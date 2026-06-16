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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как на неправильных выборах Ельцина Россия сделала правильный выбор

    Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Пожар в лавре – горе для верующих, но не для Зеленского

    Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.

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    16 июня 2026, 13:21 • Новости дня

    МИД: США начали снимать морскую блокаду Ирана

    Тегеран подтвердил начало снятия морской блокады США

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон приступил к снятию ограничений на судоходство, позволив иранским танкерам и грузовым судам свободно проходить через международные воды, заявил замглавы МИД Исламской Республики Мажид Тахт-Раванчи.

    Тегеран подтверждает, что США начали снимать морскую блокаду против Ирана, передает РИА «Новости».

    Заместитель главы МИД Исламской Республики Мажид Тахт-Раванчи подчеркнул, что процесс перешел в практическую плоскость.

    «Снятие морской блокады против Ирана началось, перейдя в практическую плоскость», – приводит слова дипломата агентство ISNA. Президент США Дональд Трамп 15 июня объявил о разрешении на снятие ограничений после заключения сделки.

    В тот же день телеканал Press TV сообщил о проходе через международные воды трех иранских нефтяных танкеров и двух судов с товарами первой необходимости. Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, подписание которого ожидается в Швейцарии 19 июня. Документ подразумевает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о снятии американской морской блокады с Ирана. После этого иранские нефтяные танкеры беспрепятственно прошли через международные воды.

    Церемонию подписания исторического меморандума об окончании конфликта посетят Джей Ди Вэнс и Мохаммад-Багер Галибаф.

    15 июня 2026, 17:44 • Новости дня
    Юшков спрогнозировал цену нефти после снятия блокады с Ирана
    Юшков спрогнозировал цену нефти после снятия блокады с Ирана
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, объявив о снятии морской блокады с Ирана, пытался подтолкнуть Тегеран к открытию Ормузского пролива. Однако до сих пор не решен ряд ключевых вопросов – например, будут ли иранцы взимать плату за проход и какой статус теперь у иранской нефти. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Игорь Юшков.

    «Здесь важно понимать предысторию вопроса. Тегеран в ответ на атаки США на Исламскую республику закрыл Ормузский пролив. При этом Иран продолжал поставлять свою нефть в Китай и отправлял танкеры по этому маршруту. Но потом США ввели блокаду иранских портов», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По мнению эксперта, после согласования меморандума Иран требует от Вашингтона сделать первый шаг. «По всей видимости, Тегеран настаивает: сначала должны начать свободно проходить иранские суда, и только после этого последует открытие Ормуза. Думаю, Дональд Трамп своим объявлением о снятии блокады подстегивает Иран к тому, чтобы он тоже открыл пролив», – предположил собеседник.

    При этом, отмечает Юшков, остается ряд нерешенных вопросов. «Станут ли иранцы взимать плату за проход через пролив? Готов ли Тегеран открыть Ормуз без прекращения боевых действий в Ливане? Какой статус теперь у иранской нефти? Снимет ли Белый дом санкции с энергоресурсов Ирана?» – перечислил он.

    Если рестрикции отменят, поясняет эксперт, последует конкретный механизм реализации: «OFAC – подразделение при министерстве финансов США, отвечающее за санкции, – должно опубликовать генеральную лицензию».

    По оценкам Юшкова, открытие пролива приведет к снижению цен на нефть. «Иран в случае публикации лицензии сможет продавать углеводороды не только в Китай, но и во множество других стран – и уже без скидки. Это даст Тегерану дополнительные средства для инвестиций, в том числе в развитие добычи. Следовательно, Иран будет постепенно наращивать объемы производства, что тоже сыграет на падение котировок», – уточнил он.

