Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.4 комментария
Нетаньяху при выступлении в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ
Нетаньяху в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи в Организации Объединенных Наций заявил, что никогда такое маленькое государство не сражалось так отважно, как Армия Израиля, которая с помощью пейджеров в 2024 году атаковал «Хезболлу».
«В течение последних трех лет наши героические солдаты вели войну на семи фронтах. Знаете ли вы другую страну размером с Нью-Джерси, способную воевать три года на семи фронтах? <...> Они организовали войну, чтобы стереть нас с лица земли. Вместо того чтобы рухнуть, мы нанесли сокрушительный удар всем им с нашими замечательными американскими друзьями и уничтожили иранскую армию и ядерные объекты», – приводит его слова портал YNet.
Нетаньяху взял пейджер и сказал: «Израиль нанес удар по ХАМАС, мы нанесли удар по «Хезболле». Помните пейджеры?», – сказал Нетеньяху, подняв над головой едва заметный в кулаке коробок.
Напомним, что 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи, в результате которых погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения. Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху решил выступить в ООН вопреки угрозам ареста. Jerusalem Post сообщала, что Нетаньяху совершит шестичасовой визит в США. Делегации нескольких стран ушли с заседания ООН перед выступлением Нетаньяху.