней.

    «Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в течение десяти календарных дней… информирует граждан… государства, принявшего решение о вступлении в Европейский союз, о прекращении действия п. 1 настоящего постановления», – говорится в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России анонсировало ужесточение контроля за иностранными водителями на границе.

    Ранее представители Казахстана заявили о готовности российской стороны вернуть 180-дневный срок пребывания для грузоперевозчиков.

    До этого МВД предложило сократить срок временного нахождения иностранцев в стране до 90 дней в течение года.

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    26 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Кража кабелей парализовала движение поездов в Германии

    Кража кабелей привела к масштабным сбоям на железной дороге в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Вандализм и кража кабелей на западе Германии спровоцировали масштабные сбои в движении поездов дальнего следования, сообщил железнодорожный концерн Deutsche Bahn.

    Инцидент произошел в Гельзенкирхене (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия). Системы сигнализации и управления движением поездов полностью вышли из строя, передает ТАСС.

    По версии следствия, злоумышленники действовали умышленно, перерезав и вырвав кабели в нескольких местах. Местная полиция начала расследование по подозрению в краже.

    Из-за происшествия отменены рейсы и изменено расписание на ключевых направлениях, включая Мюнхен, Кёльн и швейцарский Базель. По данным портала Zuginfo.nrw, движение поездов по узлу Гельзенкирхена заблокировано, сроки ремонта неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце диверсанты перерезали кабели на железной дороге в Германии.

    В июле движение поездов было нарушено после диверсии радикалов.

    В июне сбой на немецкой железной дороге выявил уязвимость логистики НАТО.

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    26 сентября 2026, 10:25 • Новости дня
    Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе

    Welt: В Германию прибыли тысячи нелегальных мигрантов вопреки реформе убежища в ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    В Германию продолжают прибывать тысячи нелегальных мигрантов, несмотря на запуск общеевропейской реформы системы предоставления убежища (GEAS).

    Немецкие правоохранители фиксируют массовый приток нелегалов, проникающих в страну в обход установленных правил, пишет Welt со ссылкой на данные федеральной полиции ФРГ и федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

    В июле и августе BAMF зафиксировало 9077 новых просителей убежища, у 7041 из которых отсутствовали записи в общеевропейской базе Eurodac. У федеральной полиции лишь у 90 из 484 задержанных мигрантов обнаружились следы регистрации в других странах Евросоюза.

    Кроме того, процесс высылки мигрантов в другие европейские страны идет крайне медленно. Из 1794 решений о депортации, вынесенных BAMF в июле и августе, было исполнено только 238. Ситуацию осложняет отказ Италии принимать мигрантов обратно из Германии, что привело к спору между Берлином и Римом, отмечает РИА «Новости».

    В пятницу министры 18 стран намерены предложить Еврокомиссии подготовить к середине 2027 года новый законодательный пакет по упрощению миграционных правил, сообщает Euractiv.

    Обсуждается использование искусственного интеллекта для переводов документов и расширение базы данных Eurodac.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу портал Euractiv сообщил о планах европейских стран предложить новый закон для облегчения высылки нелегальных мигрантов.

    Во вторник стало известно, что европейские либералы отобрали у правых антимиграционную повестку.

    В начале августа отмечалось, что неконтролируемая миграция разлагает Германию изнутри.

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    26 сентября 2026, 09:22 • Новости дня
    ЕС анонсировал поиск новых площадок для запуска спутников

    FT: Евросоюз рассмотрит площадки в Норвегии и Британии для запуска спутников

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз вынужден искать пусковые площадки за пределами своих границ для достижения целей по запуску спутников, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

    К 2034 году Евросоюзу потребуется 62 запуска в год, тогда как в настоящий момент ракета Ariane 6 на основном космодроме во Французской Гвиане может обеспечить лишь 10 пусков ежегодно. Из-за этого Брюссель рассматривает возможность использования площадок в Норвегии, Великобритании и Канаде, пишет Financial Times.

    Кроме того, ЕС изучает варианты размещения пусковых комплексов в Португалии, на Азорских островах и в Шотландии. По словам еврокомиссара, поиск новых площадок является критически важным приоритетом для развития космических возможностей, отмечает ТАСС.

    В течение следующих восьми лет число оборонных спутников стран Евросоюза увеличится с 20 до почти 300, государственных – с 70 до 630, а коммерческих – до 2 тыс. Для сравнения, в прошлом году Европа осуществила лишь восемь космических запусков, тогда как американская компания SpaceX – 170.

    Еврокомиссар также подчеркнул необходимость развития ракет-носителей, которые позволят оперативно реагировать на угрозы в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз.

    Весной еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и Евросоюзе.

    В начале апреля в ЕС предложили укрепить военные возможности на фоне кризиса в НАТО.

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    26 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    Режиссер Фрай заявил об усталости немцев от антироссийской пропаганды

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий режиссер Ханс-Йоахим Фрай сообщил, что люди в Германии устали от навязывания образа врага в лице России и не желают тратить средства на вооружение Украины.

    Немецкий режиссер Ханс-Йоахим Фрай выступил на полях Международного форума объединенных культур в Петербурге.

    «Люди в Германии и Австрии устали, что каждый день их учат, что они должны думать, что Россия – враг и скоро якобы нападет на Европу, и скоро начнется следующая война», – отметил Фрай, передает РИА «Новости».

    Деятель искусств подчеркнул, что граждане хотят сосредоточиться на внутренних проблемах и вернуться к закупкам недорогих российских энергоресурсов. По его мнению, антироссийские настроения транслируются исключительно политиками и прессой, тогда как простые немцы не поддерживают финансирование поставок оружия на Украину.

    Кроме того, советник гендиректора Большого театра высоко оценил отечественную систему подготовки кадров. Он указал, что она по праву считается одной из лучших в мире, а попытки отменить русскую культуру абсолютно бессмысленны. Порядка 60% солистов ведущих мировых оперных сцен являются воспитанниками советской школы, резюмировал эксперт.

    Советник главы государства Елена Ямпольская констатировала провал попыток международной изоляции русской культуры.

    Президент России Владимир Путин назвал отечественное фундаментальное образование в сфере культуры одним из лучших в мире.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

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    26 сентября 2026, 09:09 • Новости дня
    МИД заявил о рисках из-за желания Евросоюза перенять опыт Киева в сфере БПЛА

    В МИД сочли бесконтрольное создание дронов в Евросоюзе угрозой для России

    Tекст: Мария Иванова

    Бесконтрольное создание беспилотников в Евросоюзе и стремление перенять опыт их применения у Киева кратно повышает риски для России, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Масленников подчеркнул, что за производимыми в европейских странах беспилотниками отсутствует должный контроль. По его словам, это ведет к росту угроз для различных объектов инфраструктуры не только на территории России, но и в других государствах, передает РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что представители Евросоюза открыто заявляют о намерении учиться применению дронов на примере Украины. Поскольку Киев использует откровенно террористические методы, подобные планы кратно увеличивают соответствующие риски для безопасности.

    В последние годы Москва фиксирует беспрецедентный рост военной активности Североатлантического альянса и стран Евросоюза. Российские власти неоднократно указывали, что не планируют нападать на европейские государства, тогда как дальнейшая милитаризация Европы лишь усиливает напряженность и не способствует урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство иностранных дел России объяснило цели создания европейской «стены дронов».

    Во вторник сообщалось, что Европа оказалась не готова к совместному с Украиной производству беспилотников.

    Летом Евросоюз одобрил Киеву траты в 6 млрд евро на китайские детали для БПЛА.

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    26 сентября 2026, 13:22 • Новости дня
    Бывший президент Германии Вульф признал ислам неотъемлемой частью страны

    Экс-президент ФРГ Вульф назвал ислам неотъемлемой частью страны

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший президент ФРГ Кристиан Вульф вновь заявил, что ислам в настоящее время является неотъемлемой частью немецкого общества и государства.

    Бывший глава государства в беседе с радиостанцией Domradio подтвердил свое заявление 16-летней давности, что ислам стал частью страны, передает ТАСС.

    Вульф напомнил, что в Германии проживают более 6 млн мусульман, многие из которых стали гражданами страны. По его словам, верующие имеют свои мечети и имамов, поэтому государство должно позаботиться о совместном сосуществовании на основе Основного закона, а не о противостоянии.

    Впервые политик произнес фразу об исламе 3 октября 2010 года во время официальной речи в Бремене. Высказывание вызвало многолетнюю дискуссию, однако последующие лидеры страны, в том числе бывший канцлер Ангела Меркель, публично соглашались с этим тезисом.

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