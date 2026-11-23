Задержанный в Крыму шпион признался в подготовке покушения на экс-офицера ДНР

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Агент иностранных спецслужб задержан сотрудниками ФСБ, он дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации – государственная измена в форме шпионажа, санкция за которую предусмотрена вплоть до пожизненного лишения свободы», – цитирует оперативного сотрудника ведомства ТАСС.

По данным ФСБ, фигурант успел выполнить несколько заданий украинских кураторов. Он приобрел мобильный телефон со специальным мессенджером для конспиративной связи и передал данные о проживающем на полуострове бывшем сотруднике МГБ ДНР.

Злоумышленник выезжал в Алушту и Севастополь для поиска цели. Кроме того, он направлял разведке сведения о социально-политической обстановке в Крыму.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Крыму сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в передаче украинской разведке информации для убийства бывшего сотрудника МГБ ДНР.

На прошлой неделе на полуострове поймали собиравшего данные о Черноморском флоте агента украинских спецслужб.

В прошлом месяце агент Службы безопасности Украины признался в передаче куратору координат российских кораблей.