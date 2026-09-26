Лавров выступил против новых «западных кресел» в Совбезе ООН

Лавров: Россия против новых западных кресел в Совбезе ООН

Tекст: Вера Басилая

«Безусловно, необходимо адаптировать нашу организацию к новым реалиям, в том числе путем реформы Совета Безопасности за счет включения в него дополнительных представителей Азии, Африки и Латинской Америки», – указал Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он добавил, что Россия не допустит появления дополнительных западных мест в Совбезе, поскольку эти государства и так представлены там в избытке. В Москве рассчитывают, что ООН вновь станет подлинным центром согласования интересов всех стран мира.

Лавров заявил, что вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии нет мест в Совбезе ООН.

При этом глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования стран Африки об увеличении своего присутствия в организации.