Росавиация разрешила Air Tanzania выполнять рейсы из Дар-эс-Салам в Москву

Tекст: Валерия Городецкая

«Росавиация получила заявку национального авиаперевозчика Танзании – Air Tanzania – на выполнение рейсов по маршруту Дар-эс-Салам – Москва. Вопрос оперативно проработан, разрешение на выполнение полетов уже направлено в адрес авиакомпании. Ранее Air Tanzania полеты в Россию не выполняла», – заявил он, передает ТАСС.

Глава Минтранса подчеркнул, что выдаче разрешения предшествовали консультации на межгосударственном уровне с участием российского ведомства. Он поблагодарил танзанийскую сторону за конструктивный диалог и тесное сотрудничество.

Никитин сообщил, что прямые рейсы Air Tanzania по маршруту Дар-эс-Салам – Москва – Занзибар предварительно начнутся 2 июля. По его словам, первый вылет состоится при достижении минимального уровня загрузки, планируется частота три раза в неделю, рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Министр добавил, что ведомство продолжит работу по расширению карты полетов между Россией и другими государствами в интересах граждан и иностранных туристов.

