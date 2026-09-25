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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    4 комментария
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    12 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    30 комментариев
    25 сентября 2026, 04:35 • Новости дня

    Нетаньяху при выступлении в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Нетаньяху в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи в Организации Объединенных Наций заявил, что никогда такое маленькое государство не сражалось так отважно, как Армия Израиля, которая с помощью пейджеров в 2024 году атаковал «Хезболлу».

    «В течение последних трех лет наши героические солдаты вели войну на семи фронтах. Знаете ли вы другую страну размером с Нью-Джерси, способную воевать три года на семи фронтах? <...> Они организовали войну, чтобы стереть нас с лица земли. Вместо того чтобы рухнуть, мы нанесли сокрушительный удар всем им с нашими замечательными американскими друзьями и уничтожили иранскую армию и ядерные объекты», – приводит его слова портал YNet.

    Нетаньяху взял пейджер и сказал: «Израиль нанес удар по ХАМАС, мы нанесли удар по «Хезболле». Помните пейджеры?», – сказал Нетеньяху, подняв над головой едва заметный в кулаке коробок.

    Напомним, что 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи, в результате которых погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения. Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху решил выступить в ООН вопреки угрозам ареста. Jerusalem Post сообщала, что Нетаньяху совершит шестичасовой визит в США. Делегации нескольких стран ушли с заседания ООН перед выступлением Нетаньяху.


    24 сентября 2026, 08:22 • Новости дня
    Лавров уличил ООН в двойных стандартах по Донбассу и Крыму

    Лавров уличил Секретариат ООН в двуличии по вопросам Донбасса и Крыма

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в позиции ООН относительно права на самоопределение разных регионов мира.

    Министр иностранных дел России обратил внимание на двойные стандарты в подходах всемирной организации, передает РИА «Новости».

    Выступая на заседании Совета Безопасности, он указал на разницу в оценках прав жителей Донбасса, Крыма и Гренландии.

    Глава российской дипломатии напомнил о позиции генерального секретаря Антониу Гутерриша, который настаивал на принципе территориальной целостности Украины. При этом в случае с Гренландией представители организации допускали решение вопроса на основе права на самоопределение.

    «Если кто-то что-то понял из этого, то я вам завидую. Как видим, Гренландия – это не Крым и не Донбасс, и вместе им не сойтись. С нетерпением ждем продолжение сериала. Будет интересно услышать реакцию секретариата на возможные вопросы журналистов о планах Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии», – заявил дипломат.

    В завершение выступления министр выразил надежду, что следующий глава всемирной организации вернет официальную риторику в русло международного права. Это, по его мнению, поможет западным политикам вернуться к реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил об узурпации секретариата ООН западными странами.

    Накануне министр отказал киевскому режиму в праве представлять жителей Крыма и Донбасса.

    Напомним, Россия обратилась в ООН с официальным запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал позором позицию генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по Крыму и Донбассу. Гутерриш объявил о неприменимости принципа самоопределения к этим регионам.

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    24 сентября 2026, 11:03 • Новости дня
    ЦИК Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов

    Избирком Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов

    ЦИК Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов
    @ Klaus-Werner Friedrich/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Центральная избирательная комиссия Израиля проголосовала за отстранение основных арабских партий от участия в парламентских выборах, которые пройдут в октябре.

    Центральная избирательная комиссия Израиля проголосовала за недопуск главных арабских партий до участия в парламентских выборах, которые пройдут в октябре. Это решение было принято после обращений членов правой коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет Bloomberg.

    Запрет распространяется на Объединенный арабский список (РААМ) под руководством Мансура Аббаса и коалицию «Объединенный список». Помимо этого, комиссия отдельным голосованием отстранила депутата Офера Касифа и лидера партии БАЛАД Сами Абу Шехаде, отмечает Al Jazeera.

    Принятые запреты не являются окончательными и подлежат обязательному утверждению в Верховном суде на следующей неделе. Представители отстраненных политических сил намерены оспорить решение. В арабских партиях назвали недопуск политически мотивированным и заявили, что он направлен на то, чтобы лишить граждан возможности повлиять на баланс сил и сменить правительство.

    По данным предвыборных опросов, арабские списки могли бы получить в 120-местном парламенте около 12 мандатов. Их отсутствие на выборах способно серьезно изменить возможные пути формирования правящего большинства как для сторонников Нетаньяху, так и для его главного соперника Гади Айзенкота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Кнессет утвердил самороспуск перед выборами в парламент Израиля. В июне тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в крупных городах. В начале лета Нетаньяху объявил о планах участвовать в осенних парламентских выборах.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    25 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от Гутерреша исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и передал ему доклад о фальсификациях в Буче.

    В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Стороны обсудили актуальные вопросы работы ООН и итоги деятельности Гутерреша на его посту, передает пресс-служба МИД.

    Лавров передал Гутеррешу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», подготовленный Международным общественным трибуналом во главе с его председателем, членом Общественной палаты России М.С. Григорьевым, посвящённый разоблачению распространяемых киевским режимом фейков о якобы имевшей место в Буче резне.

    «Он потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов совершенной Киевом и его натовскими спонсорами инсценировки», – уточнили в МИД.

    Лавров в беседе с Гутеррешем также подчеркнул необходимость реформирования ООН для адаптации к многополярному миру. Он отметил важность расширения представительства стран Мирового большинства в Секретариате и беспристрастной работы сотрудников организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров также передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

    Захарова ранее обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче, а Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче.

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    24 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Гросси заявил о готовности сотрудничать с Россией в случае избрания генсеком ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности к совместной работе с Москвой в случае избрания на пост генерального секретаря ООН.

    Глава МАГАТЭ Гросси подтвердил готовность к совместной работе с российской стороной в случае избрания на пост генсека всемирной организации, передает РИА «Новости».

    «Конечно», – ответил глава МАГАТЭ на полях Генеральной Ассамблеи на вопрос журналистов о перспективах взаимодействия с российской стороной в новой должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа претендующий на пост генсека ООН глава МАГАТЭ заявил о хороших рабочих отношениях с Россией.

    Ранее российские власти положительно охарактеризовали кандидатуру дипломата для выдвижения на эту высокую должность. А уже в середине сентября Рафаэль Гросси подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Москвой по вопросам безопасности Запорожской АЭС.

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    24 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    В Израиле сообщили о сверхкоротком визите Нетаньяху в США

    Jerusalem Post: Нетаньяху совершит шестичасовой визит в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершит сверхкороткий визит в США для выступления на Генеральной Ассамблее ООН, пишет газета Jerusalem Post.

    Визит Нетаньяху в США продлится всего шесть часов, сообщает РИА «Новости». Главной целью поездки станет выступление перед Генеральной Ассамблеей ООН.

    «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен прибыть в Нью-Йорк в четверг с кратким визитом, главной целью которого станет выступление перед Генеральной Ассамблеей ООН; он планирует провести на территории США всего около шести часов, после чего в тот же вечер вернется в Израиль», – пишет газета Jerusalem Post.

    Издание уточняет, что во время визита Нетаньяху не планирует встречаться с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марком Рубио.

    Ожидается, что израильский премьер произнесет речь с трибуны ООН в 21:00 по московскому времени в четверг. Общие прения в рамках 81-й сессии Генассамблеи проходят с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил выступить в ООН вопреки угрозам ареста.

    Политик заявил о намерении посетить заседание Генеральной Ассамблеи без опасений за свою безопасность.

    Перед визитом в США глава израильского правительства обвинил мэра Нью-Йорка в поддержке радикального движения ХАМАС.

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    24 сентября 2026, 14:27 • Новости дня
    Турция ответила на слова главы Минобороны Израиля об Эрдогане

    Анкара осудила высказывания министра обороны Израиля в адрес президента Турции

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Турции назвали безосновательными высказывания министра обороны Израиля Исраэля Каца в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, указав на ситуацию в секторе Газа.

    Власти Турции ответили на критику израильского руководства в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА «Новости».

    Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал турецкого лидера «султаном на бумаге» и обвинил его в антисемитских речах.

    «Безосновательные и неуместные высказывания Каца в адрес нашего президента не способны скрыть происходящее в Газе», – заявили в управлении по связям администрации президента Турции. В ведомстве подчеркнули, что Анкара продолжает выступать за справедливость и защиту прав жертв конфликтов.

    Действия израильского руководства в секторе Газа, согласно заявлению, вызывают серьезные обвинения со стороны международного сообщества. Отношения между странами остаются напряженными с октября 2023 года. Турция заблокировала торговлю с Израилем и поддерживает создание независимого палестинского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее канцелярия премьер-министра Израиля назвала турецкого лидера антисемитским диктатором.

    Весной Реджеп Тайип Эрдоган предупредил израильскую сторону о недопустимости подобных угроз.

    В конце 2024 года администрация президента Турции опровергла слухи о попытках восстановления двусторонних отношений.

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    24 сентября 2026, 21:42 • Новости дня
    Делегации нескольких стран ушли с заседания ООН перед выступлением Нетаньяху

    Tекст: Вера Басилая

    Представители ряда иностранных государств массово вышли из зала Генеральной Ассамблеи ООН в момент выхода премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к трибуне.

    Участники 81-й сессии международной организации отказались слушать израильского политика. На кадрах официальной трансляции мероприятия зафиксировано, как дипломаты организованно встают со своих мест, передает РИА «Новости».

    Демарш произошел сразу после того, как главу правительства пригласили произнести речь. Представители делегаций направились к выходам из зала заседаний.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал шестичасовой визит в США для выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

    Ранее политик решил посетить Нью-Йорк вопреки угрозам ареста.

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    24 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Минобороны Израиля сняло судимость с убившего палестинца солдата

    Ynet: Глава Минобороны Израиля Кац снял судимость с убившего палестинца солдата

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац официально снял судимость с военнослужащего Элиора Азарии, ранее осужденного за непреднамеренное убийство палестинца, пишет портал Ynet.

    Кац подписал приказ о снятии судимости с военнослужащего ЦАХАЛ Элиора Азарии, передает ТАСС со ссылкой на Ynet. В 2017 году он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за непреднамеренное убийство палестинца.

    Президент Израиля Ицхак Герцог 19 сентября принял решение о помиловании военного на основании официального запроса Каца. При этом начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир выступал против подобного шага, отмечают журналисты.

    В марте 2016 года Азария выстрелил в вооруженного ножом палестинца, напавшего на солдат в городе Хеврон. Нападавший к тому моменту уже был ранен и неподвижно лежал на земле.

    Правозащитники опубликовали видеозапись, где запечатлено, как израильский солдат «стреляет в голову обезвреженному палестинцу».

    В начале марта 2018 года Азария досрочно вышел на свободу по решению Военного совета после отбытия двух третей срока. Изначально прокуратура требовала для него от трех до пяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба Эяль Замир выступал против планов правительства по полной оккупации сектора Газа.

    Президент Израиля Ицхак Герцог осудил произвол в отношении жителей Западного берега реки Иордан.

    Бывшие израильские генералы потребовали от властей остановить насилие поселенцев против палестинцев.

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    24 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Захарова назвала Зеленского «шмыгающим носом расчеловеченным персонажем»

    Захарова назвала Зеленского «расчеловеченным персонажем»

    Захарова назвала Зеленского «шмыгающим носом расчеловеченным персонажем»
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отметила, что лидер киевского режима Владимир Зеленский превратился в «расчеловеченный персонаж» из того, на кого Запад когжа-то делал ставку.

    «То, что это уже такой расчеловеченный персонаж, я думаю, было видно всем. Бесконечно шмыгающий носом, понятно тоже, по каким причинам. Очевидно, что принимаются запрещенные препараты. Понятно, что обсценная лексика в отсутствие аргументации», – заявила дипломат «Вестям».

    Захарова напомнила, что когда-то западники рекрутировали Зеленского под предлогом того, что делают на него ставку, чтобы Украина, как они говорили,  процветала.

    «И вот в результате не только воспитали монстра. А вот, мне кажется, Зеленский в том виде, в котором он вчера подходил к Организации Объединенных Наций, вот именно так и выглядят те самые диктаторы, против которых западники борются. Вот конкретный портрет диктатора», – отметила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете», а также назвала украинскую власть сидящим на шее Запада иждивенцем.

    Советник президента России Елена Ямпольская сравнила Зеленского с бароном Мюнхгаузеном.

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    24 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иран и Украина договорились избегать эскалации после атаки на судно

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига договорились продолжить контакты для предотвращения эскалации напряженности после июльской атаки на иранское судно в Каспийском море.

    Аракчи и Сибига договорились о поддержании контактов, передает РИА «Новости». Встреча дипломатов состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    «Министры иностранных дел двух стран также подчеркнули необходимость сохранения каналов связи между двумя странами... Обменявшись мнениями по поводу развития ситуации в Европе и Западной Азии, они также договорились продолжить контакты для того, чтобы не допускать любого рода эскалацию напряженности в отношениях», – заявили в МИД Ирана.

    По информации ведомства, стороны обсудили двусторонние отношения и способы урегулирования различных вопросов. Особое внимание было уделено инциденту в Каспийском море. Напомним, 25 июля Украина атаковала иранское торговое судно, в результате чего погиб один моряк, а еще один получил ранения.

    Ранее власти Киева гарантировали Тегерану прекращение атак на иранские торговые суда.

    Иранское руководство продолжило требовать от украинской стороны выплаты компенсации за июльский инцидент.

    Иран отказался от планов ответных ударов по украинской территории после официальных извинений.

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    24 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Израильские археологи спасли от разрушения 25-тонный древний ритуальный бассейн

    На юге Израиля спасли от разрушения древнюю микву весом 25 т

    Tекст: Мария Иванова

    Для защиты от будущей застройки ученые извлекли из земли найденную в Кирьят-Гате двухтысячелетнюю микву и перевезли массивный памятник в безопасное хранилище.

    Уникальная спасательная операция прошла на юге страны, передает РИА «Новости».

    «Во время археологических раскопок управления древностей Израиля в Кирьят-Гате обнаружена древняя миква возрастом 2000 лет… Мощный кран грузоподъемностью 300 т извлек в целости 25-тонную микву, далее археологический памятник был транспортирован на хранение в департамент национальных сокровищ с целью защиты древнего сооружения от повреждений во время работ по застройке района», – заявили в ведомстве.

    Перед перемещением исследователи провели тщательную подготовку. Бассейн полностью раскопали и укрепили стальными балками. Стены миквы обработали специальным составом и обложили пенопластом для защиты от разрушительных вибраций.

    Старший реставратор Эяль Кахо подчеркнул высокую ответственность при планировании каждого этапа. Специалист признался, что даже спустя 36 лет работы в управлении древностей подобные задачи вызывают у него сильный приток адреналина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Израиля специалисты обнаружили редкую кипрскую монету возрастом 2,5 тыс. лет.

    Во время раскопок в Иерусалиме археологи нашли обугленные деревянные балки времен Первого храма.

    В прошлом году исследователи раскопали в древнем центре этого города остатки библейской купальни Силоам.

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    24 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Лавров встретился с президентом Сенегала на полях Генассамблеи ООН

    Лавров встретился с президентом Сенегала Фаем на полях ГА ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг провел встречу с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем.

    Встреча глав делегаций России и Сенегала состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. «Рад знакомству с вами, господин президент, и возможности поговорить с вами, с вашей делегацией на полях Генассамблеи ООН. У нас очень добрые отношения с Сенегалом. Рассчитываем, что вы сможете посетить Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка, который состоится в конце октября», – заявил глава МИД.

    Российский министр также передал Бассиру Диомаю Фаю поздравления от президента России Владимира Путина с избранием на пост председателя Экономического сообщества стран Западной Африки, пожелав ему успехов.

