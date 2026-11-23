В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.0 комментариев
Задержанный в Крыму агент признался в работе на военную разведку Украины
Задержанный в Крыму шпион признался в подготовке покушения на экс-офицера ДНР
Гражданин России, арестованный сотрудниками ФСБ в Крыму, дал признательные показания о передаче украинским спецслужбам информации для убийства бывшего сотрудника Министерства госбезопасности ДНР.
«Агент иностранных спецслужб задержан сотрудниками ФСБ, он дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации – государственная измена в форме шпионажа, санкция за которую предусмотрена вплоть до пожизненного лишения свободы», – цитирует оперативного сотрудника ведомства ТАСС.
По данным ФСБ, фигурант успел выполнить несколько заданий украинских кураторов. Он приобрел мобильный телефон со специальным мессенджером для конспиративной связи и передал данные о проживающем на полуострове бывшем сотруднике МГБ ДНР.
Злоумышленник выезжал в Алушту и Севастополь для поиска цели. Кроме того, он направлял разведке сведения о социально-политической обстановке в Крыму.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Крыму сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в передаче украинской разведке информации для убийства бывшего сотрудника МГБ ДНР.
На прошлой неделе на полуострове поймали собиравшего данные о Черноморском флоте агента украинских спецслужб.
В прошлом месяце агент Службы безопасности Украины признался в передаче куратору координат российских кораблей.