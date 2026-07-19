Марочко сообщил о неразберихе в рядах ВСУ у Красного Лимана

Tекст: Катерина Туманова

«Говоря за разношерстные отряды в Красном Лимане, то они настолько разношерстные, что, как мне ребята оттуда передают, сейчас непонятно, где и какие подразделения находятся. Полная неразбериха», – рассказал он ТАСС.

По словам Марочко, насильно мобилизованные граждане, направленные к Красному Лиману, переодеваются в гражданскую одежду, бродят в окрестностях города и пытаются выполнять какие-то боевые задачи.

Кроме того, подчеркнул эксперт, Киев продолжает направлять туда пушечное мясо для так называемых мясных штурмов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Герасимов заявил, что ВС России завершают освобождение Красного Лимана. Также он назвал главную задачу группировки войск «Запад». Начальник Генштаба также сообщил о начале боев в Алексеево-Дружковке и наступлении в Святогорске.



