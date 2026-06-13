Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
При ударе ВСУ по рынку в Сватово пострадали семь мирных жителей
Пасечник: При ударе беспилотника ВСУ по рынку в Сватово ранены семь человек
Беспилотник ВСУ нанес удар по центральному рынку в городе Сватово, в результате чего ранения получили семь мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Украинские вооруженные силы атаковали центральный рынок в Сватово в Луганской Народной Республике с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщил Пасечник в Max.
«К несчастью, пострадали семь человек. С ранениями различной степени тяжести они оперативно доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», – заявил Пасечник. Он также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
Местные власти и оперативные службы ликвидируют последствия атаки. Следователи Следственного комитета России по ЛНР фиксируют результаты удара. По словам главы республики, за минувшие сутки противник направил порядка 40 беспилотников, большинство из которых были сбиты силами противовоздушной обороны.
Ранее дроны ВСУ нанесли удар по Старобельску в ЛНР во время приезда экс-разведчика Скотта Риттера.
Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.