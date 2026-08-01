Российские войска поразили киевские предприятия по производству ракет и дронов

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы России в ночь на первое августа нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными дронами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и области, сообщает Минобороны.

В украинской столице было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», производящее компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и «Гром-2». Также завод разрабатывал навигационные системы для дальнобойных дронов компании «Файер Пойнт».

Удары пришлись и по заводу «Буревестник», выпускающему комплектующие для беспилотников и радиолокационную технику для украинской армии.

Кроме того, российские военные поразили промышленное предприятие «Файер Пойнт», производящее боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и завод «ПВ ГРУПП Украина», выпускающий средства для комплексов радиоэлектронной борьбы. Уничтожено место сборки и хранения дронов-перехватчиков.

В Киевской области удар нанесен по логистическому центру в Вишневом, где собирали и хранили комплектующие для беспилотников.

Напомним, ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов.

В пятницу утром сообщалось, что российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз.

Пораженные днем ранее заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева.