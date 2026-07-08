Новак: В июле начинаем импортные поставки нефтепродуктов

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги для решения стоящих задач.

«Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей. Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок», – подчеркнул политик, его слова приводятся на сайте Кремля.

В июле также стартуют импортные поставки нефтепродуктов. Кроме того, планируется нарастить дополнительные объемы производства за счет использования нефтепродуктов более низкого экологического класса.

Напомним, правительство распространило временный запрет на экспорт дизельного топлива на его производителей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о возможном ограничении поставок горючего за границу.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил готовность страны к импорту нефтепродуктов ради снижения ажиотажного спроса.