    Эта беседа открыла рабочую программу второго дня пребывания Лаврова на сессии Генассамблеи. В четверг у него запланирован ряд двусторонних контактов и встреч в многосторонних форматах. Центральным событием визита станет его выступление с трибуны ООН, намеченное на 26 сентября.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Лаврова на полях Генассамблеи ООН.

    Глава российского внешнеполитического ведомства выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи 26 сентября.

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    24 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Захарова рассказала о тяжелом рабочем графике Лаврова на сессии в ООН

    Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Лаврова в ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о насыщенном расписании министра иностранных дел Сергея Лаврова на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Life» поделилась подробностями плотного расписания руководителя ведомства Сергея Лаврова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, министр провел множество официальных переговоров на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Тяжелейший день рабочий был у Сергея Викторовича Лаврова. Мы там просто патроны подносили, а у него, мне кажется, ну вот только институализированных, я имею в виду, в полном масштабе и в полном объеме встреч было, по-моему, штук 15», – сообщила дипломат. Она добавила, что помимо этого состоялись выступления и неформальные контакты.

    Неделя высокого уровня в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке 8 сентября. Общие прения запланированы на период с 22 по 26 сентября, а также продолжатся 28 сентября.

    Заместитель главы МИД Александр Алимов анонсировал десятки двусторонних встреч российского дипломата.

    Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили дестабилизацию энергетических рынков.

    Глава российского МИД Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Фахми встретились в Нью-Йорке для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

    Кроме того, главы МИД России и Египта Сергей Лавров и Бадр Абдельати в ходе встречи на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили развитие двусторонних экономических отношений и кризис на Ближнем Востоке,

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    24 сентября 2026, 20:39 • Новости дня
    Иранские авиакомпании полностью отменили все рейсы в ОАЭ

    ISNA: Иранские авиакомпании полностью отменили рейсы в ОАЭ с 24 сентября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские авиакомпании полностью прекратили выполнение всех авиарейсов в Объединенные Арабские Эмираты с полуночи 24 сентября, сообщило агентство ISNA.

    Авиакомпании Ирана отменили все авиарейсы в ОАЭ, передает РИА «Новости» со ссылкой на ISNA. Причины такого решения и источник информации не раскрываются.

    «С минувшей полуночи все рейсы иранских авиалиний в ОАЭ отменены», – говорится в сообщении.

    Актуальный статус перелетов между странами до момента отмены также остался без комментариев. Приостановка авиасообщения произошла на фоне недавних заявлений американских властей.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупреждал, что с 23 сентября иранские перевозчики лишатся возможности осуществлять полеты. Из-за введенных санкций им будет отказано в наземном обслуживании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан полностью прекратил обслуживание рейсов иранских авиакомпаний из-за новых американских санкций.

    Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов заморозили все экономические контакты с Тегераном. А американское руководство запланировало систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

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    24 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Источник сообщил о разведывательных полетах авиации и беспилотников США над Ираном

    Высокая активность ВВС США зафиксирована в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе зафиксирована высокая активность американской военной авиации, включая разведывательные полеты над островами Кешм и Хенгам.

    Повышенная активность американской военной авиации зафиксирована в регионе, что потенциально указывает на эскалацию, передает РИА «Новости».

    Американские разведывательные самолеты работали над островами Кешм и Хенгам в ночь на четверг.

    Кроме того, авиация США выполняла полеты над иранской провинцией Керманшах. Малые беспилотные летательные аппараты вели разведывательные действия в этом районе.

    Известно также о переброске 12 истребителей F-16 в регион Персидского залива с базы Шпангдалем, расположенной в Германии. «Все это может свидетельствовать о возможном обострении ситуации», – подчеркнул источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование армии Ирана запретило американским войскам вход в Ормузский пролив.

    Корпус стражей исламской революции сбил разведывательный беспилотник США в этом регионе.

    Американские военные в рамках новой политики сдерживания атаковали два иранских правительственных танкера.

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