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Финский политик Мема призвал Зеленского начать диалог с Россией
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема посоветовал Владимиру Зеленскому начать диалог с Россией для прекращения атак и остановить удары по российской территории.
Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Владимира Зеленского начать диалог с Россией, передает РИА «Новости». По его мнению, заявления о том, что нехватка ракет Patriot провоцирует новые атаки на Киев, не соответствуют действительности.
«Зеленский заявил, что нехватка ракет Patriot подстрекает Москву к новым атакам на Киев. Это неправда. Если Зеленский хочет прекратить атаки, он может предпринять простой шаг – начать диалог с Россией», – написал политик в соцсети Х.
Мема также посоветовал главе киевского режима прекратить удары по российской территории, чтобы избежать зеркального ответа Москвы. Он отметил, что Зеленский избегает диалога из-за страха потерять финансовую помощь, и подчеркнул, что стремление Украины в НАТО несет экзистенциальную угрозу для России, что будет способствовать продолжению конфликта.
Ранее Зеленский возложил ответственность на западные страны за неспособность Украины перехватывать российские ракеты, связав это с дефицитом снарядов для систем ПВО Patriot.
В конце июля Владимир Зеленский попросил у президента США экстренный пакет ракет-перехватчиков Patriot.
Ранее Армандо Мема указал на необходимость скорейшего возобновления переговорного процесса между европейскими странами и Москвой.
Весной Мема потребовал от властей Финляндии прекратить военную поддержку Киева.