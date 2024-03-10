В ЕК заявили о неспособности выполнить требования фермеров о запрете агроимпорта с Украины

Tекст: Ольга Иванова

Он пояснил, что Польша уже в одностороннем порядке запретила импорт украинского зерна, в связи с этим не ясно, почему польские фермеры протестуют против зерна с Украины, если оно и так под запретом, передает ТАСС.

Домбровскис поставил под сомнение законность запрета на ввоз украинского зерна властями Венгрии, Польши и Словакии и заявил о готовности принять против этих стран меры.

Ранее глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Польша поставила крест на главной мечте киевского режима.

Напомним, в конце 2022 года польские политики начали говорить о недовольстве фермеров демпингом со стороны украинских конкурентов. В январе-феврале 2023-го это недовольство перешло в протесты, к которым оперативно подключились фермеры Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. А политики этих стран согласовали запрет на украинский агроэкспорт, не испугавшись окриков со стороны Брюсселя.

Протесты дальнобойщиков разворачивались по той же схеме. Если фермерам дали безлимитный экспорт, то украинских водителей избавили от необходимости оформления обязательных разрешений на въезд в ЕС. Что, по сути, уравняло их в правах с водителями из стран ЕС. К тому же у украинцев есть дополнительная мотивация работать на европейских заказчиков и месяцами не заезжать на Украину: ужесточение мобилизации.

Между тем в Киеве заявили, что блокада на границе не скажется на поставках оружия Украине.