В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Правобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.3 комментария
В Нигере состоялась первая встреча Лаврова с лидером страны
Лавров и президент Нигера провели переговоры в формате тет-а-тет
Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров впервые прибыл в Ниамей, где встретился с президентом Нигера Абдурахманом Чиани.
Переговоры российского министра и лидера африканского государства проходят в формате один на один, передает ТАСС. Перед началом общения стороны тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.
Ранее состоялись четырехсторонние консультации с участием глав внешнеполитических ведомств Нигера, Буркина-Фасо и Мали. Глава российского МИД прибыл в Ниамей в среду для участия в министерской встрече Россия – Альянс государств Сахеля.
Эта поездка стала первым визитом Сергея Лаврова в Нигер. Министр прибыл в столицу страны из Аддис-Абебы, откуда началось его африканское турне. В июле 2024 года лидеры Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию о создании конфедерации Альянса государств Сахеля для координации внешней политики и безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Ниамей для участия во встрече с представителями Альянса государств Сахеля.
Накануне российский министр обсудил вопросы безопасности на континенте с председателем комиссии Африканского союза Махмудом Али Юсуфом.
Ранее Москва назвала создание Альянса государств Сахеля важным шагом к укреплению независимости региона.