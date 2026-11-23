УНИАН: Движение метро по Южному мосту в Киеве не восстановят до Нового года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Движение метро через Южный мост в Киеве не удастся возобновить в ближайшие месяцы из-за масштаба разрушений. «До Нового года, мне кажется, что нет», – заявил Александр Ковтунов, передает ТАСС со ссылкой на агентство УНИАН.

Он отметил, что переправа получила серьезные повреждения, которые невозможно устранить в короткие сроки.

Южный мост является одной из ключевых транспортных артерий украинской столицы, соединяющей левый и правый берега Днепра. По данным издания «Страна», по нему осуществляется значительная часть транзита грузов и военных перевозок. Мост связывает автотрассы Киев – Одесса, Киев – Чоп и Киев – Харьков. Движение по нему организовано по трем полосам для автомобилей в каждую сторону и двум колеям линии метро.

В конце октября мэр Киева Виталий Кличко сообщал о повреждении Южного моста и инфраструктуры метрополитена, одна из линий которого проходит по переправе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Киева Виталий Кличко заявил о получении повреждений объектом критической инфраструктуры на территории украинской столицы.

Ранее власти города перекрыли движение по Северному и Южному мостам через Днепр.

Также Виталий Кличко опубликовал фотографии серьезных повреждений переправы и инфраструктуры метрополитена.