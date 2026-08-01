Tекст: Вера Басилая

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Владимира Зеленского начать диалог с Россией, передает РИА «Новости». По его мнению, заявления о том, что нехватка ракет Patriot провоцирует новые атаки на Киев, не соответствуют действительности.

«Зеленский заявил, что нехватка ракет Patriot подстрекает Москву к новым атакам на Киев. Это неправда. Если Зеленский хочет прекратить атаки, он может предпринять простой шаг – начать диалог с Россией», – написал политик в соцсети Х.

Мема также посоветовал главе киевского режима прекратить удары по российской территории, чтобы избежать зеркального ответа Москвы. Он отметил, что Зеленский избегает диалога из-за страха потерять финансовую помощь, и подчеркнул, что стремление Украины в НАТО несет экзистенциальную угрозу для России, что будет способствовать продолжению конфликта.

Ранее Зеленский возложил ответственность на западные страны за неспособность Украины перехватывать российские ракеты, связав это с дефицитом снарядов для систем ПВО Patriot.

В конце июля Владимир Зеленский попросил у президента США экстренный пакет ракет-перехватчиков Patriot.

Ранее Армандо Мема указал на необходимость скорейшего возобновления переговорного процесса между европейскими странами и Москвой.

Весной Мема потребовал от властей Финляндии прекратить военную поддержку Киева.