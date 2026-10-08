  • Новость часаВице-премьер Украины сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве
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    Рейтинг недружественных правительств. Берлин надолго застрял в конфликте с Москвой
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    The Telegraph: Российская армия выявила уязвимость систем ПВО Украины
    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму
    Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    Власти США запретили Microsoft просить визы и ВНЖ для иностранных сотрудников
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 20:37 • Новости дня

    Politico: Власти США могут лишить 100 тыс. украинцев права находиться в стране

    Politico: Власти США могут лишить 100 тыс. украинцев права находиться в стране
    @ Olimpik/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтонская администрация рассматривает возможность лишения около 100 тыс. украинских беженцев права на дальнейшее пребывание в США, пишет Politico.

    У администрации есть время до 19 октября на принятие решения о продлении или отмене статуса лиц, временно пользующихся защитой, для 100 тыс. украинцев. В случае отмены статуса они будут обязаны покинуть страну, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Источники издания указывают, что администрация может позволить статусу истечь без официальной отмены, что автоматически продлит его на шесть месяцев, однако оставит беженцев в юридическом «подвешенном состоянии» относительно права на работу и учебу.

    Подобный подход, по мнению издания, позволил бы властям США «успокоить сторонников жесткой линии в вопросах миграции» и избежать немедленной депортации украинцев. Отмечается давление со стороны Конгресса, требующего прекращения программ предоставления убежища из-за потери американцами рабочих мест.

    Один из собеседников газеты заявил, что администрация Дональда Трампа не стремится «делать что-либо положительное для Украины». Ранее Трамп рассматривал отмену отдельной программы по приему украинских беженцев, но под давлением законодателей лишь прекратил прием новых заявок на спонсорство прибытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали депортацию украинских беженцев.

    Газета WSJ сообщала о планах США начать депортацию украинских беженцев в случае потери статуса.

    Власти США намеревались лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев.

    8 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Боевики ВСУ казнили российского военнопленного

    Боевики ВСУ казнили военнопленного ВС России взрывом ошейника GPS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики дистанционно подорвали российского военнопленного, на которого предварительно надели заминированный GPS-ошейник, из-за отказа вскрывать позиции своих товарищей, сообщили в силовых структурах России.

    Ранее один из спасшихся солдат рассказал, что украинская сторона начала использовать захваченных россиян в качестве смертников. На них надевают взрывчатку с маячками и отправляют к своим, передает ТАСС.

    «Украинские боевики взорвали на российском пленном ошейник, на котором была взрывчатка. Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошел», – рассказали силовики.

    Передвижения таких пленных контролируются с помощью беспилотников, а координация осуществляется по рации.

    При неподчинении детонатор срабатывает дистанционно. Незадолго до гибели бойца дрон снял кадры, на которых мужчина с неизвестной конструкцией на шее неподвижно сидит в лесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заставляли раненых военнопленных рыть могилы и отбирали нательные крестики. Мирошник заявил о применении к пленным россиянам пыток электричеством и водой.


    Комментарии (32)
    8 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал задачи Киева при ударе по дата-центру «Яндекса»

    Военный эксперт Кнутов: Киев ударил по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    Эксперт назвал задачи Киева при ударе по дата-центру «Яндекса»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев продолжает попытки добиться медийного эффекта и повлиять на общественные настроения в России. Поэтому ВСУ атаковали дата-центр «Яндекса» в Рязанской области. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценкам, ущерб от налета окажется минимальным и обернется усилением ударов по территории Украины.

    «ВСУ впервые ударили по дата-центру на территории России. Противник выбрал целью площадку в городе Сасово. Возможно, оппоненты посчитали, что объект менее защищен системами ПВО», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что ВС России последовательно поражают центры обработки данных (ЦОД) на Украине, которые предоставляют услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Цель таких операций – осложнить работу связи и системы управления БПЛА.

    Украинское руководство преследует совсем иные цели. По мнению Кнутова, в Киеве стремятся, во-первых, добиться медийного эффекта, чтобы устроить локальную «перемогу» для обывателей, а во-вторых, навредить российским гражданам, побудить их выйти на улицы с требованием заключить соглашение на условиях Украины и Запада.