    Для Москвы такое развитие событий имеет двойственный характер. С одной стороны, это позитивно. «Дело в том, что у Китая останется только один источник нефти, который он может приобретать со скидкой – это Россия. Пекин усилит конкуренцию с Индией за наши энергоресурсы, а значит, скидка если и останется, то сократится», – отметил спикер. С другой стороны, рост добычи в Иране негативно скажется на всех странах-производителях, включая Россию – цены на мировом рынке пойдут вниз.

    Впрочем, эксперт не ждет обвала до минимумов начала года. «Вряд ли речь пойдет об уровне января-февраля – то есть ниже 60 долларов за баррель. Вероятнее всего, цены окажутся в диапазоне 70-80 долларов за баррель, потому что спрос останется повышенным», – предположил Юшков. Он напомнил, что пока Ормуз был закрыт, страны-импортеры расходовали стратегические резервы, и теперь им предстоит восполнять запасы.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о снятии морской блокады с Ирана и возобновлении судоходства по Ормузскому проливу. «Суда всего мира – запускайте двигатели. Пусть потечет нефть!», – написал американский президент в Truth Social. Это объявление последовало после того, как США и Иран достигли договоренности об урегулировании конфликта.

    19 июня в Женеве запланировано подписание соглашения. Как сообщает агентство Mehr, проект меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном состоит из 14 пунктов. Режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно и на всех фронтах, включая Ливан. Документ включает также снятие морской блокады США в течение 30 дней и открытие в тот же срок Ормузского пролива.

    Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской республики, вывести свои войска из районов вокруг ИРИ, приостановить санкции в отношении иранской нефти и нефтехимической продукции. Кроме того, Вашингтон и его союзники разработают план восстановления Ирана на сумму не менее 300 млрд долларов.

    Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Предполагается 60-дневный период для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и снятию санкций. В тот же период будут разблокированы 24 млрд долларов иранских замороженных активов.

    Вторая стадия переговоров не начнется до разблокировки половины средств. По словам Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций, ядерную программу Ирана, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США.

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    15 июня 2026, 20:45 • Новости дня
    Снять санкции с Ирана выразили готовность 17 стран
    Снять санкции с Ирана выразили готовность 17 стран
    @ Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Ряд мировых держав выразили намерение прекратить экономическое давление на Тегеран в случае успешного урегулирования вопроса ядерной программы.

    К совместному заявлению Франции, Италии, Британии и Германии о возможном снятии санкций с Ирана присоединились 17 стран, передает РИА «Новости». Решение станет ответом на «конструктивные шаги Тегерана по своей ядерной программе», следует из документа, опубликованного Даунинг-стрит.

    Ранее Италия, Франция, Германия и Британия выпустили совместную декларацию. В ней подчеркивается готовность отменить ограничения после достижения соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Государства приветствовали меморандум о взаимопонимании между США и Ираном.

    В заявлении отмечается намерение сотрудничать с США, Ираном и МАГАТЭ. Главная цель – не допустить появления у Ирана ядерного оружия. В ответ на «ясные и достоверные шаги в этом направлении» страны готовы снять санкции.

    К инициативе также присоединились Япония, Канада, Австралия, Бельгия, Болгария, Кипр, Доминиканская Республика, Эстония, Финляндия, Греция, Латвия, Польша и Португалия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном. Заместитель главы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позитивно оценил достижение мирных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    16 июня 2026, 11:35 • Новости дня
    В Иране назвали главное условие завершения войны с Израилем

    Глава МИД Ирана потребовал полного вывода израильских войск из Ливана

    В Иране назвали главное условие завершения войны с Израилем
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Полное завершение вооруженного конфликта станет возможным исключительно после прекращения оккупации ливанских территорий израильскими вооруженными силами, заявили в Иране.

    Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи озвучил позицию Тегерана на специальном брифинге для иностранных дипломатов, передает AP News.

    «Окончание войны в Ливане является неотделимой частью полного завершения войны. Без вывода израильских сил с территорий, которые они оккупировали во время этой войны, конфликт не подошел к концу», – подчеркнул дипломат.

