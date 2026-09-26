Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Лавров выступил против новых «западных кресел» в Совбезе ООН
Лавров: Россия против новых западных кресел в Совбезе ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за расширение Совета Безопасности ООН исключительно за счет представителей государств Азии, Африки и Латинской Америки.
«Безусловно, необходимо адаптировать нашу организацию к новым реалиям, в том числе путем реформы Совета Безопасности за счет включения в него дополнительных представителей Азии, Африки и Латинской Америки», – указал Сергей Лавров, передает ТАСС.
Он добавил, что Россия не допустит появления дополнительных западных мест в Совбезе, поскольку эти государства и так представлены там в избытке. В Москве рассчитывают, что ООН вновь станет подлинным центром согласования интересов всех стран мира.
Лавров заявил, что вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН.
При этом глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования стран Африки об увеличении своего присутствия в организации.