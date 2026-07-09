Лавров в Ниамее провел встречи с главами МИД стран Альянса государств Сахеля

Tекст: Антон Антонов

В переговорах участвовали Бакари Яу Сангаре, Карамоко Жан-Мари Траоре и Абдулай Диоп. Визит состоялся в рамках вторых министерских консультаций Россия – Альянс государств Сахеля. По словам Лаврова, следующие министерские консультации Россия – АГС пройдут в России в будущем году, передает РИА «Новости».

На совместной пресс-конференции министр иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре заявил: «Россия поддерживала нас, была с нами в области безопасности, и она продолжает нам оказывать поддержку в области безопасности». Он подчеркнул, что сотрудничество с Москвой уже распространяется на экономику и торговлю и что стороны готовы наращивать этот потенциал.

В ходе отдельной встречи Лавров и Траоре обсудили развитие двустороннего взаимодействия, включая расширение инвестиционных и гуманитарных контактов, а также координацию усилий в борьбе с терроризмом.

Российский министр также провел переговоры с президентом Нигера Абдурахманом Чиани и главой МИД страны Бакари, где речь шла о расширении торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей.

С министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Диопом Лавров обсудил углубление доверительного политического диалога и совместные шаги на глобальной арене, включая дальнейшее тесное взаимодействие в противодействии терроризму.

В совместном заявлении России и стран Альянса государств Сахеля отмечен весомый вклад российских Вооруженных сил в борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности в регионе. Стороны высоко оценили усилия военных Нигера, Мали и Буркина-Фасо по отражению террористических атак, включая нападения на госучреждения и города Мали в апреле и атаку на аэропорт Ниамея в январе.

В документе подчеркивается, что наращивается военное и военно-техническое сотрудничество, а российская сторона подтвердила готовность и дальше укреплять оперативные возможности вооруженных сил государств АГС и Объединенных сил государств Сахеля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Ниамей для участия во встрече с представителями Альянса государств Сахеля.

Во время визита министр передал лидерам Буркина-Фасо, Мали и Нигера официальное приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву.