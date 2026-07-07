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Лавров и глава комиссии Афросоюза Али Юсуф обсудили безопасность в Африке
Глава комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф сообщил, что обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым роль России в вопросах безопасности на континенте.
Представители России и Африканского союза провели двусторонние переговоры, в ходе которых подробно затронули ключевые проблемы региона, передает РИА «Новости».
Глава комиссии организации Махмуд Али Юсуф подчеркнул важность роли Москвы в этих процессах.
«Вопросы мира и безопасности также стали объектом нашей дискуссии», – заявил председатель на совместной пресс-конференции с главой российского внешнеполитического ведомства. Он добавил, что африканское объединение глубоко ценит поддержку со стороны России, особенно в рамках работы Совета безопасности ООН.
По итогам встречи Сергей Лавров поделился дипломатическими планами на ближайшее время. В среду российская делегация отправится в Нигер для участия во второй полноценной встрече формата Россия – Альянс государств Сахеля, куда также входят Мали и Буркина-Фасо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров ожидает председателя комиссии Афросоюза Махмуда Али Юсуфа на третьем саммите Россия – Африка.
Накануне бойцы Африканского корпуса Минобороны РФ совместно с армией Мали отразили масштабную атаку террористов.