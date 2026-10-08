Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Politico: Власти США могут лишить 100 тыс. украинцев права находиться в стране
Вашингтонская администрация рассматривает возможность лишения около 100 тыс. украинских беженцев права на дальнейшее пребывание в США, пишет Politico.
У администрации есть время до 19 октября на принятие решения о продлении или отмене статуса лиц, временно пользующихся защитой, для 100 тыс. украинцев. В случае отмены статуса они будут обязаны покинуть страну, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Источники издания указывают, что администрация может позволить статусу истечь без официальной отмены, что автоматически продлит его на шесть месяцев, однако оставит беженцев в юридическом «подвешенном состоянии» относительно права на работу и учебу.
Подобный подход, по мнению издания, позволил бы властям США «успокоить сторонников жесткой линии в вопросах миграции» и избежать немедленной депортации украинцев. Отмечается давление со стороны Конгресса, требующего прекращения программ предоставления убежища из-за потери американцами рабочих мест.
Один из собеседников газеты заявил, что администрация Дональда Трампа не стремится «делать что-либо положительное для Украины». Ранее Трамп рассматривал отмену отдельной программы по приему украинских беженцев, но под давлением законодателей лишь прекратил прием новых заявок на спонсорство прибытия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали депортацию украинских беженцев.
Газета WSJ сообщала о планах США начать депортацию украинских беженцев в случае потери статуса.
Власти США намеревались лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев.