Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!17 комментариев
Пушилин сообщил о подготовке бойцов новых подразделений БАРС
Добровольцы новых отрядов приступили к тренировкам для защиты региона от атак беспилотников противника, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Нашим президентом поставлена задача по формированию в рамках регионального сегмента оперативного штаба единого национального центра, подразделений БАРС – «БАРС ДНР», создание которых продолжается», – сказал он ТАСС.
Пушилин добавил, что часть ребят уже проходит обучение. Подразделение формируется специально для борьбы с БПЛА.
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