  • Новость часаВСУ за сутки на Курском направлении потеряли свыше 400 человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Скачко о задержании Усика: Для поляков нет ничего «святого» в политическом украинстве
    Израильский политолог назвал цели операции с детонацией пейджеров в Ливане
    Избранный президент Мексики отказалась посетить Украину по приглашению Зеленского
    ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
    Базу боеприпасов в Тверской области атаковали 15 украинских дронов
    Генерал-майора ЦВО Путилова арестовали за взятку в 10 млн рублей
    Китай потребовал от США отказа от планов размещения ракет в Японии
    Пашинян обвинил ОДКБ в угрозе суверенитету Армении
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

    16 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    10 комментариев
    18 сентября 2024, 14:56 • В мире

    Грандиозная операция позволила «Моссаду» взять реванш у арабов

    Грандиозная операция позволила «Моссаду» взять реванш у арабов
    @ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Крутиков

    Двенадцать погибших и тысячи пострадавших – таким стал результат крупнейшей операции против ливанской организации «Хезболла», исполнителем которой называют израильскую разведку «Моссад». Оружием поражения внезапно стали тысячи самых обыкновенных пейджеров. Как это было устроено технически и почему именно пейджеры использует «Хезболла» для своего управления?

    Единовременный взрыв в Ливане нескольких тысяч пейджеров, которыми пользовались члены «Хезболлы», а также и простые ливанцы, включая женщин и детей – один из крупнейших террористических актов современности, хотя его упорно называют «операцией израильской разведки». В Израиле же пока никто не проронил ни слова. Американское издание Axios утверждает, что якобы премьер Израиля Биньямин Нетаньяху лично отдал приказ на проведение этой операции.

    Расследование происшедшего началось сразу в нескольких странах – и его география будет только увеличиваться в связи с вновь открываемыми деталями. Но уже понятны и масштабы этой операции, убившей 12 человек и сделавшей несколько тысяч инвалидами (в основном потери зрения и кистей рук), и основные ее технические параметры.

    По всему Ливану от Бейрута до долины Бекаа одновременно взорвалось до пяти тысяч однотипных пейджеров производства тайваньской компании Gold Apollo марки AR-924. Они очень популярны из-за их дешевизны, прочности и большого заряда литиевого аккумулятора. В рекламных роликах их даже в воду кидают – им ничего.

    У кого устройство было не в руках или на поясе, а лежало, скажем, на тумбочке, – тому повезло. Повезло и тем, у кого заряд не сработал по каким-либо техническим причинам. Остальные получили тяжелые травмы. Сейчас появляются сообщения, что пейджеры беспрерывно звонили 10 минут подряд, что заставило многих пострадавших взять их в руки.

    Тайваньская компания Gold Apollo в панике. Их можно понять – теперь фирму надо просто закрывать. В качестве оправдания руководство фирмы утверждает, что они вообще не поставляли на Ближний Восток пейджеры указанной марки, а их собирала по лицензии некая европейская фирма BAC. А оригинальные пейджеры AR-924 в количестве 260 тыс. штук были экспортированы с Тайваня в основном в США и Австралию. Там их используют на госслужбе и в медицине как проверенное годами средство коммуникации с сотрудниками («доктор Хаус, вас ждут в операционной!»).

    Более того, это мощнейший удар по всей электронной промышленности Тайваня. А экспорт электроники составляет до 70% всей экономики острова. В политическом же плане последнее, что хотел бы получить Тайвань, это быть втянутым в ближневосточные разборки.

    Тайваньцы сотрудничали с этой фирмой BAC, по их словам, три года. В конце концов «европейцы» попросили у них право самостоятельно собирать пейджеры, используя раскрученный бренд. Пока никакой информации о том, что это за BAC, из какой «европейской» они страны, а также где и на какой промышленной базе они собирали пейджеры – нет. Если вообще это всё правда. Но если правда, то это могла быть подставная фирма прикрытия, которая работала «по тайваньским пейджерам» вдолгую, а сама операция разрабатывалась и осуществлялась «Моссадом» несколько лет.

    Дело в том, что «Хезболла» не вчера решила использовать для постоянной связи именно пейджеры. Пейджеры действительно идеально подходят для той системы управления, которую выстроила «Хезболла».

    Пейджер – это просто рация, только принимает она не голосовой сигнал, а текст. В нем нет микрофонов, видеокамер, подключения к интернету, выносных антенн, Wi-Fi, сложного программного обеспечения – то есть вообще ничего, через что можно было бы к этой штуке подключиться дистанционно. Даже его программирование на начальном этапе проводится через старомодный шнур. Туда невозможно закачать какое-то вредоносное ПК или переподчинить устройство себе.

    При этом даже операторы пейджинговой компании только очень приблизительно могут понять, где в конкретный момент находится то или иное устройство. В отличие от любого, даже самого примитивного мобильного телефона, который автоматически регистрируется в соответствующем участке сети.

    Система устроена так, что посылаемый через антенну сигнал принимают сразу все пейджеры в радиусе досягаемости этой антенны, но расшифровать его в виде букв на дисплее может только тот пейджер, на конкретный номер которого сигнал был адресован. Примитивно, но практически недостижимо для внешнего перехвата, контроля или определения локации. Идеально в условиях «Хезболлы».

    Дополнительный бонус в том, что у большинства пейджеров нет обратной связи. «Хезболла» – жесткая, иерархически устроенная структура. Там вышестоящие отдают нижестоящим приказы. Эти приказы безоговорочно выполняются, а обратная коммуникация не поощряется.

    Начинить пять тысяч пейджеров взрывчаткой, пусть и в крошечных количествах, в гараже нельзя. Это можно было сделать только на этапе сборки всей партии, почему и заволновалась тайваньская фирма-производитель. Но зачем так много?

    Скорее всего, «Моссад» предполагал активировать всю эту сеть в момент начала крупномасштабной войны с «Хезболлой» и государством Ливан в целом. А этого ждут со дня на день. В этом случае гарантированно наступил бы хаос управления. Пейджеры используются в «Хезболле» как основной инструмент военного командования. За каждой ячейкой организации заранее закреплена определенная позиция, роль и задачи.

    При наступлении «часа Х» на пейджеры поступает приказ, какую позицию занять и чем именно заниматься. Обычно в виде кодового сообщения или цитаты из Корана. И тысячи внешне обычных людей организованно превращаются в дисциплинированную армию, в которой каждый расставлен по местам, получил оружие и понимает свои задачи.

    Эксцесс исполнителя здесь в том, что эти пейджеры поступили в «Хезболлу» не эксклюзивно, по «спецзаказу». Они были и в свободной продаже. Те, кто начинял пейджеры взрывчаткой, не могли заранее с гарантией знать, в чьи руки попадет устройство, потому заминировали так много аппаратов.

    Многие пейджеры находились в тот момент не у боевиков «Хезболлы», а у членов их семей, друзей, родственников, знакомых. Повторим, это заранее было понятно. Результат – потери среди обычных гражданских, в том числе детей. А это уже сложно назвать иначе, чем терроризм.

    В российском Уголовном кодексе это квалифицируется как «убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом организованной группой лиц по предварительному сговору по мотивам расовой и религиозной розни» (ст. 105, п. 2 а; е; ж; л). Пожизненно. «Общеопасный способ» здесь как раз и означает неизбирательное применение.

    Спрашивается: почему «Хезболла» не заказала себе какие-то особые пейджеры, эксклюзивно у проверенного производителя? Потому что «Хезболла» – это не государство, а, если можно так сказать, общественная организация. Она такое провернуть просто не может. А если бы попыталась, то тогда заказанная ими партия пейджеров с гарантией попала бы к «Моссаду», поскольку экономические контакты «Хезболлы» плотно отслеживаются.

    Способов это сделать масса. Например, по закупкам второстепенных компонентов. Подобным образом борцы с наркотиками в Южной Америке выходят на лаборатории кокаина, отслеживая поставки крупных партий эфира, который требуется для производства порошка из листьев. Или производство химоружия можно отследить по прекурсорам, которые часто камуфлируют под компоненты для производства косметики. Так что то, что на рынке было, то они и купили.

    Западные информагентства утверждают, что конкретно эту партию пейджеров ливанские покупатели получили полгода назад. А то, что пейджеры пришлось активировать именно сейчас, некоторые источники связывают с тем, что арабы стали что-то подозревать из-за регулярного и немотивированного перегрева устройств.

    Или даже с тем, что кто-то все-таки разобрал пейджер. Неважно с какой целью. И нашел лишнюю деталь в виде крошечного контейнера с пентаэритриттетранитратом (PETN). В РФ это бризантное вещество принято называть ТЭН – тетранитропентаэритрит. Физически это белый порошок кристаллического вида, который при нагревании разлагается с сильным ускорением. Иначе говоря, взрывом. Оставалось только дистанционно разогреть литиевую батарейку путем перегрузки ее мощности большим количеством входящих сообщений. Потому они и звонили 10 минут подряд.

    Надо сказать, что «Моссад» частично реабилитировался за грандиозный провал всего израильского разведывательного сообщества, проморгавшего год назад нападение ХАМАС. «Хезболла» на некоторое время лишилась командной структуры и не понятно, как и когда группировка ее восстановит.

    Есть и психологический эффект: у рядовых арабов эта операция может выработать идиосинкразию к любым электронным средствам коммуникации.

    Главной позицией для расследования наверняка станет пока неведомая «европейская фирма BAC». Заинтересованным лицом пока представляется и Тайвань. Перспективы таких расследований пока кажутся очень туманными. С поиском исполнителей будут проблемы. У Ливана, как у пострадавшей стороны, нет таких ресурсов, чтобы проводить международные расследования такой сложности.

    Зато в результате произошедшего боевые действия на границе Ливана и Израиля все ближе. И если уж у «Моссада» есть ресурсы на разработку и осуществление таких сложных, долгих и дорогостоящих операций – значит, и события на Ближнем Востоке, к сожалению, будут идти по нарастающей.

    Главное
    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей
    Депутат: Россиянки начали сдавать сбежавших с СВО бывших мужей
    Эстония и Финляндия решили разработать планы по запрету флота России на Балтике
    Зеленский отменил встречу с латиноамериканскими лидерами из-за страха низкой явки
    Минпросвещения поддержало ограничение в классах числа не говорящих по-русски детей
    После стрельбы у офиса Wildberries в центре Москве задержаны несколько человек
    Мать детей Дурова заявила о праве на долю в Telegram

    Американский СПГ ушел из Европы

    Сжиженный природный газ из США, который обещал заполонить Европу взамен трубопроводного российского газа, в этом году теряет долю на европейском рынке. Тогда как доля российского СПГ в ЕС, наоборот, растет. Куда утекает американский СПГ и кто в Европе наращивает закупку российского газа? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

    Перейти в раздел

    Грандиозная операция позволила «Моссаду» взять реванш у арабов

    Двенадцать погибших и тысячи пострадавших – таким стал результат крупнейшей операции против ливанской организации «Хезболла», исполнителем которой называют израильскую разведку «Моссад». Оружием поражения внезапно стали тысячи самых обыкновенных пейджеров. Как это было устроено технически и почему именно пейджеры использует «Хезболла» для своего управления? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............