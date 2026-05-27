Пушилин сообщил об 11 пострадавших от атак ВСУ сотрудниках МЧС и мирных жителях
Из-за киевской агрессии 11 жителей Донецкой Народной Республики (ДНР), среди которых спасатели МЧС, пострадали сегодня, о чем в Max-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«При тушении пожара в Макеевке, вызванного атакой БПЛА ВФУ, ранения средней степени тяжести получили восемь сотрудников МЧС России; тяжелые ранения получил мужчина 1978 г.р. В Зугрэсе при повторной атаке ударного БПЛА ВФУ пострадал сотрудник МЧС России. В Центрально-Городском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ пострадал мужчина 1987 г.р.», – написал он.
Пушилин добавил, что повреждены шесть жилых домостроений, 12 объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, грузовой и легковые автомобили в Калининском и Куйбышевском районах Донецка, Красногвардейском и Советском районах Макеевки, городских округах Харцызск, Иловайск и Дебальцево.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС 22 мая сообщило о гибели женщины при атаке ВСУ на Макеевку. Пушилин 24 мая сообщил о ранении пяти мирных жителей ДНР. Жертвами ударов украинских БПЛА по ДНР 25 мая стали двое детей и пятеро взрослых.