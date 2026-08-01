Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.20 комментариев
Российские войска поразили киевские предприятия по производству ракет и дронов
Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам военной промышленности в украинской столице и Киевской области, уничтожив мощности по сборке ракет и беспилотников.
Вооруженные силы России в ночь на первое августа нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными дронами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и области, сообщает Минобороны.
В украинской столице было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», производящее компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и «Гром-2». Также завод разрабатывал навигационные системы для дальнобойных дронов компании «Файер Пойнт».
Удары пришлись и по заводу «Буревестник», выпускающему комплектующие для беспилотников и радиолокационную технику для украинской армии.
Кроме того, российские военные поразили промышленное предприятие «Файер Пойнт», производящее боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и завод «ПВ ГРУПП Украина», выпускающий средства для комплексов радиоэлектронной борьбы. Уничтожено место сборки и хранения дронов-перехватчиков.
В Киевской области удар нанесен по логистическому центру в Вишневом, где собирали и хранили комплектующие для беспилотников.
Напомним, ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов.
В пятницу утром сообщалось, что российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз.
Пораженные днем ранее заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева.