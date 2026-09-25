Нетаньяху при выступлении в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

Нетаньяху в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

Tекст: Катерина Туманова

«В течение последних трех лет наши героические солдаты вели войну на семи фронтах. Знаете ли вы другую страну размером с Нью-Джерси, способную воевать три года на семи фронтах? <...> Они организовали войну, чтобы стереть нас с лица земли. Вместо того чтобы рухнуть, мы нанесли сокрушительный удар всем им с нашими замечательными американскими друзьями и уничтожили иранскую армию и ядерные объекты», – приводит его слова портал YNet.

Нетаньяху взял пейджер и сказал: «Израиль нанес удар по ХАМАС, мы нанесли удар по «Хезболле». Помните пейджеры?», – сказал Нетеньяху, подняв над головой едва заметный в кулаке коробок.

Напомним, что 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи, в результате которых погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения. Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху решил выступить в ООН вопреки угрозам ареста. Jerusalem Post сообщала, что Нетаньяху совершит шестичасовой визит в США. Делегации нескольких стран ушли с заседания ООН перед выступлением Нетаньяху.



