  • Новость часаСенатор: При атаке на Калининград Литва перестанет существовать
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выгодно ли быть одиноким
    26 мая 2026, 11:46 Мнение

    Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

    Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую
    Вильнюс объяснил призыв атаковать Калининград
    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»
    РАН анонсировала новые школьные учебники по физике, химии и биологии

    Главная причина проблем с демографией – от падения уровня рождаемости до роста количества разводов – проста и актуальна для всего мира, а не только для России. В современном мире быть одиноким выгоднее, чем иметь семью, вкладывать силы в сохранение отношений с супругом, рожать и воспитывать детей, поддерживать зачастую непростые связи с родственниками. Нынешний этап развития цивилизации местами радикально упростил, а местами полностью снял львиную долю дел, с которыми каждодневно сталкивается человек и которые еще не так давно требовали вложения серьезных ресурсов на основе семейного разделения труда.

    Это закономерно повлекло за собой все более массовое распространение убеждения в необязательности семьи и даже предпочтительности для человека быть одному, поскольку с современными возможностями достаточно легко организовать себе комфортную жизнь самостоятельно.

    Проблема с данным подходом заключается в том, что он работает только на краткосрочную перспективу. Уже на среднесроке для большинства людей вылезают серьезные издержки, а уж на долгосрочном горизонте счастливчиков, которым повезло – а это именно везение – не пожалеть о своем «одиноком» выборе – единицы. И речь вовсе не о душевных переживаниях, а об абсолютно приземленных материях, выражаемых в конкретных показателях.

    В самой сути современного мира заложена чрезвычайно соблазнительная, но крайне опасная, если не сказать фатальная для человека и его жизни ловушка. Помните знаменитое высказывание основателя Давосского форума Клауса Шваба: «У вас ничего не будет, и вы будете счастливы»? Его обычно интерпретируют как манифест зловещих планов глобалистов по порабощению человечества. К сожалению, реальность еще мрачнее: проблема не в глобалистах, а в самой логике нынешнего этапа развития человечества.

    Перед нами открыт колоссальный выбор необязательного, но чрезвычайно приятного времяпрепровождения, начиная с компьютерных игрушек и заканчивая регулярным отдыхом у теплого моря. А где-то там фоном нам стирает белье стиральная машина, моет посуду – посудомоечная, убирает – робот-пылесос, а продукты за несколько тапов в приложении доставляет курьер.

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль, пустота.

    И все было бы вполне органично – если бы наша продолжительность жизни составляла лет 40-45. Представьте: молодые здоровые люди живут свою лучшую жизнь – работают в меру желания и интересов, снимают жилье, путешествуют, занимаются любимым хобби и регулярно пьют латте на кокосовом молоке, а потом – просто умирают, освобождая место следующему поколению молодых и здоровых.

    Однако жизнь устроена куда сложнее. Период, когда человек способен справляться без поддержки близких, составляет в лучшем случае лет 20-30, и чем старше он становится, тем больше нужна ему помощь. Вплоть до того, что нередко даже молодые люди не могут себе позволить болеть чем-то тяжелее недельного ОРВИ, поскольку это сразу подтачивает их хрупкую финансовую стабильность. А в среднем возрасте, когда начинают вылезать хронические заболевания, а работодатели с неохотой берут соискателей старше 40 лет, это способно стать огромной проблемой – а до пенсии еще лет двадцать. Сейчас популярны рецепты создания подушки безопасности на старость и на случай нетрудоспособности – накопления, инвестиции, недвижимость и так далее. Эти рекомендации действительно могут быть полезны, вот только принципиально проблему они не решают.

    Жилье стоит настолько дорого, что его приобретение в одиночку становится неподъемной задачей для большинства людей. То же касается и создания накоплений, которых бы хватило на многие годы нетрудоспособности. Но даже если вам повезет оказаться среди тех, кому это удастся, вы сразу окажетесь в крайне уязвимой группе одиноких обеспеченных стариков, являющихся мишенью для злоумышленников всех мастей – от мошенников до нечистых на руку сиделок. И чем старше вы будете становиться, тем более беспомощным перед злоупотреблениями окажетесь. Что касается остальных, то уже довольно скоро нам предстоит увидеть в довольно массовом количестве одиноких стариков без собственного жилья, пытающихся выживать на крошечную пенсию и при этом не имеющих никого, кто бы им помогал.

    Ответ на этот вызов, на эту угрозу, один – и максимально традиционный. Семья. Тесный круг родных и близких людей, поддерживающих и помогающих друг другу. Супруги, родители, дети-внуки, двоюродные и троюродные братья-сестры, племянники, дяди-тети, сваты и кумовья. Семья обладает удивительным качеством – ее объединенные ресурсы не просто суммируются, они обладают кумулятивным эффектом, позволяя проще и быстрее достигать намеченных целей и справляться с возникающими проблемами.

    Но сохранение семейных уз – постоянная работа, требующая терпения, нахождения общего языка, сглаживания острых углов и преодоления трений. Все это не в чести в наше время обязательного прорабатывания детских травм у психотерапевта.

    Дело, конечно, не только во внедряемых установках предельного эгоцентризма. Традиционное распределение семейных ролей – тут и быт как преимущественно женская работа, и мужчина как главный добытчик, и обязанность бабушек сидеть с внуками, и недопустимость перекладывания ухода за лежачими родственниками на наемных работников – становится все более нерелевантным, несоответствующим новым условиям. Мир действительно очень сильно меняется, семья вслед за ним переживает глубокую трансформацию, в ходе которой прямо сейчас нащупываются новые принципы распределения семейных ролей, воспитания детей и заботы о немощных.

    Но главное неизменно: семья остается главной опорой для человека – опорой, которая не гарантирует, но дает ему наивысшие шансы на долгую, благополучную и счастливую жизнь.

    Другие материалы автора

    Вы согласны с мнением автора?

    14 голосов
    		5 голосов

    Главное
    Ростех передал ВКС новую партию истребителей Су-35С
    Глава ФСБ назвал Украину крупнейшим центром контрабанды оружия
    Воронежский студент взял академический отпуск ради службы оператором БПЛА
    Прибалтика начала переговоры о закупке украинских бомбоубежищ
    Греческие рыбаки нашли украинскую мину у Крита
    Саакашвили предстал в суде с чубом и в вышиванке
    «Девятый вал» Айвазовского решили впервые отреставрировать

    Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую

    У России уже в следующем году появится долгожданная замена самых массовых самолетов Ан-2. История создания «Байкала» была непроста, однако все невзгоды позади. Теперь у него есть собственный отечественный двигатель, и разработчики готовы начать сертификационные испытания. Это серьезный шаг к первым поставкам серийных самолетов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Перейти в раздел

    «Российский "Старлинк"» вступает в бой в зоне спецоперации

    Россия стала применять спутниковую связь для работы своих беспилотников в зоне спецоперации. Фактически перед нами первый пример военного использования только что выведенных на орбиту спутников системы «Рассвет». Что это за аппараты, в чем их сходство и различие с американским «Старлинком» – и какие возможности они еще способны дать российским военным? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Европа и Киев втягивают Белоруссию в войну

    «Украина намеренно создает взрывоопасную ситуацию», «Минск и Москва не поддаются на пустые провокации», – так опрошенные эксперты оценивают резкое обострение ситуации вокруг Белоруссии. Пока Эммануэль Макрон проводит первый за четыре года телефонный разговор с Александром Лукашенко, Украина, Польша и Прибалтика наращивают военную активность у границ республики. В чем причины и цели этого давления? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Выгодно ли быть одиноким

      Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

      0 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Сколько на самом деле в России православных

      Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

      6 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Зеленский идет по пути Муссолини

      Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

      10 комментариев
    Перейти в раздел

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации