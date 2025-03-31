МИД объяснил отношение России к возвращению иностранных брендов

МИД заявил об индивидуальном подходе к каждому случаю возвращения брендов в Россию

Tекст: Антон Антонов

«Давайте говорить прямо: во-первых, многие на Западе были искренне уверены в том, что Россия в первые же месяцы СВО не выдержит санкционного давления, а потому, мол, никуда не денется, попросит европейский бизнес вернуться на его условиях», – приводит слова Логвинова ТАСС.

Логвинов отметил, что европейский бизнес полагает, что «наша страна, как уже бывало в истории, быстро все забудет и простит». Он выразил уверенность, что российская сторона станет принимать «соответствующие решения в каждом конкретном случае индивидуально», будут учитываться интересы отечественных производителей.

Он подчеркнул, что не стал бы забывать «бегство европейцев с российского рынка». По словам Логвинова, многие западные компании покинули Россию под давлением Брюсселя и национальных столиц, но были и те, кто «остался». Следовательно, «решение об уходе было продиктовано не только боязнью негативных последствий санкций, но и личным отношением» к России, сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин назвал категории западных компаний, которым будет разрешено вернуться на российский рынок. Южнокорейские компании Hyundai, LG и Samsung рассматривают возможность возобновления бизнеса в России. LG Electronics провела пробный перезапуск своего завода в стране. Итальянская компания Ariston заявила о возобновлении своей деятельности на российском рынке.