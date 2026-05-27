Хорватия выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС
Глава хорватского правительства Андрей Пленкович подчеркнул необходимость равных требований ко всем странам-кандидатам на вступление в Европейский союз (ЕС), исключив возможность предоставления особых привилегий Киеву.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович не поддержал идею «сокращенной процедуры» интеграции Украины в Евросоюз, передает Euractiv. Политик подчеркнул, что требования должны быть одинаковыми для всех государств, претендующих на членство в объединении.
«Если отступим от концепции так называемых индивидуальных заслуг для каждой страны и если будут сокращенные процедуры... Не может быть короткого пути для одних, а долгого для других. Второй момент – это разница в поглощающей способности Украины относительно остальных кандидатов... в смысле последствий для бюджета Европейского союза и политики в ключевых секторах», – приводит слова Пленковича журналистам РИА «Новости».
Заявление прозвучало после подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве с Северной Македонией. Пленкович напомнил, что Скопье ожидает вступления в ЕС уже около 20 лет. Вопрос членства Украины планируется обсудить на встрече Европейского совета в июне.
Украина и Молдавия получили статус кандидатов летом 2022 года.