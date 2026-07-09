Европа близка к провалу в подготовке к зиме без российского газа

Tекст: Ольга Самофалова

Европа сильно отстает от графика заполнения подземных хранилищ газа, это чревато проблемами зимой, предупреждает BloombergNEF. Страны так называемого «Европейского периметра» (Северо-Западная Европа, Италия и Испания, но без Австрии, так как она не имеет выхода к морю), в июне снова снизили импорт СПГ - в годовом выражении почти на треть. Наибольшее снижение импорта был зафиксирован в Испании.

Если этот тренд продолжится, и европейский импорт СПГ будет и дальше отставать от графика по заполнению хранилищ, то регион рискует столкнуться с проблемами во время отопительного сезона, предупреждает BloombergNEF. Дополнительную проблему создает конкуренция за поставки СПГ со стороны Азии, которая будет подталкивать цены на топливо вверх, резюмируют эксперты компании.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в Германии - в промышленном локомотиве Европы. По данным Gas Infrastructure Europe, сейчас немецкие газохранилища заполнены на 42,9%. И это очень мало. Для сравнения: в 2025 и 2024 годах этот показатель достигал 52,3% и 82,8% соответственно. При этом план по уровню заполнения хранилищ газа к отопительному сезону был снижен до 76% (обычно в Европе было 90%).

Первая проблема состоит в том, что они могут не успеть заполнить ПХГ даже до 76% к ноябрю. Даже если это все-таки получится, то возникает вторая проблема: если зима будет холодной, то этого будет все равно недостаточно для удовлетворения всех потребностей в газе. Согласно моделированию INES, похолодание может привести к дефициту электроэнергии до 9 тераватт-часов в месяц (около 851 млн кубических метров в месяц) в феврале и марте 2027 года, при этом ежедневный дефицит может достигать 2 тераватт-часов.

«Я думаю, что физического дефицита газа в ЕС не будет. Вопрос здесь скорее в том, сколько будут стоить энергоносители и электричество, если газа в подземных хранилищах будет не хватать и придется наращивать текущий импорт. Это экономический вопрос, а не вопрос замерзания Европы»,

- говорит Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ.

Непростая ситуация в Германии, экономика которой уже несколько лет находится в стагнации и кризисе. Потому что так и не смогла отойти потери российского газа и кризиса 2022 года.

В Германии ситуация напряженная, по словам эксперта, еще и потому, что там после зимы очень небольшие запасы газа остались в подземных хранилищах. Поэтому крупному потребителю - немецкой промышленности - будет непросто этой зимой. Тяжелая промышленность - это энергоемкая отрасль, плюс в Германии остались химические заводы, где зачастую метан используется в качестве сырья.

«С одной стороны, когда цена на газ зимой взлетят высоко у Германии есть возможность сократить потребление за счет промышленности. Даже нормативы вводить не надо, промышленность просто не будет покупать дорогой газ, как это было в 2022 году. А с другой стороны, это путь к новой волне деиндустриализации. При высоких ценах на газ немецким промышленникам становится невыгодно производить товары с высокой себестоимостью, так как они теряют конкурентоспособность на международном рынке», - рассуждает эксперт ФНЭБ.

Почему же европейские компании в последние месяцы мало закупали газа для закачки в подземные хранилища, и поставили по угрозу будущей отопительный сезон? Во-первых, остатков в ПХГ было меньше, чем обычно на выходе из этого отопительного сезона. Во-вторых, в марте перекрыли Ормузский пролив плюс из-за пострадавшей инфраструктуры остановили поставки СПГ из Катара. Это привело к росту цен на газ внутри Европы.

Закачка газа в ПХГ шла медленными темпами во многом потому, объясняет эксперт, что европейские компании сначала ждали падения цен после окончания зимы, чего не случилось, а потом ждали разблокировки Ормузского пролива и падения цен. В марте никто не думал, что эта ближневосточная история затянется аж на три месяца.

«Компаний, которые занимаются закачкой газа в ПХГ, решили ждать. Они боялись, что если сейчас закупят газ в ПХГ по высокой цене, то потом зимой им придется продавать его по более низкой цене, что означает прямой убыток.

Пролив никак не открывали, цены не падали, и так они дождались лета. А цены все продолжают держаться высоко. Сейчас они высокие уже просто потому, что пришла жала и потребление стало высоким из-за кондиционирования и роста спроса на электричество, рынок газа оказался дефицитным», - объясняет Игорь Юшков.

По его словам, европейские компании не понимают сейчас, есть ли смысл покупать газ сейчас по высоким ценам или лучше еще подождать. Проблема в том, что если Европа хочет достигнуть европейского норматива по заполненности ПХГ, то надо закупать и закачивать туда очень много газа уже сейчас. Потом будет поздно.

Мог ли ЕС что-то сделать для снижения цен на газ - вопрос риторический. «Европа могла пересмотреть сроки санкции в отношении российского газа, в частности, отменить запрет на покупку СПГ из России по краткосрочным контрактам, который был введен 26 апреля 2026 года. Но никто ничего не отменил, и с 1 января 2027 года будет полностью запрещен импорт российского СПГ. Хотя они могли бы перенести это эмбарго хотя бы на окончание отопительного сезона - на конец апреля. Но европейские власти ничего не делают для того, чтобы ослабить газовый кризис», - заключает эксперт ФНЭБ.