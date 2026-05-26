Выгодно ли быть одиноким

Главная причина проблем с демографией – от падения уровня рождаемости до роста количества разводов – проста и актуальна для всего мира, а не только для России. В современном мире быть одиноким выгоднее, чем иметь семью, вкладывать силы в сохранение отношений с супругом, рожать и воспитывать детей, поддерживать зачастую непростые связи с родственниками. Нынешний этап развития цивилизации местами радикально упростил, а местами полностью снял львиную долю дел, с которыми каждодневно сталкивается человек и которые еще не так давно требовали вложения серьезных ресурсов на основе семейного разделения труда.

Это закономерно повлекло за собой все более массовое распространение убеждения в необязательности семьи и даже предпочтительности для человека быть одному, поскольку с современными возможностями достаточно легко организовать себе комфортную жизнь самостоятельно.

Проблема с данным подходом заключается в том, что он работает только на краткосрочную перспективу. Уже на среднесроке для большинства людей вылезают серьезные издержки, а уж на долгосрочном горизонте счастливчиков, которым повезло – а это именно везение – не пожалеть о своем «одиноком» выборе – единицы. И речь вовсе не о душевных переживаниях, а об абсолютно приземленных материях, выражаемых в конкретных показателях.

В самой сути современного мира заложена чрезвычайно соблазнительная, но крайне опасная, если не сказать фатальная для человека и его жизни ловушка. Помните знаменитое высказывание основателя Давосского форума Клауса Шваба: «У вас ничего не будет, и вы будете счастливы»? Его обычно интерпретируют как манифест зловещих планов глобалистов по порабощению человечества. К сожалению, реальность еще мрачнее: проблема не в глобалистах, а в самой логике нынешнего этапа развития человечества.

Перед нами открыт колоссальный выбор необязательного, но чрезвычайно приятного времяпрепровождения, начиная с компьютерных игрушек и заканчивая регулярным отдыхом у теплого моря. А где-то там фоном нам стирает белье стиральная машина, моет посуду – посудомоечная, убирает – робот-пылесос, а продукты за несколько тапов в приложении доставляет курьер.

Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль, пустота.

И все было бы вполне органично – если бы наша продолжительность жизни составляла лет 40-45. Представьте: молодые здоровые люди живут свою лучшую жизнь – работают в меру желания и интересов, снимают жилье, путешествуют, занимаются любимым хобби и регулярно пьют латте на кокосовом молоке, а потом – просто умирают, освобождая место следующему поколению молодых и здоровых.

Однако жизнь устроена куда сложнее. Период, когда человек способен справляться без поддержки близких, составляет в лучшем случае лет 20-30, и чем старше он становится, тем больше нужна ему помощь. Вплоть до того, что нередко даже молодые люди не могут себе позволить болеть чем-то тяжелее недельного ОРВИ, поскольку это сразу подтачивает их хрупкую финансовую стабильность. А в среднем возрасте, когда начинают вылезать хронические заболевания, а работодатели с неохотой берут соискателей старше 40 лет, это способно стать огромной проблемой – а до пенсии еще лет двадцать. Сейчас популярны рецепты создания подушки безопасности на старость и на случай нетрудоспособности – накопления, инвестиции, недвижимость и так далее. Эти рекомендации действительно могут быть полезны, вот только принципиально проблему они не решают.

Жилье стоит настолько дорого, что его приобретение в одиночку становится неподъемной задачей для большинства людей. То же касается и создания накоплений, которых бы хватило на многие годы нетрудоспособности. Но даже если вам повезет оказаться среди тех, кому это удастся, вы сразу окажетесь в крайне уязвимой группе одиноких обеспеченных стариков, являющихся мишенью для злоумышленников всех мастей – от мошенников до нечистых на руку сиделок. И чем старше вы будете становиться, тем более беспомощным перед злоупотреблениями окажетесь. Что касается остальных, то уже довольно скоро нам предстоит увидеть в довольно массовом количестве одиноких стариков без собственного жилья, пытающихся выживать на крошечную пенсию и при этом не имеющих никого, кто бы им помогал.

Ответ на этот вызов, на эту угрозу, один – и максимально традиционный. Семья. Тесный круг родных и близких людей, поддерживающих и помогающих друг другу. Супруги, родители, дети-внуки, двоюродные и троюродные братья-сестры, племянники, дяди-тети, сваты и кумовья. Семья обладает удивительным качеством – ее объединенные ресурсы не просто суммируются, они обладают кумулятивным эффектом, позволяя проще и быстрее достигать намеченных целей и справляться с возникающими проблемами.

Но сохранение семейных уз – постоянная работа, требующая терпения, нахождения общего языка, сглаживания острых углов и преодоления трений. Все это не в чести в наше время обязательного прорабатывания детских травм у психотерапевта.

Дело, конечно, не только во внедряемых установках предельного эгоцентризма. Традиционное распределение семейных ролей – тут и быт как преимущественно женская работа, и мужчина как главный добытчик, и обязанность бабушек сидеть с внуками, и недопустимость перекладывания ухода за лежачими родственниками на наемных работников – становится все более нерелевантным, несоответствующим новым условиям. Мир действительно очень сильно меняется, семья вслед за ним переживает глубокую трансформацию, в ходе которой прямо сейчас нащупываются новые принципы распределения семейных ролей, воспитания детей и заботы о немощных.

Но главное неизменно: семья остается главной опорой для человека – опорой, которая не гарантирует, но дает ему наивысшие шансы на долгую, благополучную и счастливую жизнь.