    Внешние угрозы – не повод превращать жизнь страны в сплошные запреты

    29 апреля 2026, 11:40 Мнение

    Внешние угрозы – не повод превращать жизнь страны в сплошные запреты

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

    Финнам навязывают американское ядерное оружие
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    Ядерный арсенал КНДР превзошел потенциал ПРО США
    Герой России рассказал об испытаниях истребителя Су-47

    Вот уже больше четверти века Владимир Путин является национальным лидером России, однако, когда говорят о его достижениях, обычно остается за кадром не очень заметная, но одна из самых важных его ролей – противовеса в маховике российской государственной машины.

    Так уж сложилось, что особенностью нашей страны является колоссальная инерция, вероятно, обусловленная самими масштабами России и ее разнообразием. Причем это свойство присуще как обществу, народу, так и государству. В нем есть свои достоинства: например, «лихие 90-е» страна преодолела в немалой степени благодаря тому, что наши люди массово продолжали делать свое дело и выполнять свой долг, несмотря на невыплаты зарплат, нищету и беспредел на улицах. Но в российской инерции есть свои риски – и серьезные. Слишком часто набравший ход маховик доходил до края и до крайности, превращаясь в разрушительную и опасную силу с самыми мрачными последствиями.

    Встав во главе России, Владимир Путин во многом смог смягчить остроту проблемы. Взвешенность решений, постепенность изменений и последовательность курса – главные принципы, на которые он неизменно опирается. Государственная машина также руководствуется ими, но в силу сложности и масштаба идущих процессов заносы все равно случаются – и тогда в дело вступает Путин как противовес, корректирующий явные и опасные перегибы.

    На днях страна вновь увидела президента в этой роли. Выступая на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании, Владимир Путин сказал: «Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия – вечная. И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее».

    И его слова отозвались абсолютному большинству россиян. Причина очевидна: волна запретительства, захлестнувшая страну, вызывает все большее отторжение в нашем обществе. Причем у народа есть понимание как того, в насколько сложных и опасных условиях находится страна, так и того, что в подобных обстоятельствах дополнительные ограничения неизбежны. Люди это понимают и принимают, хотя зачастую это создает им неудобства, как, например, с глушением мобильного интернета. Тут спорить не о чем – это реально неудобно и создает проблемы как конкретным людям, так и бизнесу. Но поскольку за данным шагом стоят соображения безопасности, общество относится к этому пусть без радости, но с пониманием. И подобных ограничений, в основе которых лежат объективно важные причины и соображения, в нашей жизни все больше.

    Но чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты. Безусловно, одним из ярчайших примеров тут являются законодательные требования маркировки в книгоиздании, которые просто изуродовали книги. При этом люди вполне могут соглашаться с полезностью маркировок – и возрастной, и нецензурной лексики, и всех прочих – но ведь все это вполне можно вынести, например, на обратную сторону титульного листа, где самое место подобной информации, а не обезображивать обложки.

    Подобных противоречащих здравому смыслу и просто чувству прекрасного инициатив, немалая часть которых воплощается в реальность, в нашей жизни становится все больше. Как будто российские политики и общественные деятели, оседлав волну объективно необходимых ограничений, устроили соревнование, кто придумает и проведет через парламент самый раздражающий людей запрет.

    Самое поразительное, что по возрасту большинство инициаторов должны бы прекрасно помнить затхлую атмосферу позднего СССР – атмосферу, в значительной степени порожденную как раз неадекватной зарегулированностью. Они также должны помнить, какой катастрофой спустя всего десяток лет обернулась подобная государственная политика.

    Так что, хватит. Да, Россия в очередной столкнулась с экзистенциальным вызовом, требующим экстраординарных мер и отдачи от каждого гражданина. Причем, судя по тому, как развиваются события, угрозы будут только нарастать. Но это не повод превращать жизнь страны в сплошные запреты, барьеры и ограничения, значительная часть которых абсолютно бессмысленна и просто уродлива. Наоборот, это причина для законодателей проявлять больше гибкости, вдумчивости и аккуратности в принимаемых и реализуемых решениях, о чем президент и заявил прямо.

    Что же касается энтузиастов-запретителей, то раз они не способны услышать общество, то им придется услышать президента.

    Пропавшую при атаке ВСУ в Туапсе девочку нашли мертвой
    Мерц обвинил Трампа и Брюссель в развале экономики
    Американский активист заявил о контроле улиц Одессы фашистами
    Эстония потребовала запретить въезд в ЕС участникам СВО
    Отмечен всплеск пиратства у берегов Сомали
    Двигатель ПД-8 для Superjet успешно прошел испытания ледяным градом
    Человекоподобные роботы приблизились к рекорду Усэйна Болта на стометровке

    Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала три ключевых тренда в российской экономике через десять лет. И все они лежат в технологической области. В экономике уже сейчас происходят тектонические изменения, а через 10 лет они станут еще глубже и масштабнее. Как же будет выглядеть российская экономика будущего? Подробности

    Перейти в раздел

    Молдавские шпионы послужили интересам России

    Масштабный обмен задержанными произошел между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и рядом стран Восточной Европы – с другой. Главным результатом этой операции стало возвращение на родину российского археолога Александра Бутягина – в обмен на сотрудников молдавских спецслужб. Почему Варшава де-факто уступила требованиям России, а не запросу киевского режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Финнам навязывают американское ядерное оружие

    Яростное сопротивление оппозиции вызвала инициатива правительства Финляндии принять закон, позволяющий размещение в стране ядерного оружия. Более того, согласно опросам, большинство финнов тоже против того, чтобы видеть ядерные бомбы на своей территории. Перед нами не только глубокий раскол в финском обществе, но и признак того, что хотя бы его часть услышала российские аргументы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

