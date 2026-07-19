Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!18 комментариев
Российские войска разгромили логистический центр ВСУ в Днепропетровске
ВС РФ ударом «Герани-4 сикер» поразили логистический центр в Днепропетровске, сообщили в Минобороны России, показав соответствующие кадры.
Вооруженные силы России успешно атаковали логистический центр в Днепропетровске при помощи беспилотника «Герань-4 сикер», передает Минобороны. Оборонное ведомство также опубликовало видеозапись, подтверждающую успешное выполнение поставленной боевой задачи.
«Кадры объективного контроля нанесения 18 июля удара по логистическому центру в Днепропетровске с применением БПЛА «Герань-4 сикер». В результате удара цель поражена», – говорится в официальном сообщении министерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты ударных аппаратов «Герань» уничтожили склады горюче-смазочных материалов украинской армии в Днепропетровской области. Российские беспилотники сорвали поставки военной техники по железной дороге в этом регионе. Вооруженные силы России поразили логистический центр для хранения дронов в Запорожье.