    Дальнейшие израильские атаки на ливанские территории будут расцениваться иранской стороной как прямое нарушение меморандума о взаимопонимании. При этом точное содержание промежуточного соглашения остается неизвестным, поскольку документ пока не был опубликован в открытом доступе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи раскрыл детали меморандума о завершении войны на всех фронтах.

    Накануне иранский министр потребовал полного прекращения израильских атак на ливанскую территорию.

    При этом министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отказался выполнять условия американо-иранского соглашения.

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    16 июня 2026, 08:45 • Новости дня
    Тренер сборной Ирана пожаловался на дискриминацию на ЧМ-2026

    Tекст: Мария Иванова

    Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои пожаловался на дискриминацию команды во время проведения чемпионата мира в Северной Америке.

    Главный наставник иранских футболистов уверен, что его подопечные столкнулись с беспрецедентным нарушением прав на турнире, передает РИА «Новости».

    Чемпионат мира впервые проходит на территории трех государств: США, Канады и Мексики. Ранее стало известно, что иранцам запретили находиться в Соединенных Штатах вне игровых дней.

    «Наша команда, вероятно, больше всех поражена в правах на всем кубке», – заявил Галенои. По его словам, логистика выстроена без учета интересов футболистов. Тренер отметил, что команде не позволили приехать за две ночи до матча, а также отказали в возможности остаться для восстановления после игры.

    Пресс-конференция специалиста после ничьей с Новой Зеландией (2:2) в Лос-Анджелесе продлилась всего 10 минут. Тренер быстро покинул зал, не дав многим журналистам задать вопросы. Иранская сборная базируется в мексиканской Тихуане из-за проблем с безопасностью и напряженных отношений с США. При этом уровень преступности в городе превышает среднемировой в 11 раз.

    Кроме того, американские власти отменили квоты для болельщиков из Ирана, лишив их возможности поддержать команду. Также 15 членам официальной делегации было отказано в получении виз, хотя четверым позже удалось оспорить это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола аннулировала выделенные для иранских болельщиков места на стадионах.

    Власти США отказали в выдаче виз части представителей тренерского штаба команды.

    Ранее спортивная организация одобрила перенос тренировочной базы иранских футболистов в Мексику.

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    15 июня 2026, 16:21 • Новости дня
    В США назвали условие получения Ираном 300 млрд долларов

    Вэнс: Иран получит 300 млрд долларов при выполнении условий сделки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская администрация готова позволить Ирану использовать средства специального фонда восстановления объемом 300 млрд долларов, рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Отвечая на вопрос ведущей телеканала CBS, политик подтвердил реалистичность подобного сценария, передает РИА «Новости».

    «Такого рода возможность может быть им предоставлена за счет фонда, финансируемого коалицией стран Персидского залива, при условии, что они выполнят свою часть обязательств», – пояснил Вэнс.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон с союзниками разработают план восстановления Ирана на 300 млрд долларов.

    Американская сторона отказалась размораживать активы до выполнения Тегераном своих обязательств.

    Вэнс предрек фундаментальную трансформацию Ближнего Востока по итогам сделки.

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    16 июня 2026, 04:54 • Новости дня
    Нетаньяху назвал главный итог кампании Израиля против Ирана

    Нетаньяху: Кампания против Ирана предотвратила уничтожение Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Военная кампания против Ирана предотвратила угрозу немедленного уничтожения Израиля, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

    «Сейчас я слышу, как люди спрашивают: чего мы добились? И я им отвечаю, что мы предотвратили угрозу немедленного уничтожения Израиля», – заявил Нетаньяху в обращении к нации.

    Нетаньяху подчеркнул, что совместно с США началась «крупнейшая ударная операция в истории Израиля». По его словам, удары сорвали планы иранских ученых-ядерщиков, обезглавили руководство режима и разгромили ядерные заводы, передает РИА «Новости».

    Премьер добавил, что израильские силы уничтожили ракеты и большую часть предприятий по их производству. Он также заявил о нанесении ударов по «бесчисленным военным объектам и инфраструктуре» и сообщил об уничтожении военно-морского флота противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху ранее заявил о снятии экзистенциальных угроз для существования Израиля со стороны Ирана и поддерживаемых им сил.

    Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность.

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    16 июня 2026, 00:49 • Новости дня
    После снятия блокады США иранские танкеры прошли через международные воды

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские нефтяные танкеры и суда с товарами первой необходимости смогли пройти через международные воды после договоренности о снятии американской морской блокады, сообщают источники в морской сфере.

    По данным телеканала Press TV, как минимум три иранских нефтяных танкера и два судна с товарами «успешно прорвали военно-морскую блокаду США».

    По словам источников, переход состоялся без препятствий со стороны американских сил, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом подтвердил заключение сделки с Ираном и разрешил снять американскую морскую блокаду.

    Мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии.

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    15 июня 2026, 16:45 • Новости дня
    Вэнс: США и Иран подписали сделку в электронном виде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о заключении соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

    Политик отметил, что процедура прошла в воскресенье в дистанционном формате, передает РИА «Новости». При этом он не стал уточнять, кто именно поставил подписи под документом.

    В интервью телеканалу ABC представитель американской администрации добавил, что договоренности не предполагают возвращения исламской республике заблокированных активов. «Мы уже подписали сделку в электронном виде вчера, и никакие деньги не были разморожены», – подчеркнул Вэнс.

    Ранее постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц анонсировал подписание двустороннего договора в воскресенье.

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о проведении церемонии подписания мирной сделки 19 июня в Швейцарии.

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс предрек фундаментальную трансформацию Ближнего Востока после заключения соглашения.

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    15 июня 2026, 18:57 • Новости дня
    Reuters: Детали соглашения США и Ирана станут известны в ближайшие дни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подробности новых договоренностей между Вашингтоном и Тегераном планируют официально представить общественности в течение ближайших двух суток, сообщает агентство Reuters.

    «Высокопоставленный чиновник США о сделке с Ираном: детали соглашения будут обнародованы в ближайшие 24-48 часов», – говорится в материале Reuters, передает РИА «Новости».

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о дистанционном заключении двустороннего соглашения.

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о проведении официальной церемонии подписания документа 19 июня в Швейцарии.

    Иранское агентство Mehr раскрыло исключение вопроса ракетной программы из проекта меморандума.

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    15 июня 2026, 20:34 • Новости дня
    CNN: США могут сократить присутствие на Ближнем Востоке после сделки с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном предусматривает частичный вывод американского военного контингента из ближневосточного региона по завершении переговорного процесса, сообщает телеканал CNN.

    Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника заявил о возможном уменьшении численности армии США в Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Условием для такого шага станет успешное заключение всеобъемлющего договора с Ираном.

    Высокопоставленный чиновник пояснил журналистам детали готовящегося документа. «Соглашение предусматривает сокращение вооруженных сил в регионе после подписания окончательной сделки, которая, опять же, является соглашением, которое, как мы предполагаем, мы можем заключить», – заявил представитель администрации.

    Собеседник телеканала также добавил, что с февраля Соединенные Штаты заметно нарастили военное присутствие на Ближнем Востоке. Теперь американские власти рассчитывают пойти на его планомерное снижение.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о дистанционном заключении соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

    Официальное подписание меморандума состоится 19 июня в Швейцарии.

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    16 июня 2026, 05:16 • Новости дня
    Вэнс подчеркнул краткость меморандума США с Ираном

    Вэнс: Меморандум с Ираном занимает около полутора страниц

    Tекст: Антон Антонов

    Меморандум о взаимопонимании с Ираном занимает лишь полторы страницы и является общим документом, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Меморандум о взаимопонимании занимает около полутора страниц, так что это очень общий документ, но он был важной частью наших переговоров с иранцами», – приводит слова Вэнса РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Вэнс уточнил, что меморандум задает структуру будущих шагов, а более сложные вопросы будут вынесены на следующий этап технических переговоров. Он добавил, что США готовы относиться к Ирану как к нормальной стране при условии соответствующего поведения Тегерана.

    Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном пока не публикуют из-за наличия технических деталей, которые требуют решения, сообщил американский вице-президент.

    Отвечая на вопрос о доверии к Ирану, американский вице-президент признался, что никому не доверяет. Он заявил, что соглашение выстроено так, чтобы выгоды для Ирана возникали только при полном выполнении условий сделки. При этом Вэнс подчеркнул, что не может со стопроцентной уверенностью предсказать, будет ли Тегеран соблюдать все обязательства.

    Вице-президент обратил внимание, что за последние 47 лет уровень координации между Вашингтоном и Тегераном не был столь высоким. Он отметил беспрецедентный масштаб прямых контактов между высшими эшелонами иранского общества и американским политическим руководством и заявил, что в этой сфере произошло фундаментальное изменение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий, подпишут в Швейцарии 19 июня.

    Вэнс заявил о заключении соглашения между Вашингтоном и Тегераном в дистанционном формате и подчеркнул, что сделка не предполагает разморозку иранских активов.

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    15 июня 2026, 15:57 • Новости дня
    МИД Ирана объявил о планах продавать нефть после подписания меморандума с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран рассчитывает получить возможность беспрепятственно реализовывать нефтяную и нефтехимическую продукцию благодаря новому соглашению с Вашингтоном.

    Исламская республика сможет возобновить экспорт углеводородов после заключения меморандума с американской стороной, передает РИА «Новости». Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подчеркнул, что реализация сырья должна проходить без каких-либо ограничений.

    «Как только меморандум будет подписан, а это должно произойти в пятницу, у Ирана должна появиться возможность для продажи нефтяную продукцию и продукцию нефтехимии», – заявил дипломат во время брифинга.

    Накануне президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявили об успешном завершении работы над документом о взаимопонимании. Ожидается, что историческое соглашение будет официально подписано в Швейцарии 19 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании с США 19 июня в Швейцарии.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил снятие американской военно-морской блокады.

    Проект документа предусматривает разморозку 24 млрд долларов из иранских зарубежных активов.

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    15 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Пентагон решил ускорить разработку дешевых ракет после конфликта с Ираном

    WSJ сообщила о планах Пентагона создать дешевые ракеты вместо дорогих Tomahawk

    Tекст: Мария Иванова

    После массового применения крылатых ракет Tomahawk против Ирана американское военное ведомство переключилось на создание более простых и дешевых боеприпасов нового поколения, отмечает Wall Street Journal.

    Американское военное ведомство ускорило программы по созданию недорогих ракет после того, как в ходе конфликта с Ираном было выпущено более 1 тыс. Tomahawk минимум на 2,5 млрд долларов, пишет Wall Street Journal, передают РИА «Новости».

    Газета отмечает: «Пентагон расходует дорогостоящие ракеты быстрее, чем успевает восполнять их запасы. Его решение – более дешевые ракеты».

    По данным издания, военные требуют от подрядчиков сократить сроки разработки новых систем вооружений на несколько лет и одновременно удешевить проекты на сотни млн долларов. Одна из программ сухопутных войск предусматривает производство более 10 тыс. ракет к 2030 году с пуском из мобильных контейнерных установок и ценой не выше 500 тыс. долларов за единицу.

