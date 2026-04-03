Шесть человек задержали за похищения и вымогательство в Приангарье

Текст: Дмитрий Зубарев

Шесть жителей Иркутска были задержаны по обвинению в похищении людей и вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет по Иркутской области. Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям о похищении человека и вымогательстве, совершенных группой лиц с применением насилия и оружия из корыстных побуждений. Один из задержанных был доставлен в Иркутск из Ульяновска.

Следствие полагает, что в ноябре 2023 года группа злоумышленников похитила 21-летнего жителя Иркутска возле станции Батарейной. Молодого человека удерживали против воли, били и угрожали расправой, требуя перевести деньги – в итоге потерпевший перечислил им свыше 300 тыс. рублей, после чего его отпустили.

Правоохранители установили, что аналогичным способом на улице Розы Люксембург был похищен и 39-летний иркутянин. Ему также угрожали, вывезли в лес и удерживали продолжительное время. Все преступления совершались преимущественно в Ленинском районе Иркутска, а обвиняемые действовали цинично, не скрывая угроз расправы.

Деятельность банды была пресечена сотрудниками ОБОП и региональным УФСБ. В ходе обысков по адресам подозреваемых изъяли травматическое и боевое оружие, боеприпасы, мобильные телефоны и наличные деньги.

