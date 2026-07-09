Европейцы вообще, и голландцы, в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.0 комментариев
Семьи завербованных в ВСУ колумбийцев вышли на протесты в Боготе
Родственники колумбийцев, которые обманом попали в ВСУ, вышли на акцию в Боготе, чтобы обратить внимание властей на проблему вербовки в стране, сообщили в российских силовых структурах, предоставив соответствующие кадры.
Родные колумбийцев, обманным путем попавших в ряды украинской армии, устроили акцию протеста в Боготе, передает ТАСС. Демонстранты прошли по улицам города с плакатами, после чего сожгли самодельный флаг Украины.
«Десятки родственников попавших в ВСУ колумбийцев вышли на акцию в Боготе. Они требуют от властей Колумбии обратить внимание на проблему вербовки украинской разведкой наемников внутри страны, а также озаботиться судьбами пленных и пропавших без вести колумбийцев», – сообщил источник агентства в российских силовых структурах.
Ранее стало известно о захвате в плен колумбийца Уильяма-Андреса Гальего Ороско в Харьковской области. Военнослужащие группировки «Север» взяли его под селом Старица. Пленный связался с близкими и призвал их заявить в полицию на вербовщика. По его словам, наемников для украинской армии набирали среди уличных торговцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, латиноамериканские наемники ВСУ понесли серьезные потери из-за языкового барьера.
Кадыров показал пленных колумбийских наемников ВСУ.