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США перехватили 18 судов после возобновления морской блокады Ирана
После возобновления ограничений в Ближневосточном регионе американские моряки вмешались в маршруты следования почти двух десятков торговых рейсов.
Центральное командование ВС США отчиталось о мерах по контролю за судоходством, передает ТАСС. Ограничения в отношении иранских портов возобновились 14 июля. С этого момента американские силы активно патрулируют акваторию.
«По состоянию на 28 июля СЕНТКОМ перенаправил 18 коммерческих судов, два вывел из строя и высадился еще на два для обеспечения полного соблюдения [блокады]», – говорится в сообщении военного ведомства. Представители командования уточнили, что в регионе действуют свыше 20 кораблей США.
В середине июня Вашингтон приступил к снятию ограничений на судоходство для иранских танкеров.
В середине июля американские военнослужащие пресекли попытку прорыва возобновленной морской блокады исламской республики.
Позднее Центральное командование ВС США объявило о начале новой волны ударов по иранской территории.