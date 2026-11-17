Украинские боевики минировали храмы и схроны со святынями в ДНР

Tекст: Катерина Туманова

«В храме, либо на территории храма, либо в каких-то тайниках, да, заминировано, чтобы тот, кто туда случайно заглянет, мог получить ранение. То есть это целенаправленно такая деятельность, да. И сделана она была действительно боевиками», – заявил митрополит Владимир в комментарии ТАСС.

Архиерей отметил, что заминированные тайники также свидетельствуют о разграблении храмов военными ВСУ. В таких схронах находили церковную утварь, иконы, книги и мощи, которые предполагалось продать, добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир заявил о разграблении храмов боевиками ВСУ. В октябре ВСУ спрятали взрывные устройства в детские игрушки и купюры на добропольском направлении. Украинские военные сбросили боеприпас во двор храма Рождества Пресвятой Богородицы.



