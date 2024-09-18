Грандиозная операция позволила «Моссаду» взять реванш у арабов

Tекст: Евгений Крутиков

Единовременный взрыв в Ливане нескольких тысяч пейджеров, которыми пользовались члены «Хезболлы», а также и простые ливанцы, включая женщин и детей – один из крупнейших террористических актов современности, хотя его упорно называют «операцией израильской разведки». В Израиле же пока никто не проронил ни слова. Американское издание Axios утверждает, что якобы премьер Израиля Биньямин Нетаньяху лично отдал приказ на проведение этой операции.

Расследование происшедшего началось сразу в нескольких странах – и его география будет только увеличиваться в связи с вновь открываемыми деталями. Но уже понятны и масштабы этой операции, убившей 12 человек и сделавшей несколько тысяч инвалидами (в основном потери зрения и кистей рук), и основные ее технические параметры.



По всему Ливану от Бейрута до долины Бекаа одновременно взорвалось до пяти тысяч однотипных пейджеров производства тайваньской компании Gold Apollo марки AR-924. Они очень популярны из-за их дешевизны, прочности и большого заряда литиевого аккумулятора. В рекламных роликах их даже в воду кидают – им ничего.

У кого устройство было не в руках или на поясе, а лежало, скажем, на тумбочке, – тому повезло. Повезло и тем, у кого заряд не сработал по каким-либо техническим причинам. Остальные получили тяжелые травмы. Сейчас появляются сообщения, что пейджеры беспрерывно звонили 10 минут подряд, что заставило многих пострадавших взять их в руки.

Тайваньская компания Gold Apollo в панике. Их можно понять – теперь фирму надо просто закрывать. В качестве оправдания руководство фирмы утверждает, что они вообще не поставляли на Ближний Восток пейджеры указанной марки, а их собирала по лицензии некая европейская фирма BAC. А оригинальные пейджеры AR-924 в количестве 260 тыс. штук были экспортированы с Тайваня в основном в США и Австралию. Там их используют на госслужбе и в медицине как проверенное годами средство коммуникации с сотрудниками («доктор Хаус, вас ждут в операционной!»).

Более того, это мощнейший удар по всей электронной промышленности Тайваня. А экспорт электроники составляет до 70% всей экономики острова. В политическом же плане последнее, что хотел бы получить Тайвань, это быть втянутым в ближневосточные разборки.

Тайваньцы сотрудничали с этой фирмой BAC, по их словам, три года. В конце концов «европейцы» попросили у них право самостоятельно собирать пейджеры, используя раскрученный бренд. Пока никакой информации о том, что это за BAC, из какой «европейской» они страны, а также где и на какой промышленной базе они собирали пейджеры – нет. Если вообще это всё правда. Но если правда, то это могла быть подставная фирма прикрытия, которая работала «по тайваньским пейджерам» вдолгую, а сама операция разрабатывалась и осуществлялась «Моссадом» несколько лет.

Дело в том, что «Хезболла» не вчера решила использовать для постоянной связи именно пейджеры. Пейджеры действительно идеально подходят для той системы управления, которую выстроила «Хезболла».

Пейджер – это просто рация, только принимает она не голосовой сигнал, а текст. В нем нет микрофонов, видеокамер, подключения к интернету, выносных антенн, Wi-Fi, сложного программного обеспечения – то есть вообще ничего, через что можно было бы к этой штуке подключиться дистанционно. Даже его программирование на начальном этапе проводится через старомодный шнур. Туда невозможно закачать какое-то вредоносное ПК или переподчинить устройство себе.

При этом даже операторы пейджинговой компании только очень приблизительно могут понять, где в конкретный момент находится то или иное устройство. В отличие от любого, даже самого примитивного мобильного телефона, который автоматически регистрируется в соответствующем участке сети.

Система устроена так, что посылаемый через антенну сигнал принимают сразу все пейджеры в радиусе досягаемости этой антенны, но расшифровать его в виде букв на дисплее может только тот пейджер, на конкретный номер которого сигнал был адресован. Примитивно, но практически недостижимо для внешнего перехвата, контроля или определения локации. Идеально в условиях «Хезболлы».

Дополнительный бонус в том, что у большинства пейджеров нет обратной связи. «Хезболла» – жесткая, иерархически устроенная структура. Там вышестоящие отдают нижестоящим приказы. Эти приказы безоговорочно выполняются, а обратная коммуникация не поощряется.

Начинить пять тысяч пейджеров взрывчаткой, пусть и в крошечных количествах, в гараже нельзя. Это можно было сделать только на этапе сборки всей партии, почему и заволновалась тайваньская фирма-производитель. Но зачем так много?

Скорее всего, «Моссад» предполагал активировать всю эту сеть в момент начала крупномасштабной войны с «Хезболлой» и государством Ливан в целом. А этого ждут со дня на день. В этом случае гарантированно наступил бы хаос управления. Пейджеры используются в «Хезболле» как основной инструмент военного командования. За каждой ячейкой организации заранее закреплена определенная позиция, роль и задачи.

При наступлении «часа Х» на пейджеры поступает приказ, какую позицию занять и чем именно заниматься. Обычно в виде кодового сообщения или цитаты из Корана. И тысячи внешне обычных людей организованно превращаются в дисциплинированную армию, в которой каждый расставлен по местам, получил оружие и понимает свои задачи.

Эксцесс исполнителя здесь в том, что эти пейджеры поступили в «Хезболлу» не эксклюзивно, по «спецзаказу». Они были и в свободной продаже. Те, кто начинял пейджеры взрывчаткой, не могли заранее с гарантией знать, в чьи руки попадет устройство, потому заминировали так много аппаратов.

Многие пейджеры находились в тот момент не у боевиков «Хезболлы», а у членов их семей, друзей, родственников, знакомых. Повторим, это заранее было понятно. Результат – потери среди обычных гражданских, в том числе детей. А это уже сложно назвать иначе, чем терроризм.

В российском Уголовном кодексе это квалифицируется как «убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом организованной группой лиц по предварительному сговору по мотивам расовой и религиозной розни» (ст. 105, п. 2 а; е; ж; л). Пожизненно. «Общеопасный способ» здесь как раз и означает неизбирательное применение.

Спрашивается: почему «Хезболла» не заказала себе какие-то особые пейджеры, эксклюзивно у проверенного производителя? Потому что «Хезболла» – это не государство, а, если можно так сказать, общественная организация. Она такое провернуть просто не может. А если бы попыталась, то тогда заказанная ими партия пейджеров с гарантией попала бы к «Моссаду», поскольку экономические контакты «Хезболлы» плотно отслеживаются.

Способов это сделать масса. Например, по закупкам второстепенных компонентов. Подобным образом борцы с наркотиками в Южной Америке выходят на лаборатории кокаина, отслеживая поставки крупных партий эфира, который требуется для производства порошка из листьев. Или производство химоружия можно отследить по прекурсорам, которые часто камуфлируют под компоненты для производства косметики. Так что то, что на рынке было, то они и купили.

Западные информагентства утверждают, что конкретно эту партию пейджеров ливанские покупатели получили полгода назад. А то, что пейджеры пришлось активировать именно сейчас, некоторые источники связывают с тем, что арабы стали что-то подозревать из-за регулярного и немотивированного перегрева устройств.

Или даже с тем, что кто-то все-таки разобрал пейджер. Неважно с какой целью. И нашел лишнюю деталь в виде крошечного контейнера с пентаэритриттетранитратом (PETN). В РФ это бризантное вещество принято называть ТЭН – тетранитропентаэритрит. Физически это белый порошок кристаллического вида, который при нагревании разлагается с сильным ускорением. Иначе говоря, взрывом. Оставалось только дистанционно разогреть литиевую батарейку путем перегрузки ее мощности большим количеством входящих сообщений. Потому они и звонили 10 минут подряд.

Надо сказать, что «Моссад» частично реабилитировался за грандиозный провал всего израильского разведывательного сообщества, проморгавшего год назад нападение ХАМАС. «Хезболла» на некоторое время лишилась командной структуры и не понятно, как и когда группировка ее восстановит.

Есть и психологический эффект: у рядовых арабов эта операция может выработать идиосинкразию к любым электронным средствам коммуникации.

Главной позицией для расследования наверняка станет пока неведомая «европейская фирма BAC». Заинтересованным лицом пока представляется и Тайвань. Перспективы таких расследований пока кажутся очень туманными. С поиском исполнителей будут проблемы. У Ливана, как у пострадавшей стороны, нет таких ресурсов, чтобы проводить международные расследования такой сложности.

Зато в результате произошедшего боевые действия на границе Ливана и Израиля все ближе. И если уж у «Моссада» есть ресурсы на разработку и осуществление таких сложных, долгих и дорогостоящих операций – значит, и события на Ближнем Востоке, к сожалению, будут идти по нарастающей.