    На этом фоне он указал, что ранее в этой же логике ВСУ атаковали логистические центры маркетплейсов Wildberries и Ozon, школьные автобусы, в том числе белорусские, здания общежитий и учебных заведений.

    «Владимир Зеленский прямо говорил, что хочет создать такие условия, чтобы население России «почувствовало войну и захотело ее прекратить». Он не фокусируется на военных объектах или базах, а постоянно делает акцент на ударах по гражданской инфраструктуре. Фактически он объявил войну мирным жителям нашей страны и стремится терроризировать простых людей», – подчеркнул аналитик, отметив, что удар по дата-центру «Яндекса» – часть тактики киевских властей.

    Как бы то ни было, хотя атака на площадку в Сасово и вызвала проблемы, но они носят временный характер, коснутся малой части пользователей и будут оперативно устранены. «Учитывая размеры компании «Яндекс», я полагаю, что информационный ущерб окажется минимален», – рассуждает специалист.

    «При этом расчет киевских властей на рост недовольства в России обернется против них самих: люди станут требовать ответных мер и нанесения более активных ударов по ЦОД на территории Украины», – заключил Кнутов.

    В ночь на четверг дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области подвергся атаке БПЛА. На объекте произошел пожар, никто не пострадал. Работа площадки полностью остановлена.

    Часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей, предупредили в пресс-службе. В Yandex Cloud уточнили, что в зоне доступности ru-central1-b возникли перебои с электропитанием. Профильные службы устраняют последствия происшествия, а специалисты компании восстанавливают работу затронутых сервисов.

    Минобороны сообщало, что в ночь на 8 октября были уничтожены 399 украинских беспилотников. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что над территорией региона сбиты два БПЛА. «В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, выбиты стекла в нескольких домах частного сектора», – сообщил он.

    Дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области запущен в 2014 году. Это один из четырех дата-центров, на которых размещается платформа Yandex Cloud. В частности, дата-центр соответствует зоне доступности ru-central1-b. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста» – производителя трубонарезных и металлообрабатывающих станков. Чтобы подключить серверы к единой сети, «Яндекс» проложил между Сасово и Москвой несколько линий оптической связи.

    В дата-центре Сасово размещены два из трех суперкомпьютеров «Яндекса»: «Ляпунов» (с 2020 года) – 137 узлов на базе NVIDIA HGX A100, а также «Червоненкис» (с 2021 года) – 199 узлов NVIDIA HGX A100.

    Комментарии (11)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью

    Сальдо: ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью

    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью
    @ 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины уничтожили автомобили с направленным в Алешки гуманитарным грузом.

    Сальдо сообщил об уничтожении украинскими войсками автомобилей с гуманитарной помощью из России, направленных в Алешки, передает РИА «Новости». «После слов о том, что все: что касается гуманитарки и жителей (для Алешек) не будет подвергаться атакам. Ничего этого не соблюдается. То есть, гуманитарный груз был уничтожен. Слава Богу водители спаслись. Им дали возможность очевидно отойти от автомобилей. Все это продолжается каждый день, к сожалению», – сказал он.

    Глава региона подчеркнул, что за последний год украинскими операторами беспилотников под Алешками было уничтожено более 10 автомобилей скорой помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области.

    Во вторник мирная жительница погибла при обстреле Алешек.

    В воскресенье ВСУ заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками.

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    8 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Остановлена работа метро в Киеве

    Власти Киева приостановили работу метро из-за падения напряжения в электросети

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевская городская администрация сообщила о временной приостановке движения поездов и работы эскалаторов в столичном метрополитене из-за падения напряжения в сети.

    Работа метрополитена украинской столицы приостановлена из-за снижения напряжения от внешних питающих центров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киевскую городскую администрацию.

    В среду в национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщали, что в части регионов Украины в четверг будут действовать графики почасовых отключений электричества на протяжении всего дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Киеве ввели экстренные отключения энергоснабжения.

    В среду на Украине анонсировали почасовые отключения света.

    Во вторник в украинской столице начались отключения электроэнергии.