    В рамках другого проекта Пентагон рассчитывает получить ракеты противовоздушной обороны стоимостью менее 250 тыс. долларов. Для сравнения, новейшие перехватчики Patriot стоят около 4 млн долларов и требуют более двух лет на производство. Для ускорения выпуска разработчики планируют использовать готовые коммерческие компоненты, трехмерную печать, более гибкие контракты и избегать избыточного усложнения конструкции. При этом подчеркивается, что новые боеприпасы не заменят существующие ракеты Lockheed Martin и RTX, а позволят быстрее восполнять запасы вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон объявил о планах приобрести свыше 10 тыс. недорогих крылатых ракет в течение трех лет на фоне опасений истощения арсеналов из-за конфликта с Ираном.

    Член Палаты представителей США Пэт Райан сообщил о расходовании за четыре недели войны с Ираном свыше 850 ракет Tomahawk и половины перехватчиков Patriot и THAAD.

    Американские военные планируют закупить свыше 3 тыс. ракет Patriot PAC-3 MSE в 2027 финансовом году из-за истощения запасов в конфликте с Ираном.

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    16 июня 2026, 10:18 • Новости дня
    TWZ: ВМС США сохранили блокаду Ирана в ожидании перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский флот продолжает блокировать иранские порты, несмотря на грядущее подписание соглашения о прекращении огня, намеченное на пятницу.

    Военно-морские силы США сохраняют полную блокаду портов Ирана до официального вступления в силу мирного договора, передает TWZ.

    Центральное командование США на прошлой неделе нанесло серию ударов по иранской территории после того, как был сбит американский вертолет Apache.

    В ходе операции военные вывели из строя еще два коммерческих судна, пытавшихся обойти блокаду, в результате чего их общее число достигло девяти. Авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джордж Буш» продолжают обеспечивать проведение «ударов в целях самообороны» и блокадных действий.

    Авианосная ударная группа «Линкольн» находится в регионе около семи месяцев и может одной из первых покинуть зону ответственности, если блокада будет свернута. Подробности сокращения американского военного присутствия на Ближнем Востоке пока остаются неясными. Сейчас в этом районе действуют более 20 надводных кораблей ВМС США.

    Тем временем авианосец «Нимиц» завершает переход в Норфолк после многомесячного плавания вокруг Южной Америки. На западном побережье США «Теодор Рузвельт» готовится к будущему развертыванию, а «Карл Винсон» вышел на ходовые испытания. В западной части Тихого океана патрулирует «Джордж Вашингтон», а в других регионах несут службу десантные корабли Tripoli и Boxer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты сосредоточили у берегов Ирана более 20 боевых кораблей.

    Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады исламской республики.

    Американский истребитель атаковал иранский танкер при попытке прорыва ограничений.

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    16 июня 2026, 11:12 • Новости дня
    Глава МИД Ирана сообщил о грядущих переговорах с США 19 июня

    Глава МИД Ирана Аракчи сообщил о грядущих переговорах с США 19 июня

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран и Вашингтон планируют подписать меморандум о завершении военных действий и начать 19 июня новый этап диалога по снятию санкций.

    Иран и Соединенные Штаты 19 июня приступят к переговорам, касающимся ядерной программы и отмены американских санкций, передает РИА «Новости».

    Накануне стороны завершили согласование меморандума, подписание которого ожидается в Швейцарии.

    Документ предполагает прекращение военных столкновений на всех направлениях, включая территорию Ливана. «В скором времени состоится официальное подписание – вероятно, в пятницу, место будет определено. В тот же день начнется новый раунд переговоров между Ираном и США для достижения итоговой договоренности», – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    Первоначально предполагалось, что церемония подписания пройдет в Женеве. После утверждения меморандума у Тегерана и Вашингтона будет 60 дней на выработку окончательного соглашения. Итогом этого процесса должно стать урегулирование иранского ядерного вопроса и снятие ограничительных мер США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади анонсировал подписание меморандума с США в Швейцарии 19 июня.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал этот документ общим текстом объемом около полутора страниц.

    Иранское агентство Mehr раскрыло факт исключения ракетной программы Тегерана из повестки будущих переговоров.

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