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    8 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Родственники решили похоронить Кашпировского на Украине
    Родственники решили похоронить Кашпировского на Украине
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Родственники психотерапевта Анатолия Кашпировского приняли решение похоронить психотерапевта на Украине, где он родился и начинал свою деятельность, сообщил его племянник Юрий Мамаев.

    «Близкие Анатолия собираются вывезти тело на Украину. Возможно, они делают это прямо сейчас», – заявил Мамаев, передает ТАСС.

    Кашпировский умер 3 октября в больнице в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

    Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области Украинской ССР. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт. Широкую известность получил в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам психотерапии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось, что семья решила захоронить прах Кашпировского в Москве и на Украине.

    В понедельник директор Кашпировского Сергей Рудых заявил о закрытом формате похорон.

    В воскресенье сообщалось, что сын психотерапевта отказался приезжать на похороны отца.

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    7 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране
    Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Граждане Молдавии опубликовали петицию с требованием к властям отказаться от планов по организации лечения и реабилитации военнослужащих Вооруженных сил Украины за счет государственного бюджета.

    Жители Молдавии разместили на специальном портале гражданских инициатив обращение, призывающее руководство страны приостановить программу медицинской помощи солдатам иностранных государств, включая Украину, передает РИА «Новости».

    «Власти рассматривают возможность выделения средств из бюджета на нужды украинских военных. Мы, граждане Молдавии, подписавшие эту петицию, обращаемся к президенту и правительству и требуем прекратить действия властей, которые мы считаем противоречащими интересам граждан, либо вынести этот вопрос на общенациональный референдум в соответствии с положениями Конституции», – говорится в тексте документа.

    Авторы инициативы подчеркнули необходимость в первую очередь заботиться о собственных гражданах, а также потребовали раскрыть источники финансирования лечения иностранных солдат.

    В сентябре посол Украины в Кишиневе Паун Роговей и министр здравоохранения Молдавии Александр Гаснаш обсуждали перспективы оказания физической и психологической помощи украинским бойцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре гражданин Украины сбежал от мобилизации в Молдавию на параплане.

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    8 октября 2026, 00:49 • Новости дня
    В ДНР призвали жителей подконтрольных ВСУ городов срочно переехать в Донецк

    В ДНР призвали жителей подконтрольных ВСУ городов переехать в Донецк

    Tекст: Катерина Туманова

    В Донецкой Народной Республике (ДНР) стартовала программа жилищной поддержки для жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки, предполагающая компенсации или предоставление временного размещения, сказано в Telegram-канале штаба обороны ДНР.

    «Жители Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки! Ищите любые способы переезда в Донецк. <...> Чтобы сохранить приоритетное право на получение нового жилья – пишите в чат-бот КДДС», – сказано в сообщении штаба.

    Для обращения гражданам необходимо указать фамилию, имя, отчество, контактные данные и адрес жилья в соответствии с документами.

    Там добавили, что следует оперативно покинуть район боевых действий, а по прибытии в Донецк специалисты решат вопрос с недвижимостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин сообщал об ожесточенных боях за Красный Лиман. Веерные отключения света ввели в Донецке после атак ВСУ.

    Президент России Владимир Путин 1 октября заявил о том, что России осталось освободить 11% ДНР.

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    8 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Южная Корея отозвала посла на Украине после недостаточных извинений Киева
    Южная Корея отозвала посла на Украине после недостаточных извинений Киева
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Южная Корея приняла решение отозвать своего посла на Украине на фоне дипломатического конфликта, вызванного разглашением информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных, сообщил МИД республики.

    «Правительство решило отозвать посла на Украине в Сеул», – передает Yonhap заявление южнокорейского внешнеполитического ведомства.

    Отмечается, что Сеул надеется на плавное разрешение проблем и продолжит консультации с Киевом.

    Правительство Южной Кореи требовало от Украины официальных извинений после того, как Владимир Зеленский раскрыл факт передачи Сеулу двух пленных солдат КНДР. Кроме того, Сеул выразил недовольство заявлением офиса Зеленского, отрицавшим существование договоренности о сохранении этого вопроса в тайне.

    Во вторник глава МИД Южной Кореи Чо Хен Ен сообщил о получении письма с извинениями от своего украинского коллеги Андрея Сибиги, однако счел их недостаточными и пообещал принять «решительные меры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сеул назвал недостаточными извинения Украины. На прошлой неделе президент Южной Кореи пригрозил Украине ответными мерами из-за пленных из КНДР. В конце прошлого месяца Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных.

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    7 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Перебои с интернетом начались в Киеве

    В Киеве возникли перебои с интернетом из-за отключений света

    Перебои с интернетом начались в Киеве
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве возникли перебои в работе интернета из-за аварийных отключений электроэнергии, сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.

    По данным NetBlocks, проблемы с доступом в Сеть в украинской столице начались после введения аварийных отключений электричества в самом Киеве и ряде регионов страны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением после серии взрывов.

    В среду эксперт Андрей Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева. В тот же день мэр города Виталий Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений.

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    8 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    The Telegraph: Российская армия выявила уязвимость систем ПВО Украины
    The Telegraph: Российская армия выявила уязвимость систем ПВО Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные журналисты констатировали, что Вооруженные силы России успешно адаптируют свою тактику благодаря обнаруженным проблемам в противовоздушной обороне Украины.

    Российская армия нащупала слабость украинских войск, которая заключается в уязвимости противовоздушной обороны, пишут «Вести» со ссылкой на The Telegraph.

    По мнению британских журналистов, Вооруженные силы России адаптируют свою тактику, зная о проблемах Киева с противовоздушной обороной. Отмечается, что на Украине особенно не хватает высококлассных ракет-перехватчиков, таких как американские комплексы Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине.

    Во вторник ударные беспилотники бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве. В тот же день Вооруженные силы России атаковали склад беспилотников украинской армии в Черниговской области.

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    8 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Фактчекеры выявили системные фальсификации в списках погибших в Буче

    GFCN: Аналитики обнаружили системные несоответствия в списке погибших в Буче

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аналитики из Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) обнаружили в украинских списках жертв в Буче системные несоответствия, ставящие под сомнение официальную версию событий.

    Международные фактчекеры выявили системные несоответствия в списке погибших в Буче и продолжают расследование, передает ТАСС со ссылкой на Международную ассоциацию по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN).

    «Изучив данные списков с мемориала в Буче, аналитики из разных стран выявили системные несоответствия, ставящие под сомнение официальную версию событий», – сказали в GFCN.

    На мемориальном комплексе из восьми стел указаны как минимум 198 человек, которые не являются мирными жителями. Среди них – военнослужащие ВСУ, СБУ, полиции и бойцы националистического формирования «Азов» (организация признана террористической, запрещена в РФ), отметили в организации. Ирландский журналист Чей Боуз добавил, что на мемориале также указаны люди, участвовавшие в боевых действиях с 2014 года.

    Бразильский геополитолог Рафаэль Мачадо указал, что некоторые люди из списка открыто числятся на правительственных сайтах Украины как военнослужащие. Кроме того, 42 человека погибли за пределами Бучи, а 73 имени не имеют цифрового следа. Французская журналистка Кристель Нэан привела пример 68-летней женщины, скончавшейся от онкологии, которую также внесли в список жертв.

    Эксперты GFCN призвали Мониторинговую миссию ООН по правам человека на Украине провести независимую проверку списков. По словам главного редактора PIA Global Тадео Кастильоне, включение комбатантов и умерших от естественных причин в списки гражданских жертв демонстрирует политическую инструментализацию трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты допустили международный суд над Украиной из-за обвинений в адрес России по Буче.

    Глава МИД Сергей Лавров призвал западных журналистов провести честное расследование событий.

    МИД назвал главной целью создания фейка о Буче срыв мирных переговоров.

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    8 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала включение произведений Тараса Шевченко в школьную программу Литвы. «Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила она.

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала решение включить труды украинского писателя Тараса Шевченко в литовскую школьную программу, передает РИА «Новости».

    «Литовские власти включили в свою программу по родному литовскому языку и литературе произведения Тараса Шевченко. Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила Ямпольская.

    Она отметила, что культ писателя стал результатом работы советской власти. Ямпольская подчеркнула, что Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости стараниями именно российских классиков. И обратила внимание на то, что власти Литвы, вероятно, забыли, что Шевченко абсолютно обязан России всем, что создал.

    В список рекомендованных для изучения в литовских школах произведений вошли «Завещание» и послание «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам…», при этом учителя смогут выбирать и другие тексты по своему усмотрению. Украинского классика начнут изучать в Литве с 11-го класса в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Литвы решили обязать школьников изучать произведения Тараса Шевченко. В то же время в сентябре Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    Ранее МИД заявил о готовности обратиться в Международный суд ООН из-за действий стран Прибалтики.

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    8 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    База колумбийских наемников уничтожена под Харьковом

    База переброшенных из Киева колумбийских наемников уничтожена под Харьковом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Харьковской области ликвидирован пункт временной дислокации колумбийских боевиков из состава 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины, сообщил источник в российских силовых структурах.

    В Дергачах Харьковской области ликвидирован крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников, ранее переброшенных из Киева, сказал собеседник ТАСС.

    По этим данным, общая численность иностранных наемников в рядах украинских войск составляет около 16,5 тыс. человек. Из них порядка 7 тыс. человек являются гражданами Колумбии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены преступных картелей Колумбии и Мексики вступили в украинские войска для изучения работы дронов.

    В понедельник подразделение наемников из Эквадора прибыло в Харьков.

    В мае украинские войска перебросили колумбийских бойцов под Сумы.

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    8 октября 2026, 00:12 • Новости дня
    Мирошник рассказал о методах блокады Алешек боевиками ВСУ

    Мирошник рассказал о средневековой блокаде Алешек ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики ВСУ организовали жестокую дроновую блокаду херсонского города Алешки, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, отметив, что возможным это стало благодаря большому количеству поставленных БПЛА.

    «Сейчас они получили огромное количество дронов, и этими дронами они научились делать блокаду. Это такая средневековая блокада современными методами… Из города Алешки можно только выйти пешком, петляя между пролетающими дронами и перебегая от дерева к дереву», – передает РИА «Новости» слова дипломата в интервью политобозревателю Аббасу Джуме.

    Мирошник лично посетил Алешки и стал свидетелем многочасовой атаки украинских дронов на местный рынок. По его словам, военные целенаправленно били по укрывающимся мирным жителям, в результате чего погибли семь человек, а более 20 получили ранения.

    Заявления Киева о сбросе гуманитарной помощи оказались ложью.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военные делают все возможное для решения проблемы поставок продуктов и медикаментов в Алешки. Он отметил, что в городе ситуация критическая из-за препятствий со стороны Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках. ВСУ 7 октября уничтожили направленные в Алешки автомобили с гумпомощью.

    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны.

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    7 октября 2026, 23:02 • Новости дня
    МИД Украины отверг альтернативы полноправному членству страны в ЕС
    МИД Украины отверг альтернативы полноправному членству страны в ЕС
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не согласится на альтернативные форматы вступления в Европейский союз.

    Киев не примет альтернативы полноправному членству в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    «Никаких заменителей полноправному членству. Пожалуйста, не надо добавлять прилагательные к слову «членство», предлагать какие-то гибридные варианты, какое-то получленство в Европейском союзе», – сказал Тихий в ходе брифинга.

    Дипломат добавил, что украинской стороне критически важно проходить процесс европейской интеграции вместе с Молдавией, поскольку оба государства подали заявки одновременно.

    В понедельник испанская газета El Pais сообщила о разработке Еврокомиссией новой стратегии расширения, позволяющей быстрее принимать новых членов, включая Украину, но с ограничением их прав.

    Во вторник украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий подчеркнул, что Киев не согласится на вступление в объединение, если будут введены постоянные лимиты на продажу продовольствия.

    В понедельник Еврокомиссия запланировала ограничить доступ Украины к аграрным рынкам ЕС.

    На прошлой неделе в ЕК исключили вступление страны в объединение в 2027 году.

    Летом представители ЕС отказались обсуждать вопрос украинского членства на саммите G7.

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